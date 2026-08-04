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El ataque armado cobra la vida de un adolescente de 15 años en la zona 21 de Ciudad de Guatemala

Los Bomberos Voluntarios de la 78 compañía acudieron a Nimajuyu 1, módulo 18-01, tras reportes de disparos y hallaron a la víctima sin signos vitales; el caso quedó en manos de la PNC y el MP

Calle sombría con casquillos de bala dispersos sobre asfalto agrietado. Cinta amarilla "NO PASAR" al frente, y luces rojas y azules de patrulla al fondo.
Un ataque armado en la zona 21 de Ciudad de Guatemala dejó muerto a un adolescente de 15 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Durante la noche de este lunes, la tranquilidad en zona 21 de Ciudad de Guatemala se vio interrumpida por un ataque armado que terminó con la vida de un adolescente de 15 años. La emergencia movilizó a los cuerpos de socorro y puso en alerta a las autoridades locales, que mantienen bajo investigación los motivos detrás de este hecho violento.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de la 78 compañía, una serie de llamadas alertó sobre disparos en el sector de Nimajuyu 1, módulo 18-01. Al llegar, el personal encontró al menor gravemente herido y sin signos vitales. Los socorristas confirmaron el fallecimiento en el lugar y procedieron a notificar a la Policía Nacional Civil (PNC).

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El área fue acordonada por los agentes de los agentes policiales, quienes solicitaron a los bomberos evacuar la escena y restringieron la documentación del hecho mientras esperaban la llegada del Ministerio Público para procesar la escena. La presencia policial buscó preservar la evidencia y garantizar el desarrollo de las diligencias de ley. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han revelado las hipótesis que se manejan sobre el ataque ni la identidad de posibles responsables.

Una escena de crimen de noche muestra cinco marcadores de evidencia amarillos numerados en el asfalto, con sangre, un casquillo y una huella.
Los Bomberos Voluntarios de la 78 compañía confirmaron el fallecimiento del menor en Nimajuyu 1, módulo 18-01, y notificaron a la PNC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este incidente en la capital guatemalteca se suma a una serie de hechos violentos reportados en distintas regiones del país. Durante la misma jornada, en el departamento de Suchitepéquez, se registró la muerte de un empresario en circunstancias similares. La víctima fue identificada como Jonathan Cancinos Dimas, de 38 años, fue localizado sin vida dentro de un vehículo tipo pick-up en un camino de terracería en la zona de Santa Bárbara.

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De acuerdo con las primeras pesquisas del Ministerio Público (MP), Cancinos habría sido interceptado por personas no identificadas, quienes lo atacaron con armas de fuego. La víctima fue ubicada en la parte trasera del vehículo, cerca de la finca Santa Inés, y el automotor presentaba múltiples impactos de bala, lo que evidencia la violencia con la que se cometió el hecho.

Durante las diligencias, los peritos del MP recolectaron indicios que, según explicaron, serán clave para la investigación del crimen. Las autoridades distribuyeron imágenes del vehículo dañado, las cuales muestran la magnitud del ataque. Residentes de la zona han señalado que las calles de terracería y áreas montañosas de Santa Bárbara frecuentemente son utilizadas por delincuentes para perpetrar hechos similares y luego escapar.

Espalda de un agente policial con chaleco táctico negro y parche "Policía Nacional Civil". Fondo con estructuras improvisadas de chapa y lona en terreno irregular
La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público reforzaron la presencia policial y mantienen bajo reserva la investigación por los hechos violentos en Guatemala. (PNCdeGuatemala)

En ambos casos, las autoridades han reforzado la presencia policial en los sectores afectados y mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias y detener a los responsables. Estos sucesos alimentan la preocupación de la población ante el aumento de la violencia en diversas localidades de Guatemala, donde la inseguridad persiste como uno de los principales desafíos para las autoridades.

La coordinación entre la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público ha permitido la recopilación de evidencia relevante en ambas escenas. El tratamiento de los casos se mantiene bajo reserva, mientras avanza el proceso de investigación. La comunidad permanece expectante por los avances y resultados de las pesquisas oficiales.

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