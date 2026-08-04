Judiciales
Agregar Infobae enGoogle

Yategate: Sofía Clerici pidió su sobreseimiento a partir de los resultados del peritaje contable

El último informe que se incorporó a la causa no encontró un origen ilícito en los objetos de lujo y los casi 600.000 dólares que le secuestraron en su casa de Nordelta. La causa pasará a manos de un nuevo juez

Sofia Clerici contó que toma sangre
Sofia Clerici, modelo
Guardar

La modelo Sofía Clerici presentó este lunes ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora un pedido formal para obtener su sobreseimiento en la causa que investiga presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en la causa conocida como Yategate.

Esta solicitud, confirmada a Infobae por fuentes judiciales, ocurrió después de que el Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación, especializado en casos de corrupción, entregara al juez Luis Armella un peritaje contable que analizó minuciosamente su situación patrimonial y sus vínculos financieros con el resto de los acusados.

PUBLICIDAD

El dictamen pericial se centró en determinar si existieron transferencias de dinero o entregas de bienes suntuarios entre la modelo y el exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde.

Tras un relevamiento de la documentación incorporada al expediente judicial, los peritos contables no hallaron ningún comprobante, registro o constancia que acreditara la entrega de sumas de dinero por parte de Insaurralde hacia Clerici.

PUBLICIDAD

La investigación, que buscaba rastrear un supuesto pago de 569.911 dólares, no encontró evidencia que respaldara dicha hipótesis.

Asimismo, el informe abordó la cuestión de los objetos de lujo secuestrados durante el allanamiento realizado en el domicilio de la modelo, en Nordelta, donde también le encontraron más de medio millón de dólares.

allanamientos en la casa de Martin Insaurralde Sofia Clerici partida
Allanamientos en la casa de la modelo

Los peritos confirmaron que no localizaron documentos que vincularan al exintendente de Lomas de Zamora con la adquisición de las joyas, relojes o carteras de alta gama que formaron parte de los elementos incautados.

De esta manera, el peritaje -con una extensión de 618 páginas- no logró probar la existencia de un nexo económico directo entre el patrimonio del exfuncionario y los bienes hallados en poder de Clerici.

El documento también detalló el financiamiento de los viajes realizados en septiembre de 2023, los cuales motivaron el inicio de las actuaciones judiciales. Sobre la estadía en Marbella, los especialistas constataron que el alquiler del yate “El Bandido” fue facturado a nombre de la modelo, mientras que el pago fue gestionado por la agencia Forest Travel Agency.

Del mismo modo, el alojamiento en el Marbella Club Hotel durante esos días fue abonado por la misma firma turística. En cuanto a la estancia en el Nobu Hotel, donde Clerici se hospedó junto a su hermana, el peritaje identificó que los costos fueron cubiertos por la empresa MTC Group SA.

La defensa técnica de la modelo, a cargo del abogado Mauricio D’Alessandro, utilizó estas conclusiones para fundamentar el pedido de sobreseimiento.

Fachada de tribunales de Lomas de Zamora 1920 4
El Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora cambiará de manos

Los abogados sostuvieron que, al no existir pruebas de un flujo de fondos ilícitos ni de una participación en maniobras de lavado, la continuidad del proceso penal carece de sustento probatorio.

La cuestión deberá pasar primero por la opinión del fiscal Sergio Mola, quien dictaminará si está a favor o en contra del pedido de la defensa.

Cabe resaltar que el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora se encuentra en período de transición. Está dejando ese despacho el juez Armella -que lo subrogaba, y ahora seguirá solamente su juzgado de Quilmes- y, en adelante, quien asumirá la causa es Tomás Rodríguez Ponte.

El nuevo juez fue, hasta su designación, el funcionario a cargo de la DAJuDeCO y es exsecretario del juez Ariel Lijo.

