Judiciales

Se destrabó un concurso para designar ocho jueces y proponen usar el nuevo reglamento de la Corte Suprema

El proceso estaba paralizado desde septiembre de 2022. Dos consejeros pidieron avanzar con las entrevistas personales a los candidatos

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Consejo de la Magistratura
Plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación

El Consejo de la Magistratura destrabó este lunes un concurso paralizado desde septiembre de 2022, con el que está previsto cubrir ocho vacantes en juzgados nacionales de primera instancia en lo Civil. Como novedad, los consejeros que lo impulsan propusieron aplicar por primera vez el nuevo reglamento de la Corte Suprema que aún se encuentra en debate.

Se trata del Concurso Público de Oposición y Antecedentes N° 471, donde se lleva adelante el proceso de selección de candidatos para los juzgados 31, 35, 45, 67, 70, 75, 96 y 103 de la Capital Federal.

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El fuero civil, según datos oficiales del organismo, tiene 20 vacantes que están en trámite en el Consejo, otras 17 en el Ejecutivo y 14 más que ya fueron remitidas al Senado de la Nación.

Los consejeros César Grau y Jimena De La Torre pidieron en las últimas horas a su par Fernanda Vázquez, titular de la Comisión de Selección y Escuela Judicial, que convoque a la etapa de entrevistas personales para el concurso N° 471, fijando como fechas para su celebración los días 19, 21, 26 y 28 de mayo, y 2 y 4 de junio.

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Sesión del plenario - Comisiones Acusación y Disciplina. Fuente: Consejo de la Magistratura
César Antonio Grau, integrante del Consejo de la Magistratura en representación de la abogacía

En esta parte del proceso es donde se define el orden de mérito de la lista de candidatos que el Consejo de la Magistratura envía al Poder Ejecutivo. Quienes cuestionan el reglamento de selección de magistrados vigente señalan que las entrevistas son uno de los momentos donde la discrecionalidad puede alterar el posicionamiento de los postulantes.

Es por eso que Grau y De La Torre -que comparten una subcomisión de selección- propusieron aplicar para el concurso mencionado los parámetros de evaluación establecidos en el artículo 92 del proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados aprobado por la Corte mediante Acordada N° 4/2026.

Ese artículo pone un tope máximo de 20 puntos que el aspirante puede sumar en su entrevista.

Según plasmaron los consejeros en su dictamen, aplicar esto limitaría “voluntariamente el margen de discrecionalidad que el reglamento vigente le reconoce, sin alterarlo ni desplazarlo”.

Sesión del plenario - Comisiones Acusación y Disciplina. Fuente: Consejo de la Magistratura
A la derecha, Jimena De La Torre, consejera de la Magistratura de la Nación por la abogacía

Además, justificaron su propuesta en que “la aplicación de pautas de evaluación tasadas y publicadas con antelación a la celebración de las entrevistas fortalece la transparencia del proceso, otorga previsibilidad a los concursantes y contribuye a la legitimidad institucional del resultado. Lejos de contrariar el espíritu del régimen vigente, se inscribe en sus principios rectores de objetividad, imparcialidad y no discrecionalidad”.

La decisión quedará en manos de la presidenta de la comisión, Fernanda Vázquez, que puede recibir disidencias al planteo de Grau y De La Torre.

Cabe recordar que el proyecto de modificación del Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados se encuentra en plena etapa de debate. La semana pasada, los consejeros de las comisiones que lo evalúan escucharon críticas al proyecto de parte de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que llevaron observaciones para mejorar el mecanismo.

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