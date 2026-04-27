Tips Jurídicos: ¿millonaria por quemarse con el café?

Demandaron a YPF por el valor del producto, la suma de $750.000 en concepto de daño moral y un millón de pesos más, por daño punitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todo lo que toca la luz es materia justiciable. Hay posibilidad de litigio en cada lugar en donde exista una persona, y allí también aparecerá una norma y -claro- un abogado o abogada. Hay escenas mínimas, cotidianas, que implican silenciosos actos de relevancia o irrelevancia legal. Hay gente que cada mañana compra un café para llevar, vuelve a su auto, intenta tomar el primer sorbo y, de golpe, el vaso se desfonda. Puede pasar. El líquido caliente cae sobre la ropa y el cuerpo. Lo que hasta un segundo antes era una pausa en la ruta se convierte en caos, insultos a los ancestros de alguien, ardor, susto, bronca y, en algunos casos, un expediente judicial. Pero, ¿en serio podría haber un juicio por un café derramado? ¿En Argentina? La respuesta es sí.

Más difícil será contestar si la cafetería responde siempre que alguien se quema con una bebida caliente. El derecho no indemniza por la mera temperatura del café. Un café caliente, aunque suene a verdad escrita en una servilleta filosófica, debe estar caliente (pese a que en la actualidad, en Palermo se ve todo tipo de nuevas invenciones barísticas, al margen del ya reconocido iced coffee).

Lo jurídicamente relevante aparece cuando el daño no deriva del uso normal del producto, sino de una falla en la seguridad de aquello que se entregó al consumidor: por ejemplo, un vaso descartable que no resiste lo que tenía que resistir. Allí aparece una ventana de reclamo: sí, por un vaso descartable que, aun hecho para tolerar el calor, no aguanta y, por lo tanto, no cumple su cometido, generando un daño concreto.

Eso fue lo que se discutió en un caso resuelto en febrero de 2026 por el Juzgado de Paz de la 1ª Circunscripción de Viedma, en Río Negro. Graciela se bajó a comprar un café en una YPF de la Ruta 3 junto a su marido taxista, Gustavo. Con ellos estaba Rolando, un pasajero que tomó el viaje de larga distancia. Graciela recibió su bebida en un vaso descartable, volvió al auto y, al intentar beberlo dentro del vehículo, el vaso se desfondó, derramando el contenido caliente sobre su cuerpo. Gustavo fue a buscar servilletas a la cafetería y hasta firmaron el libro de quejas por el incidente, pero la cuestión no terminó ahí: demandaron a la gasolinera por el valor del producto (un café con leche para llevar, por $3.200), la suma de $750.000 en concepto de daño moral y un millón de pesos más, por daño punitivo. La Justicia le dio la razón a Graciela, pero ¿por qué?

El caso cobra especial interés porque permite separar dos mundos. Una cosa es que alguien se queme porque manipuló imprudentemente una bebida caliente. Otra muy distinta es que el envase entregado para consumir esa bebida “para llevar” no sea apto para ese uso. Si el comercio vende café caliente en vaso descartable, el vaso no es un accesorio decorativo: es parte esencial del servicio. Debe soportar razonablemente el líquido que contiene, durante el tiempo y en las condiciones previsibles de consumo.

Derecho del consumidor, la clave

La base normativa está en el derecho del consumidor. El artículo 42 de la Constitución Nacional reconoce a consumidores y usuarios el derecho a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, y a condiciones de trato equitativo y digno. A su vez, el artículo 5 de la Ley 24.240 establece que las cosas y servicios deben ser suministrados de modo tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales, no presenten peligro para la salud o integridad física de los consumidores.

En este punto aparece la palabra clave: previsible. ¿Es previsible que una persona tome un café para llevar dentro de un auto? Claro que sí. De hecho, esa es una de las escenas más típicas del café “para llevar” en un viaje: ruta, estación de servicio, vaso descartable, tapa plástica, apuro moderado y una fe casi religiosa en que el fondo del vaso no se va a dejar vencer por la presión del líquido o por la temperatura. Por eso, el juzgado rechazó la idea de que beberlo dentro del vehículo fuera, por sí solo, culpa de la víctima. No había allí una conducta extraordinaria capaz de romper lo que en el Derecho se conoce como “nexo causal”.

También fue fundamental otro aspecto: la responsabilidad solidaria de la cadena de comercialización. YPF sostuvo que no explotaba directamente la estación de servicio y que el ticket correspondía al titular del establecimiento. Sin embargo, el juzgado rechazó la excepción de “falta de legitimación pasiva” (aceptar la falta de legitimación pasiva hubiese implicado básicamente que YPF no debería haber sido parte del juicio). El fundamento fue el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, que prevé la responsabilidad de productores, fabricantes, importadores, distribuidores, proveedores, vendedores y también de quien haya puesto su marca en la cosa o servicio cuando el daño resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio.

El caso tramitó en la Justicia de Rio Negro

Traducido: el consumidor no tiene por qué convertirse en detective societario para saber si le vendió el café la petrolera, el franquiciado, el concesionario, el proveedor del vaso o el duende administrativo que firma los contratos internos. Frente al público, el servicio aparecía bajo una marca, una estética, una confianza y una organización comercial. Las relaciones internas entre empresas podrán discutirse luego entre ellas, pero no deberían usarse como escudo frente al consumidor dañado. Esto no significa que el fabricante del vaso sea irrelevante. Al contrario: si el daño se produjo por un defecto del envase, el fabricante o proveedor de esos vasos puede integrar la cadena de responsabilidad. Desde luego, otro supuesto clave en estos casos será la prueba.

“En el caso”, tal como refirió la Justicia rionegrina en el fallo, “la producción de lesiones físicas, derivadas de un producto defectuoso entregado al consumidor en un ámbito de consumo masivo, habilita -por regla- a tener por configurada una afectación extrapatrimonial resarcible: el dolor físico inmediato, la molestia y ardor propios de la quemadura, las incomodidades en la vida diaria, así como la preocupación razonable por la evolución de la lesión y la necesidad de controles o atención médica, integran un cuadro típico de padecimiento espiritual que torna procedente el rubro (art. 1741 CcyC). Circunstancias lógicas de la prueba producida y que no han logrado ser desacreditadas por las demandadas.”

En conclusión, el Juzgado de Paz de Viedma hizo lugar a la demanda promovida por Graciela y condenó tanto a YPF como al dueño de la estación de servicio a pagar la suma de $1.008.077,85: $8.077,85 por daño patrimonial, $400.000 por daño extrapatrimonial y $600.000 por daño punitivo. Además, extendió la condena a la aseguradora en los términos del acuerdo contratado. ¿Se volverá Graciela millonaria con este juicio, como alguna vez se ha visto en Estados Unidos, en donde los daños provocados originan cuantiosos reclamos? No será el caso, pero sí es reflejo de lo caro que puede salir un café defectuoso.