Evasión en la AFA: fracasó otro intento de Toviggino para apartar al juez que lo procesó

El tesorero de la AFA Pablo Toviggino el día de su declaración indagatoria por retención de aportes

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico rechazó este jueves un nuevo intento del tesorero de la AFA Pablo Toviggino para apartar al juez Diego Amarante de la causa en la cual lo procesó por retención indebida de aportes impositivos y de la seguridad social.

La defensa mencionó una vez más la existencia de “enemistad manifiesta” y pérdida de imparcialidad por parte del magistrado. El planteo se apoyó en una supuesta maniobra de “forum shopping” para apartar al juez natural del caso y en el tratamiento que el juzgado dio a distintos escritos presentados por la defensa.

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Según Toviggino, Amarante habría ignorado una denuncia presentada por su defensa sobre ese supuesto “forum shopping”, mientras que sí dio trámite a una presentación de la querella de ARCA. También cuestionó la respuesta recibida ante un pedido de pronto despacho, que interpretó como una muestra de arbitrariedad y parcialidad.

La respuesta de la Cámara

“Por ninguna de las circunstancias invocadas se revela la existencia de elementos objetivos que permitan considerar acreditada una enemistad manifiesta, una animosidad o una aversión del magistrado ni que autoricen a sospechar la pérdida de la imparcialidad que debe guiar a aquél”, concluyó en relación a todos los planteos el camarista Roberto Hornos.

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Esto es así “cualquiera sea la posición que pueda tenerse” acerca de la forma de proceder en el caso y no hay “motivo alguno” que justifique apartar al juez, agregó.

En la causa también está procesado Claudio Chiqui Tapia, actualmente en EEUU por el Mundial (Instagram)

Amarante procesó al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, a Toviggino y otros tres acusados en la parte de la causa que investiga retención indebida de aportes por parte de la AFA calculada en 19.000 millones de pesos. Esta decisión está bajo revisión de la Cámara, que además tiene que decidir sobre los pedidos de los acusados para que se les aplique la “reparación integral del daño”, es decir, que se considere que ya no hay delito porque pagaron la deuda con ARCA.

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Tapia y Toviggino tienen prohibición de salida del país y, en el caso del titular de la AFA, el juez le concedió autorización para viajar al Mundial en Estados Unidos, Canadá y México.

Más acusaciones

A esta acusación inicial se sumó otra con una ampliación de denuncia de ARCA, que fue impulsada por el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial por presunto uso de facturas falsas para evadir el pago del impuesto a las Salidas No Documentadas por los períodos fiscales 2024 y 2025, por la suma que asciende a un total de $289.336.519,66.

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En la denuncia se mencionaron una serie de irregularidades detectadas por la fiscalización: proveedores inexistentes o no localizados, falta de estructura operativa, ausencia de empleados y bienes, inconsistencias bancarias, domicilios falsos y sociedades vinculadas entre sí. También “circuitos comerciales cerrados”, cheques con múltiples endosos y empresas que facturaban actividades ajenas a su objeto social.

El juez en lo penal económico Diego Amarante fue confirmado en la causa AFA

El 5 de junio pasado, el camarista Hornos rechazó otro planteo de Toviggino para apartar al juez Amarante de la investigación. Su defensa argumentó en esa ocasión que el juez habría perdido imparcialidad al aceptar esta ampliación de denuncia por parte de la querella de ARCA. También aludió a un supuesto contacto entre el juez y la querella para impulsar la presentación, mencionada en un portal web.

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“De las constancias de la causa no surge, ni lo aporta la defensa, dato objetivo alguno que permita sostener que aquella información a la que alude la nota en cuestión, sobre un supuesto contubernio entre la parte querellante y el magistrado, tenga un soporte en acontecimientos que efectivamente hubieran acontecido”, indicó el fallo en esa ocasión al descartar también este argumento.