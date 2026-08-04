Bocas del Toro lidera la ocupación hotelera en Panamá, mientras mejora la medición de la industria turística

Bocas del Toro registró la mayor ocupación hotelera del país, con un promedio de 70.4%, según los datos recopilados durante 2026. Tomada de la ATP

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La falta de estadísticas oportunas, actualizadas y representativas ha sido durante años una de las principales debilidades del turismo panameño.

Empresarios y gremios del sector han advertido que la limitada información disponible dificulta conocer con precisión el comportamiento de la demanda, comparar el desempeño entre destinos y tomar decisiones de inversión o promoción sustentadas en datos.

Hasta hace poco, incluso la medición de la ocupación hotelera dependía de una muestra reducida y concentrada principalmente en la capital.

Ese panorama comenzó a cambiar durante el último año. PROMTUR Panamá feportó un incremento de 53 a 146 el número de establecimientos inscritos en la plataforma internacional CoStar, utilizada para medir el rendimiento de la industria hotelera.

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El incremento representa la incorporación de 93 propiedades adicionales desde julio de 2025 y supone un crecimiento de aproximadamente 175%, por lo que la cobertura disponible es ahora casi tres veces mayor que al inicio del proyecto.

Durante años, la limitada participación de hoteles dificultó construir indicadores que reflejaran la realidad del mercado turístico panameño. Archivo

Antes de la formalización de la iniciativa, apenas 53 hoteles compartían información mediante la plataforma y la mayoría estaba ubicada en Ciudad de Panamá.

Esa concentración impedía utilizar los resultados como una fotografía confiable del mercado nacional y hacía especialmente difícil conocer qué ocurría fuera de la capital.

La ampliación permite ahora construir indicadores separados para Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro, además de agrupar la información correspondiente al resto de las provincias.

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Los nuevos registros indican que la ocupación hotelera promedio de Panamá alcanzó el 66% durante el período analizado de 2026, lo que representa un incremento de 14.4 puntos porcentuales frente al mismo lapso de 2025.

Sin embargo, la mejora de la cobertura también permite observar que el desempeño no ha sido uniforme y que existen diferencias importantes entre los principales destinos del país.

Bocas del Toro presentó el porcentaje más alto, con una ocupación promedio de 70.4%, seguido por Ciudad de Panamá, que alcanzó 67%.

La plataforma utilizada por los hoteles permite medir variables como ocupación, tarifa promedio e ingresos por habitación disponible. Visual IA

El conjunto de las demás provincias registró 63.9%, mientras que Chiriquí quedó por debajo del promedio nacional, con 57.7%. La posibilidad de separar estos resultados constituye uno de los cambios más relevantes, porque evita analizar como un solo mercado a territorios con temporadas, conectividad, tipos de visitantes y ofertas turísticas diferentes.

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El director general de PROMTUR Panamá, Salomón Shamah, explicó que la mayor cantidad de establecimientos participantes permite disponer de una lectura más precisa sobre el comportamiento del sector.

La información agregada puede utilizarse para orientar estrategias de promoción, identificar cambios en la demanda y conocer cuáles destinos avanzan con mayor rapidez o requieren acciones específicas. Los datos individuales de cada propiedad permanecen bajo criterios de confidencialidad.

CoStar, mediante la información hotelera de STR, permite registrar indicadores como la ocupación diaria, la tarifa promedio y los ingresos por habitación disponible. Cada establecimiento puede consultar su propio desempeño y compararlo con grupos de hoteles o mercados de características similares, sin acceder a los resultados individuales de sus competidores.

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El crecimiento del número de hoteles incorporados al sistema coincide con un aumento de 17.4% en la llegada de visitantes internacionales durante el primer semestre de 2026. EFE

La participación se ofrece gratuitamente a las propiedades inscritas en Panamá, con asistencia técnica y actividades de capacitación.

Para los hoteles, la utilidad de la plataforma no se limita a saber cuántas habitaciones fueron ocupadas. La combinación de tarifas, ingresos y demanda permite evaluar si una mayor ocupación se está traduciendo realmente en mejores resultados financieros, detectar períodos de menor actividad y ajustar precios o estrategias comerciales.

También ofrece referencias frente a destinos nacionales e internacionales, algo especialmente relevante en un mercado que compite por visitantes con otros países del Caribe y Centroamérica.

La ministra de Turismo, Gloria De León, ha señalado que contar con datos más precisos permitirá orientar las políticas públicas de acuerdo con la realidad de cada región.

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No obstante, la ampliación de la muestra tampoco resuelve por completo las carencias estadísticas del sector. Aunque 146 hoteles representan un avance considerable frente a los 53 iniciales, todavía será necesario incorporar más establecimientos para cubrir de forma equilibrada las distintas provincias, tipos de alojamiento y segmentos del mercado.

Los datos muestran una ocupación hotelera promedio nacional de 66% durante 2026, equivalente a un incremento de 14.4 puntos porcentuales frente al año anterior. Visuales IA

El principal resultado del proyecto no es únicamente que la ocupación haya alcanzado 66%, sino que Panamá comienza a disponer de una base más amplia para sustentar esa cifra. Durante años, una de las críticas del sector fue que los indicadores nacionales podían llegar tarde o construirse con información insuficiente.

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El aumento de 93 hoteles registrados reduce parcialmente esa brecha y permite observar diferencias territoriales que antes quedaban ocultas bajo un promedio general.

El reto será mantener actualizada la información y evitar que el sistema dependa de una participación irregular de los establecimientos.

La mejora en la calidad de los indicadores coincide con un período de crecimiento para la actividad turística del país. Durante el primer semestre de 2026, Panamá recibió 1,755,998 visitantes internacionales, lo que representó un incremento de 17.4% en comparación con el mismo período del año anterior, según cifras preliminares presentadas por las autoridades turísticas.

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El dinamismo también se refleja en el segmento de reuniones, congresos y convenciones. Entre enero y junio de 2026, el país acogió 74 eventos internacionales, que reunieron a 113,937 participantes, generaron la ocupación de 47,854 habitaciones de hotel y un impacto económico estimado en 91.5 millones de balboas.

Para el cierre del año ya están confirmados 110 eventos internacionales, con una proyección de 149,636 visitantes y un impacto económico cercano a 159.7 millones de balboas.

Otro de los indicadores que refleja el crecimiento de la actividad turística es el programa Panama Stopover, que permite a viajeros en tránsito extender su permanencia en el país. Durante el primer semestre de 2026, la iniciativa recibió más de 123,000 visitantes, un crecimiento del 38% frente al mismo período de 2025.

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A ello se suma que más de 70,000 pasajeros habían recorrido la Sala Panamá del Aeropuerto Internacional de Tocumen hasta el 21 de junio, como parte de la estrategia para incentivar que quienes hacen escala conozcan el país.