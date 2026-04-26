Gastos, deudas e ingresos: las cuentas que hace la Justicia para saber si Adorni tiene más de lo que gana

Manuel Adorni, jefe de Gabinete de ministros. REUTERS/Agustin Marcarian

A un mes de haber comenzado a investigar su patrimonio, la Justicia ya tiene sobre la mesa una reconstrucción -aún incompleta- de los gastos, deudas e ingresos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien tuvo un crecimiento sustancial en su nivel de vida desde que es funcionario público. La causa que tramita en Comodoro Py busca saber si esto se puede justificar con su sueldo y sus ahorros.

La última declaración jurada que presentó el ministro coordinador ante la Oficina Anticorrupción corresponde al ciclo 2024. Ese organismo acaba de prorrogar el plazo para entregar la del año pasado, y ahora Adorni tendrá tiempo para actualizar el informe sobre su evolución patrimonial hasta el 31 de julio.

En el último documento disponible, el jefe de Gabinete informó que tenía -al cierre del ciclo- una caja de ahorro con 2.455.000 pesos, otros 2.000.000 de un crédito, 6.220 dólares en una cuenta en Estados Unidos y 42.500 dólares “debajo del colchón”. Su sueldo rondó todo ese año y el siguiente los 3.500.000 pesos.

Adorni está casado con Bettina Angeletti, quien se dedica al coaching ontológico. Su declaración jurada debía estar adjunta en un anexo reservado, siempre ante la OA, pero el funcionario incluyó ese documento recién una vez que comenzó la investigación del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo. La Justicia tiene a disposición esos números, pero no han trascendido públicamente.

Las cuentas de Adorni y Angeletti se entrelazan constantemente. Según fuentes judiciales, las explicaciones que el jefe de Gabinete aún mantiene bajo reserva podrían apelar a los ingresos y patrimonio de su esposa.

Bettina Angeletti y Manuel Adorni. Foto: Nicolás Stulberg

Muchos de los viajes por el mundo que están bajo investigación se hicieron en familia, igual que la compra de propiedades y de una camioneta. Además, según consta en la causa judicial, se repite un patrón claro: en su mayoría, los pagos “grandes” se hicieron en efectivo y en dólares.

Así puede verse en las vacaciones de la familia. Para irse a Punta del Este en avión privado junto al periodista y amigo Marcelo Grandío, se pagaron 4.830 dólares por la ida y otros 3.000 dólares por el regreso, en febrero de este año. Aún no se sabe si Adorni y el conductor de la TV Pública abonaron cada uno su parte, si se trató de una invitación para el funcionario o si, en cambio, todo estuvo a cargo del jefe de Gabinete.

Grandío, dueño de la productora ImHouse -contratista del Estado-, ya había compartido en esa ciudad uruguaya con Adorni en 2022. Entre diciembre de ese año y fines de 2023, su empresa le hizo diez transferencias al hoy ministro coordinador por 1.670.900 pesos en total, según pudo relevar la Justicia.

Manuel Adorni y Marcelo Grandío participan en un talk show del programa Gritalo, celebrado en Punta del Este

Los gastos en viajes siguen. Para recibir el Año Nuevo de 2025 en Aruba, la familia Adorni pagó 8.874 dólares en hotel y 5.762 dólares en pasajes. En sus tarjetas de crédito, según indicaron fuentes judiciales, no aparecen erogaciones compatibles con gastos corrientes. Todo, una vez más, se abonó en efectivo.

La polémica en torno a los viajes de Adorni y su esposa tuvo su origen en el viaje de Bettina Angeletti junto a la comitiva oficial a Nueva York para la Argentina Week. La semana pasada, el juez Daniel Rafecas resolvió archivar la causa que investigaba al jefe de Gabinete de Ministros. La decisión, que se sustenta en la ausencia de delito, fue adoptada tras el dictamen favorable al archivo emitido por la fiscal Alejandra Mangano.

Esa breve investigación, no obstante, dejó un dato relevante que compete a la causa por enriquecimiento ilícito contra el ministro coordinador y vocero: Angeletti pagó su propio vuelo de regreso, en primera clase, y costó 5.154 dólares. Otro gasto importante que se sumó a la lista que confecciona el fiscal Pollicita.

Hay más viajes bajo la lupa de la justicia. Los investigadores aún trabajan en reconstruir al detalle todas las excursiones que hizo el matrimonio, ya sea juntos o por separado, y tanto en el interior del país como alrededor del mundo, desde 2022 a la fecha. Por ende, se descarta que próximamente se ensanchará este pilar del caso.

