Juicio por la Causa de los Cuadernos, en vivo: ex funcionario de la OA detalla cómo se investigaron las licitaciones

El juicio por los “Cuadernos de la corrupción” se reanudó este martes con la declaración como testigo del extitular de Vialidad Nacional en el macrismo Javier Iguacel ante el Tribunal Oral Federal 7.
La jornada se inició con el testigo Ignacio Irigaray, un ex funcionario de la Oficina Anticorrupción que trabajó en base a pedidos del juzgado federal 11, por entonces a cargo de Claudio Bonadio.
El debate oral que tiene como principal acusada a la ex presidenta Cristina Kirchner como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho entró en una nueva etapa para escuchar a testigos de Vialidad Nacional, convocados por la fiscalía a cargo de Fabiana León. Durante las últimas semanas declararon abogados, contadores y ex jerárquicos de la exAFIP, actual ARCA.
El trabajo de la OA con el listado del arrepentido Clarens
El testigo detalla que recibieron el listado del arrepentido financista Ernesto Clarens. “Era un listado con empresas, nombres de empresarios, obras y montos de pagos” de supuestos sobornos.
“Lo comparábamos con eventos salientes que pudieran relacionarse para darle al juez”, dijo. Además relató que encontraron coincidencias y “las señalaron”, ante preguntas de la querella de la Unidad de Información Financiera, representada por el abogado Mariano Galpern.
Antes recordó que la causa Cuadernos tuvo “consecuencias políticas, institucionales y de gestión enormes”. Cuando estalló el escándalo en 2018 “el Estado tenía contratos vigentes con la mayoría de las empresas que tenían socios, dueños, gerentes imputados y tenían embargos y tenía cuentas a pagar con esas empresas que eran alcanzadas por esos embargos”, graficó Irigaray sobre la situación que se generó.
La jornada se inició con el testigo Ignacio Irigaray, exfuncionario de la Oficina Anticorrupción
El abogado fue funcionario en la Oficina Anticorrupción mientras el organismo fue querellante en la causa, rol que ya no tiene. Recordó que cuando la causa tomó estado público fueron al juzgado a ponerse a disposición del juez. “Tuvimos una muy breve reunión en el despacho del doctor Bonadio, nos pusimos a disposición”.
“Les explicamos que teníamos acceso más o menos ágil a alguna documentación del Poder Ejecutivo que podía ser de interés para la causa”, explicó. Después de eso llegó un primer pedido para requerir a Ministerios y organismos descentralizados contratos, antecedentes y licitaciones sobre “empresas a las que pertenecían las personas involucradas”.
El juez “nos hizo conocer fechas de supuestos pagos de sobornos” y “otro listado entregado por uno de los arrepentidos” para que “tomáramos como referencia al momento de analizar anticipos financieros”, explicó ante preguntas de la fiscal Fabiana León.
Miles de dólares y pesos en efectivo retirados de bancos y financieras, además del uso de facturas apócrifas. Esos fueron algunos de los hallazgos que los testigos de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), hoy ARCA, pusieron sobre la mesa del Tribunal Oral Federal 7 desde mediados de junio. Todos declararon bajo juramento de verdad en el juicio por los “cuadernos de la corrupción” que se sigue a la expresidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados.