Juicio por la Causa de los Cuadernos, en vivo: ex funcionario de la OA detalla cómo se investigaron las licitaciones

El juicio por los “Cuadernos de la corrupción” se reanudó este martes con la declaración como testigo del extitular de Vialidad Nacional en el macrismo Javier Iguacel ante el Tribunal Oral Federal 7.

La jornada se inició con el testigo Ignacio Irigaray, un ex funcionario de la Oficina Anticorrupción que trabajó en base a pedidos del juzgado federal 11, por entonces a cargo de Claudio Bonadio.

Los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli en la audiencia de este martes (foto Adrián Escandar)

El debate oral que tiene como principal acusada a la ex presidenta Cristina Kirchner como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho entró en una nueva etapa para escuchar a testigos de Vialidad Nacional, convocados por la fiscalía a cargo de Fabiana León. Durante las últimas semanas declararon abogados, contadores y ex jerárquicos de la exAFIP, actual ARCA.