El juez Lijo fue ratificado en la causa que investiga supuestas amenazas de Lilia Lemoine a Victoria Villarruel

La vicepresidenta Victoria Villarruel y la diputada Lilia Lemoine (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cámara Federal porteña ratificó al juez Ariel Lijo al frente de la causa por amenazas que inició la vicepresidenta Victoria Villarruel contra la diputada nacional Lilia Lemoine y un grupo de usuarios libertarios de redes sociales.

La presidenta del Senado de la Nación había recusado al magistrado, al entender que entre ellos existe una “enemistad manifiesta” y un “temor de parcialidad” a partir del cuestionamiento que ella había hecho contra él cuando fue postulado para integrar la Corte Suprema de Justicia.

La causa judicial es otro claro ejemplo del divorcio político entre Villarruel y La Libertad Avanza. En agosto de 2025, la vicepresidenta denunció en Comodoro Py a quienes están detrás de los usuarios @El_Pubertario, @agachatqtlameto, @NickyMarquez, @lilialemoine, @ElTrumpista y @Mialygosa por participar -entre otros- “de forma diaria, metódica e insistente en la publicación de insultos, improperios, hostigamiento e incitación al odio” contra “el poder que presido, la figura de la presidencia del H. Senado de la Nación, mi persona, mi círculo de confianza personal, familiar y laboral”.

Villarruel aseguró que los posteos en redes buscaron “mi exclusión del Senado de la Nación, mi detención penal, mi supuesta participación en operación contra el gobierno del que soy parte y que procurarían desestabilizar al Poder Ejecutivo”.

Por sorteo, el caso recayó en el despacho de Lijo, quien ya había rechazado dar un paso al costado en primera instancia, al entender que no hay motivos para dudar de su imparcialidad.

El magistrado es titular del Juzgado Federal N° 4 y subroga el Juzgado Federal N° 11, vacante desde el fallecimiento de Claudio Bonadio. Entre estos se reparten varias causas sensibles para el gobierno de Javier Milei: la supuesta corrupción en ANDIS, el enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni y los créditos hipotecarios del Banco Nación.

Al analizar los argumentos de la denunciante, la Cámara Federal entendió que los motivos que pretendían correr al juez “carecen de entidad suficiente como para generar el efecto que la recusante pretende”, y “tampoco ha desarrollado de qué manera sus exposiciones públicas comprometen la garantía de imparcialidad de la judicatura, ni cuál es la relación directa que podría tener en la resolución de la causa”, según plasmó en el fallo Mariano Llorens, presidente del tribunal de apelaciones.

Mariano Llorens, juez de la Cámara Federal de Apelaciones. Foto: Jaime Olivos

Así, la Cámara validó la postura que ya había expresado Lijo, quien además resaltó que no fue Villarruel quien rechazó su candidatura, sino que el trámite sobre su pliego estuvo a cargo de todo el cuerpo del Senado.

Los cruces entre la vicepresidenta y la diputada Lemoine no cesaron y se mantienen incluso mientras esta investigación avanza. La semana pasada, la legisladora libertaria posteó en la red social X que Villarruel “solo tenía que ser mínimamente leal, humilde y callarse cuatro años”.

“La desubicación de esta señora es equiparable a su falta de condiciones para representar el rol para el que fue votada dentro de una lista sábana. Pedir silencio a los demás cuando ella escupe huevadas al por mayor es una más de sus tantas inconsistencias”, contestó la titular del Senado, en respuesta a una tercera usuaria que había salido en su defensa.