Las propiedades

En un segundo capítulo aparecen las propiedades. En su última declaración jurada, Manuel Adorni informó a la OA que tiene un inmueble en La Plata, del cual es propietario en un 100%, y la mitad del departamento de Parque Chacabuco, ubicado en la calle Asamblea. Ambos están en venta en este momento, por 95.000 y 285.000 respectivamente.

Sin haberse desprendido de sus posesiones, entre fines de 2024 y 2025 el jefe de Gabinete compró un semipiso en Caballito y una casa en el barrio privado Indio Cuá, de Exaltación de la Cruz. Aquí es donde aparecen las deudas que abren otro gran interrogante del caso: ¿cómo hará el funcionario para pagar semejante suma?

La fachada del edificio de Manuel Adorni en Caballito. Foto: Gustavo Gavotti

Por el departamento de Caballito, en la calle Miró al 500, Adorni pagó un adelanto de 30.000 dólares en octubre de 2025 -otro “gasto grande”, siempre en efectivo-. El resto, unos 200.000 dólares, se lo financiaron a un año sin intereses las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas.

El hijo de esta última, Pablo Feijoo, amigo de Adorni, es quien gestionó la compraventa de la propiedad. En medio hizo refacciones para renovar integralmente el departamento que le costaron 65.000 dólares. Según declaró ante el fiscal cuando lo citaron como testigo, la devolución de ese dinero la acordó “por afuera” con el jefe de ministros; en negro y en efectivo.

La Justicia también sabe que, para equipar su nueva casa, el jefe de Gabinete compró electrodomésticos y muebles nuevos. Ahora buscan precisar cuánto gastó en esto.

La casa Indio Cuá, en tanto, se escrituró el mismo día en el que Adorni recibió un préstamo de dos mujeres policías por 100.000 dólares, en noviembre de 2024. La operación fue la siguiente: el funcionario hipotecó el departamento de Parque Chacabuco a cambio de ese dinero, con la promesa de devolverlo en dos años, con un interés anual del 11% que se fue devengando en cuotas mensuales de entre 900 y 600 dólares.

De esos 100.000 dólares que le dieron las agentes de la Policía Federal Argentina, el matrimonio Adorni ya devolvió 30.000.

La propiedad de Manuel Adorni en el Country Indio Cuá Golf Club, de Exaltación de la Cruz

Como tasa de ingreso, en Indió Cuá, el jefe de Gabinete tuvo que pagar otros 5.000 dólares, además de los 120.000 que costó la casa en sí. Y se conoció que en esa propiedad también hubo obras, cuyo monto aún no trascendió.

De esta manera, Manuel Adorni tiene que conseguir para noviembre 270.000 dólares que debe de sus operaciones inmobiliarias, más los 65.000 que le tiene que pagar a Feijoo por las refacciones de Caballito.

El último gasto importante que se conoció fueron los honorarios de la escribana Adriana Nechevenko: otros 10.000 dólares que salieron de los bolsillos del jefe de Gabinete, por las operaciones de Caballito y Exaltación de la Cruz, según reveló A24.

La suma de todo lo que Adorni ya pagó en el segmento de las propiedades supera los 100.000 dólares, teniendo en cuenta también las cuotas de los intereses que le pagó a las policías acreedoras. Es el doble de lo que declaró ante la OA que tenía al cierre del 2024.

Más gastos

Según los registros del Banco Galicia a los que pudo acceder Infobae, Manuel Adorni y Bettina Angeletti mantuvieron altos gastos con tarjeta de crédito, con los picos más altos a fines de 2025. Recién en enero de 2026 su sueldo -y el del resto de los ministros- se descongeló y subió a más de 7.000.000 de pesos.

Estos podrían corresponderse con gastos corrientes de la familia, ya que la mayoría de los pagos grandes aparecen en efectivo. Resta saber en cuál de esas dos listas se ubican erogaciones fijas como expensas, seguros y más. Se trata de otro rincón del caso sobre el que el fiscal Pollicita busca echar más luz.

Para eso la Justicia pidió cuentas, historiales de transacciones, saldos e inversiones a numerosas billeteras virtuales, plataformas de pago y exchanges de criptomonedas (como Mercado Pago, Brubank, Lemon, Binance, entre muchas otras), tanto de Adorni como de Angeletti.

Además, solicitó los registros de acceso y titularidad de cajas de seguridad en el Banco Galicia y en empresas privadas de custodia de valores, y requirió documentación exhaustiva a aerolíneas y agencias de turismo sobre los itinerarios y métodos de pago utilizados para diversos viajes de la familia.

Finalmente, la fiscalía pidió al Banco Central de la República Argentina los datos sobre operaciones de compraventa de dólares, y ordenó averiguar el estado del proceso sucesorio de Jorge Adorni, el padre fallecido del jefe de Gabinete.