Las autoridades reportan una baja de 15% en los accidentes viales durante las fiestas agostinas

Protección Civil reportó 169 accidentes de tránsito durante las fiestas agostinas en el marco del Plan Vacacional 2026. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

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Las autoridades de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos reportaron este miércoles una leve cantidad de accidentes viales durante las fiestas agostinas, en el marco de la ejecución del Plan Vacacional 2026. La cifra de incidentes refleja una tendencia a la baja en comparación con el mismo periodo del año anterior, según informaron los funcionarios en conferencia de prensa.

El director de Protección Civil, Luis Amaya, detalló que hasta la fecha se registraron 169 accidentes de tránsito, una reducción de aproximadamente 15% respecto al año pasado, cuando el consolidado alcanzó 201 incidentes en el mismo lapso. “Ojalá y esa fuera la tendencia hasta el último día de la vacación”, expresó Amaya ante los medios.

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El consolidado hasta el momento es el siguiente:

Total de accidentes viales: 169

Total de lesionados: 157

Total de fallecidos: 11

Las fiestas agostinas registraron una reducción de 15% en accidentes viales frente a 2025, cuando se contabilizaron 201 incidentes. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

En 2025, las cifras habían sido de 201 accidentes, 136 lesionados y 13 personas fallecidas el año anterior. Las autoridades atribuyen la baja de accidentes fatales a la implementación de estrategias preventivas y controles vehiculares en las principales carreteras del país. El funcionario también resaltó que la mayoría de los incidentes están relacionados con distracción al volante, uso de teléfonos y consumo de bebidas alcohólicas.

El Teniente Coronel Baltazar Solano, delegado regional de Protección Civil, subrayó que el despliegue de más de 100,000 miembros de instituciones vinculadas al Sistema Nacional de Protección Civil ha fortalecido la respuesta ante emergencias. “Cada año miles de turistas nacionales y extranjeros visitan playas y montañas, y esto nos obliga a tener un plan como lo es el Plan Vacacional 2026, en el cual la prevención y la reducción de accidentes es fundamental”, afirmó Solano.

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Bombero realizó labores de enfriamiento tras el incendio que destruyó parte de una vivienda en El Salvador (Cortesía: Cuerpo de Bomberos).

Consolidado de incendios durante las fiestas

El director de Protección Civil también presentó el balance de emergencias por incendios en los primeros tres días de agosto. En comparación con el año anterior, se identificó un incremento importante en el número de incendios en maleza, situación atribuida a las altas temperaturas y falta de lluvias por la canícula.

Cifras de incendios del 1 al 3 de agosto de 2026:

Incendios en maleza: 13 (4 en 2025)

Incendios forestales: 0 (0 en 2025)

Incendios estructurales: 9 (6 en 2025)

Incendios en basureros: 0 (2 en 2025)

Incendios en vehículos: 4 (2 en 2025)

Total de incendios: 26 (14 en 2025)

El aumento fue de 225% en incendios de maleza y de 86% en el total de emergencias por fuego respecto al año anterior. “La mayoría de estos incendios tienen origen en la acción humana, ya sea de forma intencional o accidental”, puntualizó Amaya. El Cuerpo de Bomberos mantiene sus operaciones con más de 800 efectivos distribuidos en 17 estaciones a nivel nacional.

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Fermín Pérez informó que los rescates simples subieron de tres a cuatro y los rescates profundos pasaron de nueve a 20. (Foto cortesía Protección Civil)

Rescates acuáticos y vigilancia en playas

En materia de rescate acuático, las autoridades reportaron que no se han registrado fallecidos por asfixia por inmersión en playas durante este periodo vacacional. La única víctima fatal por esta causa se reportó en una poza, donde un adulto perdió la vida tras ingresar en estado de ebriedad.

El servicio de guardavidas se ha reforzado en hoteles, ranchos privados y puntos turísticos, en coordinación con la Fuerza Naval, la Cruz Roja Salvadoreña, la Cruz Verde Salvadoreña y los Comandos de Salvamento. “Trabajamos bajo la estrategia de vigilancia por relevos en aquellos lugares donde probablemente no se cuenta con guardavidas”, indicó Amaya.

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El director de Protección Civil reiteró que el objetivo es mantener la cifra de incidentes lo más baja posible durante las festividades. “El sistema le apuesta siempre a que en estos periodos vacacionales tengamos cero incidencia, pero eso también es parte de la responsabilidad de todos los salvadoreños cada vez que optamos por algún parque recreativo o centro turístico”, concluyó.