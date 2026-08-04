República Dominicana
Agregar Infobae enGoogle

Los gremios empresariales de Centroamérica y República Dominicana relanzan una agenda común para integrar economías y atraer inversiones

La hoja de ruta acordada por los gremios de la región suma el desarrollo de talento, la digitalización y la atracción de capital como ejes para elevar la competitividad frente al nuevo escenario global.

La Asamblea Ordinaria de Presidentes de Fedepricap se celebró en Santo Domingo con participación de Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y República Dominicana./ (Acento)
La Asamblea Ordinaria de Presidentes de Fedepricap se celebró en Santo Domingo con participación de Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y República Dominicana./ (Acento)
Guardar

Los principales gremios empresariales de Centroamérica, Panamá y República Dominicana acordaron relanzar una agenda regional común orientada a fortalecer la integración económica, el seguimiento a las relaciones con Estados Unidos y la facilitación de inversiones, según anunció la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (Fedepricap) tras su Asamblea Ordinaria de Presidentes celebrada en la capital dominicana.

La cita, presidida de forma temporal por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), reunió a representantes empresariales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y República Dominicana. Durante el encuentro, el presidente de Conep, Celso Juan Marranzini, defendió la necesidad de que la región incremente la coordinación entre sus organizaciones privadas para intercambiar experiencias, definir posiciones comunes y dar seguimiento a temas prioritarios. Entre estos, la integración económica, la promoción del comercio, la atracción de inversiones, la transformación tecnológica y el fortalecimiento institucional.

PUBLICIDAD

Según la agencia EFE, Marranzini subrayó la importancia de avanzar hacia una plataforma regional que permita al sector privado responder a los desafíos del comercio internacional y de las tensiones geopolíticas globales. “La región necesita fortalecer la coordinación entre sus organizaciones empresariales para intercambiar experiencias, definir posiciones comunes y dar seguimiento a temas como la integración económica, el comercio, la atracción de inversiones, las relaciones con Estados Unidos, la transformación tecnológica y el fortalecimiento institucional”, señaló el dirigente dominicano.

Mapa luminoso de República Dominicana con red de puntos, gráfico de barras y flecha dorada ascendente, bandera dominicana ondeando en el cielo.
La integración económica, la promoción del comercio y la atracción de inversiones fue parte sustancial dentro de la agenda de los empresarios de la región./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comunicado del Conep detalló que los participantes de la asamblea acordaron impulsar también nuevas áreas estratégicas: el desarrollo del talento humano, el uso de la inteligencia artificial, la defensa de la seguridad jurídica, la promoción de la democracia y la libertad de empresa, junto con el aprovechamiento del “nearshoring” y la transformación digital para hacer más competitiva a la región.

PUBLICIDAD

Fedepricap, que representa los intereses de cientos de miles de empresas y millones de empleos en la región, se comprometió a promover una Centroamérica y una República Dominicana más integradas, competitivas y democráticas. “Además de defender los intereses del sector privado, la federación debe contribuir a promover una Centroamérica y una República Dominicana más integradas, competitivas y democráticas”, remarcó Marranzini, en declaraciones recogidas por EFE.

Durante la reunión de Fedepricap en Santo Domingo, los líderes empresariales destacaron el acercamiento del sector privado panameño a la federación y expresaron su solidaridad con el empresariado de Nicaragua, ante las restricciones que han afectado la libertad de empresa y el funcionamiento de sus organizaciones en ese país, según consignó EFE.

Imagen futurista de un centro de datos. Nubes digitales con logos de AWS y Google Cloud se alejan, mientras servidores iluminados marcan 'ON-PREM AI INFRASTRUCTURE' y 'AI'.
La transformación tecnológica fue parte de los temas abordados durante la reunión de los representantes empresariales de la región./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fortalecimiento de la cooperación regional se produce en un contexto donde otras entidades regionales también han asumido mandatos temporales para coordinar políticas en áreas estratégicas. Por ejemplo, el Ministerio de Salud de Panamá asumió la presidencia pro tempore del Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento para el segundo semestre de 2026, con el objetivo de articular políticas y atraer financiamiento para proyectos de infraestructura hídrica y gestión de riesgos frente al cambio climático.

