Judiciales
Agregar Infobae enGoogle

Denunció un violento choque, exigió una indemnización, pero una cámara de seguridad reveló que solo había sido un leve roce

Una joven demandó al dueño de un utilitario al sostener que había sufrido graves lesiones tras ser embestida sobre la vereda. Sin embargo, la Justicia analizó las imágenes de una cámara de seguridad, comprobó que el vehículo retrocedía a muy baja velocidad y concluyó que el contacto había sido mínimo. En consecuencia, rechazó la demanda y la condenó al pago de las costas del proceso

Video borroso de cámara de seguridad nocturna muestra un vehículo oscuro a la izquierda y una persona borrosa cerca de una reja
Un juzgado civil de Morón rechazó la demanda por indemnización de una joven por un accidente vial en una vereda de Merlo y le impuso el pago de las costas del proceso. (Captura de video - Poder Judicial)
Guardar

Un juzgado civil de Morón rechazó una demanda por indemnización de una joven que había denunciado un grave accidente vial sobre una vereda en el partido bonaerense de Merlo. Tras analizar el material fílmico aportado por el propietario del vehículo, la Justicia determinó que el hecho consistió en un contacto mínimo a baja velocidad y que las lesiones invocadas en la demanda no guardaban relación con la mecánica real del incidente. Como resultado, la demanda fue desestimada y la reclamante fue condenada al pago de las costas (gastos) del proceso.

De acuerdo con la demanda, la reclamante —de 22 años al momento del hecho— aseguró que mientras caminaba por una vereda, una camioneta Citroën Berlingo la impactó en el lateral derecho de su cuerpo en una maniobra de retroceso. El vehículo era conducido por el titular, quien residía en el domicilio donde tuvo lugar el suceso.

PUBLICIDAD

La demandante relató que perdió el conocimiento por unos segundos tras el golpe y que, luego de reincorporarse, acudió a distintos centros médicos sin obtener atención inmediata. Según la presentación judicial, recién al día siguiente recibió asistencia en un hospital, donde se le diagnosticó contusión en hombro derecho. Posteriormente, consultó en otros sanatorios y se le indicó el uso de cabestrillo y reposo.

Denunció un violento choque, exigió una indemnización, pero una cámara de seguridad reveló que solo había sido un leve roce. (Crédito: Poder Judicial)

La demanda incluyó un pedido de indemnización de 5.390.000 pesos, desglosando montos por daños físicos, tratamientos médicos y psicológicos, medicamentos, tratamiento kinesiológico, daño moral y lucro cesante. También se solicitó que una compañía de seguros fuese llamada en garantía, por tratarse de la aseguradora del vehículo involucrado.

PUBLICIDAD

Según consta en la sentencia, dictada por el Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 4 de Morón, el demandado reconoció la existencia del siniestro, aunque describió el hecho como un leve contacto al realizar una maniobra de retroceso a muy baja velocidad. Añadió que el incidente quedó registrado por una cámara de seguridad del domicilio, aportando el video a la causa.

La aseguradora, en tanto, reconoció la cobertura sobre el vehículo y se adhirió a la contestación de demanda realizada por el conductor, solicitando el rechazo total del reclamo.

Un monitor de seguridad muestra dos grabaciones: la superior con vehículos en una calle, la inferior con una persona junto a un coche y controles de reproducción
La demanda reclamó 5.390.000 pesos por daños físicos, tratamientos médicos y psicológicos, medicamentos, kinesiología, daño moral y lucro cesante. (Captura de video - Poder Judicial)

Durante el proceso, la controversia se centró en la mecánica del accidente y en la entidad del contacto entre el vehículo y la persona que reclamó los daños. El juzgado analizó la prueba reunida, entre la que destacó el video aportado por el demandado. Según el análisis pericial, dicho registro no presentaba alteraciones y permitía observar una maniobra de retroceso a baja velocidad, con un contacto de mínima entidad.

El fallo detalló que en las imágenes no se visualizó caída al suelo, golpe de la cabeza contra el cemento ni pérdida de conocimiento, como había sido planteado en la demanda. El juzgado valoró que la secuencia mostrada en el video coincidía con la versión de los hechos expuesta por el demandado y no con la de la reclamante.