Temas Relacionados

Sofía ClericiYateÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juicio por la Causa de los Cuadernos, en vivo: ex funcionario de la OA reveló coincidencias entre reuniones de funcionarios con empresarios y pagos

“Había un marco de impunidad muy grande” dijo el testigo de la Oficina Anticorrupción y mencionó una “cadena de la felicidad”

Juicio por la Causa de los Cuadernos, en vivo: ex funcionario de la OA reveló coincidencias entre reuniones de funcionarios con empresarios y pagos

Compraron un utilitario 0 km, falló desde el primer día y la Justicia condenó al fabricante y a la concesionaria

Ocurrió en La Plata. Una pericia mecánica concluyó que los desperfectos detectados no eran compatibles con un vehículo nuevo y estimó una desvalorización del 15% de su valor de mercado. El tribunal ordenó indemnizar esa pérdida y el daño moral

Compraron un utilitario 0 km, falló desde el primer día y la Justicia condenó al fabricante y a la concesionaria

Viajaban a Córdoba, el micro se incendió en plena ruta con sus valijas dentro y la Justicia condenó a la empresa

Ocurrió sobre la Ruta 9 en 2020. Tras registrar fallas mecánicas previas, el ómnibus se prendió fuego por completo. La Cámara Civil ratificó el fallo de primera instancia, rechazó la defensa de la compañía y la condenó a indemnizar el daño moral y el costo de tratamientos psicológicos de hasta dos años para las familias demandantes

Viajaban a Córdoba, el micro se incendió en plena ruta con sus valijas dentro y la Justicia condenó a la empresa

Se fracturó el pie en la vereda de un club, fue a juicio por una indemnización y terminó con una condena en contra

Una madre sufrió una caída cuando iba a buscar a sus hijos a una colonia de verano en zona norte. Aunque se acreditó la lesión y el mal estado del lugar, la Cámara de Apelaciones concluyó que no logró probar la mecánica del accidente. En consecuencia, rechazó la demanda y la condenó al pago de las costas del proceso

Se fracturó el pie en la vereda de un club, fue a juicio por una indemnización y terminó con una condena en contra

Se reanudó en Comodoro Py la investigación del caso Adorni: denuncias acumuladas y avances sobre la justificación patrimonial

El fiscal Gerardo Pollicita trabaja en el primer pedido de explicaciones al ex jefe de Gabinete. Unificaron las denuncias que entraron a tribunales a partir de la presentación de las últimas declaraciones juradas

Se reanudó en Comodoro Py la investigación del caso Adorni: denuncias acumuladas y avances sobre la justificación patrimonial

DEPORTES

El impactante mercado del Chelsea: 16 caras nuevas y una inversión de 400 millones que le generará un dilema a Xabi Alonso

El impactante mercado del Chelsea: 16 caras nuevas y una inversión de 400 millones que le generará un dilema a Xabi Alonso

La ácida crítica de un referente de la Fórmula 1 contra Lewis Hamilton por sus extravagantes looks en las carreras

Boca Juniors lanzó su nueva camiseta titular con un cambio en su escudo

Las imágenes del impactante último adiós a la leyenda del fútbol Franco Baresi en Milan

River Plate acordó con Olympiakos de Grecia y encaminó la llegada de su octavo refuerzo

TELESHOW

La frase de Nicole Neumann que generó sorpresa en su equipo: “No sé si me estoy sintiendo mal o si estoy embarazada”.

La frase de Nicole Neumann que generó sorpresa en su equipo: “No sé si me estoy sintiendo mal o si estoy embarazada”.

La emoción de María Becerra por la vuelta de Virginia Lago a la televisión: “Te veía con mi abuelita”

Wanda Nara resumió su agitado viaje por Europa: postales familiares, moda y un mensaje de resiliencia

El emotivo momento que vivió Darío Barassi con una participante en Ahora Caigo: “En honor a tu padre”

PH, Podemos Hablar vuelve este sábado: quiénes serán los primeros invitados de Andy Kusnetzoff

INFOBAE AMÉRICA

Paraguay registró una inflación del -0,1% en julio por las bajas en alimentos y bienes importados

Paraguay registró una inflación del -0,1% en julio por las bajas en alimentos y bienes importados

El Gobierno y la Policía de Bolivia se contradicen sobre la aprehensión de Evo Morales tras casi dos años sin ejecución

Quién es Héctor Huanca, el nuevo canciller de Bolivia que llega a la diplomacia desde la mediación de conflictos

Magnicidio de Fernando Villavicencio: la Fiscalía señaló a un ex ministro de Rafael Correa como presunto financista

El alcalde de Guayaquil recibió tres años de prisión por incumplir la orden de portar un grillete electrónico