De acuerdo con los convocantes, la agenda de Fedepricap priorizará la articulación de propuestas para el desarrollo regional y el fortalecimiento de la seguridad jurídica, junto con el impulso de alianzas público-privadas y la búsqueda de mecanismos que aseguren la estabilidad y la defensa de la democracia en todos los países miembros.

Temas Relacionados

Santo DomingoIntegraciónnearshoringInteligencia artificialRepública Dominicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Caso Pandora: ocho investigados desisten de buscar su libertad y permanecerán detenidos en Panamá

Cinco procesados mantuvieron su recurso ante el Tribunal de Apelaciones y la Fiscalía advirtió que el expediente podría alcanzar a unas 50 personas.

Caso Pandora: ocho investigados desisten de buscar su libertad y permanecerán detenidos en Panamá

Exembajador de Nicaragua ante la OEA asegura que “Ortega planea votaciones, pero no elecciones”

El exrepresentante ante la OEA asegura que este país centroamericano lleva años en los cuales no se respeta el estado “básico de elegir y ser elegido”

Exembajador de Nicaragua ante la OEA asegura que “Ortega planea votaciones, pero no elecciones”

República Dominicana suma 83 medallas, pero cae al sexto lugar en el medallero de Santo Domingo 2026

La delegación local acumula 17 oros, 18 platas y 48 bronces en una cita con atletas de 37 países, con el judo y el esquí acuático como sus motores principales

República Dominicana suma 83 medallas, pero cae al sexto lugar en el medallero de Santo Domingo 2026

El Observatorio Regional de Derechos pide al Estado de Guatemala investigar con imparcialidad el caso de adulta mayor desalojada

La ejecución ocurrió el 30 de julio de 2026 en la comunidad Xecoxol, Santa María Nebaj, Quiché, y derivó en llamados de organizaciones a reforzar garantías para evitar daños irreparables a poblaciones vulnerables.

El Observatorio Regional de Derechos pide al Estado de Guatemala investigar con imparcialidad el caso de adulta mayor desalojada

Tres homicidios y múltiples capturas marcan los primeros días de agosto en El Salvador

Durante la primera semana de agosto, autoridades salvadoreñas registraron hechos violentos en Santa Ana, Morazán y Ahuachapán, logrando la detención de cinco sospechosos relacionados con los crímenes ocurridos en diferentes puntos del país

Tres homicidios y múltiples capturas marcan los primeros días de agosto en El Salvador

TECNO

De Karol G a Slipknot: cómo ha funcionado la energía eléctrica detrás de sus conciertos

De Karol G a Slipknot: cómo ha funcionado la energía eléctrica detrás de sus conciertos

Para qué sirve el puerto USB del televisor: desde reproducir música hasta actualizar el software

Ver los partidos de la Champions League en Roja Directa o Fútbol Libre expone tus datos a hackers

Millonarios vs. Pasto ver online en Roja Directa, Fútbol Libre o Pirlo TV: el riesgo de la publicidad invasiva del streaming ilegal

Qué aplicación debes instalar en el celular para ver Las Guerreras K-pop en español latino

ENTRETENIMIENTO

Así es la vida de casada de Taylor Swift: cocina italiana, golf y canciones de amor para Travis Kelce

Así es la vida de casada de Taylor Swift: cocina italiana, golf y canciones de amor para Travis Kelce

Linda Blair asegura que la redada en su casa fue “algo positivo” para los animales: “Hay más luz sobre el bienestar animal”

“Spider-Man: Brand New Day” llegó a los mil millones de dólares en tiempo récord

Anya Taylor-Joy explica por qué las mujeres evitan la actuación de método: “Tenemos cosas que cuidar”

Leonardo DiCaprio y Jeff Bezos lanzan un fondo millonario para salvar 100 especies en peligro de extinción

MUNDO

Ataque en el mar Rojo: un proyectil hundió un buque mercante de bandera india frente a las costas de Yemen

Ataque en el mar Rojo: un proyectil hundió un buque mercante de bandera india frente a las costas de Yemen

El petróleo sigue a la baja: cayó más de 5% por el avance de las negociaciones en Medio Oriente

Irán y Omán avanzan hacia un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz

Francia detectó una operación rusa de desinformación contra un dirigente que busca la presidencia

Un ataque de los rebeldes hutíes obligó a suspender los vuelos en un aeropuerto saudí cerca de Yemen