La resolución también examinó los testimonios de testigos presentados por ambas partes. Ninguno de los acompañantes de la reclamante presenció directamente el momento del impacto, y las declaraciones se basaron en lo relatado por la propia demandante después del episodio.

Pantalla con dos vistas de cámara de seguridad mostrando dos vehículos y personas en una calle, con fecha y hora en la parte superior de cada vista
La reclamante sostuvo que una camioneta Citroën Berlingo la impactó mientras retrocedía y que el choque le provocó pérdida de conocimiento y lesiones en el hombro. (Captura de video - Poder Judicial)

Un informe pericial mecánico concluyó que el contacto registrado no resultaba compatible con la magnitud de las lesiones descriptas en la demanda. La pericia psicológica descartó la existencia de daño psíquico atribuible al incidente, al no observar perturbación emocional significativa.

La documentación médica incorporada al expediente reveló que, en la atención recibida en el hospital al día siguiente del hecho, se diagnosticó una contusión en el hombro derecho y se indicó analgesia, sin constatarse luxación, otros traumatismos, ni pérdida de conocimiento. Por otro lado, la historia clínica remitida por otro sanatorio mencionó una caída de propia altura y dolor en el hombro izquierdo, sin asociar el episodio al accidente vial.

El juzgado destacó que la reclamante fue declarada negligente en la producción de la pericia médica, lo que privó a la causa de un elemento técnico fundamental para acreditar las lesiones invocadas y su relación con el hecho.

Pantalla de monitor muestra dos grabaciones de cámara de seguridad, con coches, personas y una calle. Controles de reproducción, barra de tiempo y fecha 19-06-2022 18:50:54
El conductor reconoció el siniestro, pero afirmó que hubo un contacto leve a muy baja velocidad y presentó un video de una cámara de seguridad como prueba. (Captura de video - Poder Judicial)
Dos grabaciones de cámara de seguridad en un monitor. Muestran automóviles, una calle, vehículos estacionados, interfaz de reproductor y fecha 19-06-2022
La sentencia señaló que en las imágenes no se observó caída al suelo, golpe en la cabeza ni pérdida de conocimiento, en contraste con la versión de la demanda. (Captura de video - Poder Judicial)

En su fundamentación, la sentencia explicó que, en este tipo de casos, el propietario o conductor del vehículo debe aportar pruebas que desbaraten la presunción legal de responsabilidad. Sin embargo, el análisis integral de la prueba llevó a la conclusión de que el accidente sucedió en los términos relatados por la defensa y que el contacto careció de entidad para generar los daños reclamados.

El juzgado citó doctrina y jurisprudencia que establecen que el conductor debe extremar las precauciones, pero también que la carga probatoria recae sobre la parte que afirma la existencia y el alcance de los daños. En este caso, el material probatorio permitió descartar la versión inicial de la demanda.

La resolución sostuvo que la plataforma fáctica expuesta en el escrito inicial no logró ser acreditada durante el proceso, y que el video y los demás elementos obrantes en autos demostraron una mecánica sustancialmente distinta a la relatada por la parte reclamante.

Como resultado, el juzgado dispuso el rechazo total de la demanda, con imposición de costas a la parte vencida. La regulación de honorarios de los profesionales intervinientes quedó diferida para el momento procesal oportuno.

Temas Relacionados

Accidentes de tránsitoRechazo de demandaCámaras de seguridadCostas judicialesDaños y perjuicios

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quedaron varados 20 horas en Cancún, demandaron a la aerolínea por miles de dólares y la Justicia les otorgó solo 75.000 pesos a cada uno

La pareja demandó a una aerolínea internacional y reclamó una suma compensatoria, además del reintegro de los pases a una sala VIP. Sin embargo, un tribunal federal concluyó que no se acreditaron perjuicios patrimoniales adicionales y reconoció únicamente una suma por los gastos ocasionados por la demora

Quedaron varados 20 horas en Cancún, demandaron a la aerolínea por miles de dólares y la Justicia les otorgó solo 75.000 pesos a cada uno

Padre ausente: la Justicia otorgó a una madre la responsabilidad parental exclusiva por dos años

