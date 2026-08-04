Los gremios empresariales de Centroamérica y República Dominicana relanzan una agenda común para integrar economías y atraer inversiones

La Asamblea Ordinaria de Presidentes de Fedepricap se celebró en Santo Domingo con participación de Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y República Dominicana./ (Acento)

Guardar

Los principales gremios empresariales de Centroamérica, Panamá y República Dominicana acordaron relanzar una agenda regional común orientada a fortalecer la integración económica, el seguimiento a las relaciones con Estados Unidos y la facilitación de inversiones, según anunció la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (Fedepricap) tras su Asamblea Ordinaria de Presidentes celebrada en la capital dominicana.

La cita, presidida de forma temporal por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), reunió a representantes empresariales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y República Dominicana. Durante el encuentro, el presidente de Conep, Celso Juan Marranzini, defendió la necesidad de que la región incremente la coordinación entre sus organizaciones privadas para intercambiar experiencias, definir posiciones comunes y dar seguimiento a temas prioritarios. Entre estos, la integración económica, la promoción del comercio, la atracción de inversiones, la transformación tecnológica y el fortalecimiento institucional.

PUBLICIDAD

Según la agencia EFE, Marranzini subrayó la importancia de avanzar hacia una plataforma regional que permita al sector privado responder a los desafíos del comercio internacional y de las tensiones geopolíticas globales. “La región necesita fortalecer la coordinación entre sus organizaciones empresariales para intercambiar experiencias, definir posiciones comunes y dar seguimiento a temas como la integración económica, el comercio, la atracción de inversiones, las relaciones con Estados Unidos, la transformación tecnológica y el fortalecimiento institucional”, señaló el dirigente dominicano.

La integración económica, la promoción del comercio y la atracción de inversiones fue parte sustancial dentro de la agenda de los empresarios de la región./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comunicado del Conep detalló que los participantes de la asamblea acordaron impulsar también nuevas áreas estratégicas: el desarrollo del talento humano, el uso de la inteligencia artificial, la defensa de la seguridad jurídica, la promoción de la democracia y la libertad de empresa, junto con el aprovechamiento del “nearshoring” y la transformación digital para hacer más competitiva a la región.

PUBLICIDAD

Fedepricap, que representa los intereses de cientos de miles de empresas y millones de empleos en la región, se comprometió a promover una Centroamérica y una República Dominicana más integradas, competitivas y democráticas. “Además de defender los intereses del sector privado, la federación debe contribuir a promover una Centroamérica y una República Dominicana más integradas, competitivas y democráticas”, remarcó Marranzini, en declaraciones recogidas por EFE.

Durante la reunión de Fedepricap en Santo Domingo, los líderes empresariales destacaron el acercamiento del sector privado panameño a la federación y expresaron su solidaridad con el empresariado de Nicaragua, ante las restricciones que han afectado la libertad de empresa y el funcionamiento de sus organizaciones en ese país, según consignó EFE.

PUBLICIDAD

La transformación tecnológica fue parte de los temas abordados durante la reunión de los representantes empresariales de la región./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fortalecimiento de la cooperación regional se produce en un contexto donde otras entidades regionales también han asumido mandatos temporales para coordinar políticas en áreas estratégicas. Por ejemplo, el Ministerio de Salud de Panamá asumió la presidencia pro tempore del Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento para el segundo semestre de 2026, con el objetivo de articular políticas y atraer financiamiento para proyectos de infraestructura hídrica y gestión de riesgos frente al cambio climático.

De acuerdo con los convocantes, la agenda de Fedepricap priorizará la articulación de propuestas para el desarrollo regional y el fortalecimiento de la seguridad jurídica, junto con el impulso de alianzas público-privadas y la búsqueda de mecanismos que aseguren la estabilidad y la defensa de la democracia en todos los países miembros.

PUBLICIDAD