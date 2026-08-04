Yategate: Sofía Clerici pidió su sobreseimiento a partir de los resultados del peritaje contable

Sofia Clerici, modelo

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La modelo Sofía Clerici presentó este lunes ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora un pedido formal para obtener su sobreseimiento en la causa que investiga presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en la causa conocida como Yategate.

Esta solicitud, confirmada a Infobae por fuentes judiciales, ocurrió después de que el Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación, especializado en casos de corrupción, entregara al juez Luis Armella un peritaje contable que analizó minuciosamente su situación patrimonial y sus vínculos financieros con el resto de los acusados.

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El dictamen pericial se centró en determinar si existieron transferencias de dinero o entregas de bienes suntuarios entre la modelo y el exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde.

Tras un relevamiento de la documentación incorporada al expediente judicial, los peritos contables no hallaron ningún comprobante, registro o constancia que acreditara la entrega de sumas de dinero por parte de Insaurralde hacia Clerici.

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La investigación, que buscaba rastrear un supuesto pago de 569.911 dólares, no encontró evidencia que respaldara dicha hipótesis.

Asimismo, el informe abordó la cuestión de los objetos de lujo secuestrados durante el allanamiento realizado en el domicilio de la modelo, en Nordelta, donde también le encontraron más de medio millón de dólares.

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Allanamientos en la casa de la modelo

Los peritos confirmaron que no localizaron documentos que vincularan al exintendente de Lomas de Zamora con la adquisición de las joyas, relojes o carteras de alta gama que formaron parte de los elementos incautados.

De esta manera, el peritaje -con una extensión de 618 páginas- no logró probar la existencia de un nexo económico directo entre el patrimonio del exfuncionario y los bienes hallados en poder de Clerici.

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El documento también detalló el financiamiento de los viajes realizados en septiembre de 2023, los cuales motivaron el inicio de las actuaciones judiciales. Sobre la estadía en Marbella, los especialistas constataron que el alquiler del yate “El Bandido” fue facturado a nombre de la modelo, mientras que el pago fue gestionado por la agencia Forest Travel Agency.

Del mismo modo, el alojamiento en el Marbella Club Hotel durante esos días fue abonado por la misma firma turística. En cuanto a la estancia en el Nobu Hotel, donde Clerici se hospedó junto a su hermana, el peritaje identificó que los costos fueron cubiertos por la empresa MTC Group SA.

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La defensa técnica de la modelo, a cargo del abogado Mauricio D’Alessandro, utilizó estas conclusiones para fundamentar el pedido de sobreseimiento.

El Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora cambiará de manos

Los abogados sostuvieron que, al no existir pruebas de un flujo de fondos ilícitos ni de una participación en maniobras de lavado, la continuidad del proceso penal carece de sustento probatorio.

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La cuestión deberá pasar primero por la opinión del fiscal Sergio Mola, quien dictaminará si está a favor o en contra del pedido de la defensa.

Cabe resaltar que el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora se encuentra en período de transición. Está dejando ese despacho el juez Armella -que lo subrogaba, y ahora seguirá solamente su juzgado de Quilmes- y, en adelante, quien asumirá la causa es Tomás Rodríguez Ponte.

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El nuevo juez fue, hasta su designación, el funcionario a cargo de la DAJuDeCO y es exsecretario del juez Ariel Lijo.