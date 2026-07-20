Judiciales

El Gobierno pidió al Consejo de la Magistratura que active el concurso para reemplazar a Martín Irurzun en la Cámara Federal

El magistrado cumplió 75 años el sábado, el máximo permitido sin un nuevo aval del Ejecutivo y el Senado. La Corte Suprema de Justicia aún tiene bajo estudio un recurso del juez, que pretende permanecer en el cargo

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Martín Irurzun, juez de la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad. (Foto: Adrián Escandar)
Martín Irurzun, juez de la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad. (Foto: Adrián Escandar)

El Gobierno dio por jubilado a Martín Irurzun, juez de la Cámara Federal de Apelaciones porteña, quien el último sábado cumplió 75 años. El Ministerio de Justicia de la Nación envió este lunes una nota al Consejo de la Magistratura para que active un concurso para cubrir la vacante que deja en la Sala II del tribunal por donde pasan todas las causas de corrupción y otros delitos complejos.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, la petición del Ejecutivo ya tomó curso y el trámite pasó a la Comisión de Selección de Magistrados.

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Sin el respaldo del Ejecutivo para pedirle una extensión de otros cinco años en el cargo al Senado, Irurzun fue a la Corte Suprema de Justicia para reclamar su permanencia, pero el máximo tribunal no se pronunció antes de la fecha límite que fija la Constitución Nacional.

El camarista incluso pidió habilitar la feria para tratar su reclamo. Según esgrimió, la Convención Constituyente de 1994 se excedió de las facultades otorgadas por el Congreso al incorporar el límite de edad, cláusula que, según su visión, afecta la garantía de inamovilidad judicial.

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El procurador Eduardo Casal dictaminó en contra de Irurzun, aunque su opinión no es vinculante. La Corte Suprema notificó el viernes que “la causa se encuentra a estudio y consideración del Tribunal”, según se desprende del expediente.

Tribunales de Comodoro Py Vacíos - Cuarentena Obligatoria - COVID-19 - Coronavirus (Foto: Franco Fafasuli)
La Cámara Federal porteña funciona en el segundo piso de los tribunales federales de la avenida Comodoro Py 2002. (Foto: Franco Fafasuli)

Sin otras novedades en el terreno judicial, el director de Relaciones con el Poder Judicial, Lucas Somaglia, envió este lunes una nota al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti -también titular de la Corte-, para “arbitrar lo conducente a fin de que se sustancie el concurso correspondiente” para cubrir la vacante que deja Irurzun.

Para el Gobierno, pese a que el recurso de la Corte aún está en tratativas, el sábado se produjo “la vacante definitiva” en esa vocalía de la Sala II de la Cámara Federal de los tribunales de Comodoro Py.

“Atento que el magistrado alcanzó la edad de setenta y cinco (75) años el pasado 18 de julio y que el Poder Ejecutivo Nacional no ha elevado la propuesta de su nuevo nombramiento al Honorable Senado de la Nación, cumplo en informarle dicha circunstancia en el marco de lo dispuesto por el artículo 5° del Reglamento del Ministerio de Justicia para el trámite del nuevo nombramiento de jueces y magistrados del Ministerio Público que alcancen los 75 años de edad”, plasmó el Ministerio de Justicia en su escrito.

Martín Irurzun
Martín Irurzun

El ministro Juan Bautista Mahiques está impulsando una reestructuración de la Cámara Federal porteña. El Gobierno envió al Senado los pliegos de los jueces Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi para que sean designados en la Sala I del tribunal de apelaciones. Necesitan la aprobación de la Cámara alta para asumir, y en el oficialismo descuentan que tienen los votos necesarios.

Yadarola es juez en el fuero Penal Económico y asumirá en lugar de Leopoldo Bruglia. Bertuzzi concursó para reemplazarse a sí mismo en el cargo. Había llegado a la Cámara por traslado durante el macrismo -al igual que Bruglia-, y su posición en la Sala I era provisoria.

La Sala I revisa, entre otros expedientes, las resoluciones del juez Marcelo Martínez De Giorgi en la causa $LIBRA, tal vez el caso judicial que más preocupa al Gobierno. En la Sala II, en tanto, está la causa ANDIS, hoy a cargo del juez Ariel Lijo.

La duración de un concurso en el Consejo de la Magistratura y luego en el Poder Ejecutivo está condicionada por los tiempos de la política. En muchos casos, los plazos se vencen y el avance del trámite se estanca en distintas instancias.

En lo que dure la búsqueda de un candidato para cubrir la vacante de Irurzun, la Cámara Federal porteña deberá designar por sorteo un juez subrogante entre los magistrados de la Sala I, que hoy son Bruglia, Bertuzzi y Mariano Llorens.

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