Tras verse obligada a recurrir a los tribunales en 2024 y 2025 para obtener autorización y viajar con sus hijos a Brasil, una mujer logró que la Cámara de Apelaciones suspendiera por dos años el ejercicio compartido de la responsabilidad parental. Vencido ese plazo, podrá solicitar que la medida sea prorrogada

Padre ausente: la Justicia otorgó a una madre la responsabilidad parental exclusiva por dos años

El juez Walter Venditti: “Los jueces argentinos son el producto de la clase media argentina”

En una nueva edición de Sr. Juez, el magistrado del Tribunal Oral Federal N.º 2 de San Martín habla sobre su historia de movilidad social a través de la educación pública, el ingreso a Tribunales durante la vuelta de la democracia y sobre cómo es juzgar al narcotráfico en una de las jurisdicciones más calientes del país.

El juez Walter Venditti: “Los jueces argentinos son el producto de la clase media argentina”

La Justicia rechazó el despido de un repartidor de una aplicación: dejó de pedalear por incumplimientos salariales

El colaborador, que trabajaba bajo contrato, suspendió sus actividades y demandó a la empresa que controla una app de repartos. La compañía deberá indemnizarlo tras un fallo de la Cámara Nacional del Trabajo

La Justicia rechazó el despido de un repartidor de una aplicación: dejó de pedalear por incumplimientos salariales

Nueva causa contra el juez federal suspendido Gastón Salmain: lo acusan de pedir una coima de 100.000 dólares

El magistrado del Juzgado Federal N° 1 de Rosario le habría ofrecido protección a Carlos Vaudagna, exdirector regional de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Santa Fe. Irá a juicio político y quedaría detenido si lo destituyen

Nueva causa contra el juez federal suspendido Gastón Salmain: lo acusan de pedir una coima de 100.000 dólares

DEPORTES

Fue campeón con Boca, estuvo a un paso de ser citado por Bielsa y hoy maneja una empresa de demoliciones: “Tenía que seguir el legado”

Fue campeón con Boca, estuvo a un paso de ser citado por Bielsa y hoy maneja una empresa de demoliciones: “Tenía que seguir el legado”

Locura por Vozinha en Chile: el video de la multitudinaria bienvenida en el aeropuerto antes de sumarse a su nuevo club

El contundente mensaje de Marcos Acuña tras la derrota de River Plate frente a Rosario Central

La histórica racha de hace más de un siglo que igualó River Plate con la derrota ante Rosario Central

La reacción del público de River con Coudet y la decisión que tomó junto al plantel tras la derrota ante Rosario Central

TELESHOW

El inesperado agradecimiento de Andrés Nara a la China Suárez: “Gracias a Dios que está esta señora”

El inesperado agradecimiento de Andrés Nara a la China Suárez: “Gracias a Dios que está esta señora”

Lali Espósito se confesó con Rosalía en Argentina, recordó al ex que incendió un hotel y le declaró: “Este pueblo te ama”

Catherine Fulop le dedicó una carta abierta a Gia, su nieta: “Abuelar es un amor distinto”

Mariana Fabbiani, a pura sensualidad en el Mediterráneo: “Días de descanso, familia y un mar inolvidable”

El mensaje de amor de Gimena Accardi a su novio Seven Kayne por sus 27 años: “Feliz cumple, baby”

INFOBAE AMÉRICA

La ex líder detenida de Myanmar, Aung San Suu Kyi, se reunió con la Cruz Roja por primera vez desde el golpe militar que la derrocó en 2021

La ex líder detenida de Myanmar, Aung San Suu Kyi, se reunió con la Cruz Roja por primera vez desde el golpe militar que la derrocó en 2021

A días del inicio de las maniobras anuales Han Kuang, Taiwán aseguró que la cooperación militar con EEUU supera lo imaginado

Crisis en Cuba: la isla sufrió un nuevo apagón nacional y ya acumula seis colapsos de su sistema eléctrico en 2026

Capturaron a dos hombres acusados de rociar con gasolina y matar a un hombre de 66 años en El Salvador

Honduras: Juan Orlando Hernández enfrenta este lunes proceso por lavado de activos y fraude