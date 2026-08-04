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En medio del fuerte temporal de nieve, un gobernador rescató a un guanaco atrapado y lo compartió en sus redes

Claudio Vidal, mandatario provincial de Santa Cruz, participó en el operativo para liberar al animal que estaba en un alambrado de púa

El Gobierno de Santa Cruz informó en redes sociales que efectivos de la Policía provincial intervinieron en el rescate del guanaco

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En distintos puntos del país, un intenso temporal invernal afectó a varias provincias en los últimos días, lo que provocó no solo la fuerte caída de nieve y complicaciones en los servicios, sino que también trajo complicaciones para los animales de la zona. En medio de esa situación, un guanaco fue hallado atrapado en un alambrado y Claudio Vidal, gobernador de la provincia de Santa Cruz, participó en el rescate.

Durante el fin de semana, las alertas amarillas por nieve y lluvias y una advertencia por temperaturas frías extremas en Santa Cruz complicaron la circulación al aire libre. Hubo numerosos autos que quedaron varados tanto en rutas como en calles a causa de la acumulación de nieve y varios vecinos no pudieron salir de sus viviendas.

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Los animales silvestres también sufrieron las consecuencias de ese temporal. Un alambrado de alambre de púa atrapó a un guanaco que transitaba por el área. Aunque por sus características estos animales suelen resistir bien condiciones meteorológicas difíciles, los cortes que los alambres podían causar representaban un riesgo importante.

Tres hombres levantan a un guanaco sobre una valla de alambre en un paisaje cubierto de nieve. Al fondo se observa una colina blanca
Un gobernador y miembros de la policía de Santa Cruz asisten a un guanaco en una zona cubierta de nieve, liberándolo de una valla en medio de un temporal.

Vidal, junto a personal con experiencia, se acercó para liberar al animal sin lastimarlo, y —como muestran las imágenes al inicio de la nota—, el guanaco pudo salir corriendo libremente. El hecho sucedió cuando el animal se desplazaba en dirección a El Calafate.

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A través de sus redes sociales, el Gobierno de Santa Cruz comunicó el episodio: “El gobernador Claudio Vidal, junto a efectivos de la Policía de Santa Cruz, rescató a un guanaco que había quedado enredado en un sector del camino hacia El Calafate”.

“Este gesto refleja el compromiso con el cuidado y la protección de la fauna santacruceña, demostrando que toda vida merece ser cuidada”, cerraron en el mensaje compartido.

Guanaco corriendo de espaldas en un campo cubierto de nieve con huellas y pequeños arbustos en primer plano y montañas al fondo bajo un cielo nublado
Un guanaco corre a través de un campo nevado después de ser rescatado por un gobernador durante un temporal de nieve.

Cómo se encuentra la población de guanacos en Santa Cruz

La provincia de Santa Cruz alberga actualmente una población cercana a los 2 millones de guanacos en la estación fría y alrededor de 1,8 millones en la cálida, según la estimación más reciente elaborada por el Consejo Agrario Provincial (CAP) y WCS Argentina, con participación de investigadores del CONICET. El relevamiento, realizado durante 2023, cubrió un área de 200.280 kilómetros cuadrados, equivalente al 82% del territorio provincial.

Los resultados confirman que la población de guanacos creció respecto de la última medición comparable, efectuada en 2013. El informe señala, además, que la abundancia de la especie no se distribuye de manera uniforme en todo el territorio, ya que los distintos paisajes de Santa Cruz presentan diferencias notorias, lo que plantea nuevos retos para equilibrar la conservación de la fauna con la producción ganadera.

Mapa de Santa Cruz con detalle de presencia de guanacos en el territorio
Mapa de la variación espacial en la abundancia de guanacos en Santa Cruz. Izquierda: estación fría. Derecha: estación cálida.

El trabajo constituye la estimación provincial más actualizada sobre la especie y aporta una base científica sólida para diseñar estrategias de monitoreo, conservación y manejo sustentable. Por primera vez, se elaboraron mapas estacionales de densidad con una resolución de 4 kilómetros cuadrados, acompañados de mapas de incertidumbre que permiten conocer el nivel de precisión de las estimaciones en cada sector de la provincia.

Para obtener estos datos, los investigadores aplicaron Modelos de Superficie de Densidad (MSD), una metodología de uso internacional para el monitoreo de poblaciones silvestres. El análisis se circunscribió a las áreas efectivamente relevadas en terreno durante 2023, lo que permitió comparar los resultados de manera consistente con el estudio provincial de 2013.

Las instituciones responsables del trabajo coincidieron en que el crecimiento poblacional de los guanacos confirma que la especie encuentra condiciones favorables para su desarrollo en Santa Cruz. No obstante, subrayaron que será indispensable continuar generando información científica periódica para diseñar estrategias que garanticen un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, la recuperación de los pastizales y la sustentabilidad de la producción ganadera, considerando que la presencia de estos animales genera una fuerte competencia por el forraje y el agua frente a la crisis del stock ovino.

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