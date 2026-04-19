Judiciales

En una semana clave, declara el hijo de la jubilada que vendió el departamento de Caballito a Manuel Adorni

Arrancan nuevas testimoniales en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito abierta al Jefe de Gabinete y se espera en Comodoro Py a Pablo Feijoo, señalado como el organizador de esa operación

Guardar
El jefe de Gabinete Manuel Adorni sonríe mientras habla desde un podio con dos micrófonos, la bandera argentina y el logo de Casa Rosada detrás
Empieza una semana con más declaraciones clave de testigos en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito abierta al jefe de Gabinete Manuel Adorni (Presidencia)

La investigación por supuesto enriquecimiento ilícito abierta al jefe de Gabinete Manuel Adorni tendrá esta semana nuevas declaraciones clave, en especial la del hijo de una de las jubiladas que le vendió su departamento de Caballito y fue mencionado como el organizador de toda la operación de compraventa.

Se trata de Pablo Martín Feijoo, señalado como amigo de Adorni por testigos y quien acercó a las partes, su madre y otra jubilada y el funcionario, para concretar la operación escriturada en 230 mil dólares: 30 mil pagados en efectivo y otros 200 mil sin intereses que el jefe de Gabinete tiene que cancelar en noviembre próximo.

Feijoo está citado para este miércoles 22 de abril por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien tiene delegada la causa por presunto enriquecimiento que se tramita en el juzgado de Ariel Lijo. Al testigo se le anticipó que tiene que llegar al quinto piso de Comodoro Py 2002 con su celular y comprobantes de todos los gastos realizados en la propiedad. Los investigadores creen que su testimonio puede ser determinante para entender cómo se estructuró la operación desde su origen.

Se espera una semana clave por la seguidilla de testimoniales previstas. Este lunes deberán presentarse los dueños de la inmobiliaria que intervino en la primera operación de venta del inmueble a las jubiladas —la martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi—; también para el miércoles 22 está citado el encargado del edificio de la calle Miró al 500 de Caballito, identificado como Juan.

En una entrevista con Infobae, Rucci recordó que el departamento de Caballito perteneció desde la década del ‘90 al entonces futbolista Hugo Morales, figura en Lanús y Huracán, y con un paso por la Selección argentina. “Huguito” compartió vestuario en el Granate con el esposo de la mujer, Marcelo Trimarchi. En 2024, Morales se decidió a vender el departamento, ubicado en una de las zonas mejor cotizadas del barrio porteño de Caballito. Llamó a su excompañero y empezaron el trámite. La martillera explicó en la entrevista que el valor inicial al que se había publicado la propiedad fue de 340.000 dólares. Luego de algunas rebajas se vendió en 200 mil a las jubiladas que meses después hicieron la compraventa con Adorni por 230 mil dólares.

Entrevista Rucci Propiedades - Caso Manuel Adorni
La martillera Natalia Rucci en una entrevista con Infobae (foto Jaime Olivos)

La ronda de citaciones de la semana cerrará el viernes 24. Para las 9 de la mañana fue convocado el contratista Matías Tabar, de la empresa Grupo AA, quien —según la información incorporada al expediente— estuvo a cargo de las obras en otra propiedad comprada por los Adorni, el lote 380 del country Indio Cua, que figura a nombre de la esposa, Bettina Angeletti.

En la citación, la fiscalía le requirió a Tabar que se presente con documentación que permita reconstruir el circuito completo de contratación, ejecución y financiamiento de los trabajos realizados en el predio. En paralelo, el fiscal reiteró un pedido a la administración del country para que remita información sobre el pago de expensas de esa propiedad.

Las claves del caso

La causa acumula medidas en las últimas semanas. El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, así como también de seis mujeres identificadas como prestamistas o acreedoras: Silvia Pais; Norma Zuccolo; las jubiladas vinculadas al departamento de Caballito Beatriz Viegas y Claudia Bibiana Sbabo; y las otras dos mujeres que prestaron dinero a cambio de interés contra hipoteca de otro departamento de los Adorni en Parque Chacabuco, Graciela Molina y Victoria Cancio.

Departamento Adorni - antes y despues
El interior del departamento de los Adorni en Caballito, antes y después de las refacciones

En paralelo, la fiscalía intenta incorporar al expediente los chats y registros de llamadas entre todos los involucrados, una prueba considerada clave para reconstruir los vínculos y el circuito de las operaciones. En ese punto, la escribana Adriana Nechevenko —quien intervino en las transacciones— no aportó su teléfono celular cuando se presentó en tribunales: primero no lo llevó a su declaración y luego dijo haberlo olvidado en el auto cuando regresó con documentación adicional. Bajo juramento, afirmó que conoce a Adorni desde hace más de 25 años y que fue ella quien acercó a las partes para concretar los préstamos en el caso de la hipoteca de Parque Chacabuco por 100 mil dólares que se usaron ese mismo día para escriturar una casa en un barrio de golf privado de Exaltación de la Cruz, Indio Cuá.

Manuel Adorni en el Country Indio Cuá Golf Club Exaltación de la Cruz
La casa en el barrio privado de golf Indio Cua bajo la mira de la Justicia

Ese esquema es uno de los ejes de la investigación. El departamento de la calle Miró al 500 había sido adquirido previamente por las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo en torno a los 200.000 dólares —luego de haberse publicado a la venta en USD 340.000—, con intervención de la inmobiliaria y el pago de comisión. Además, el inmueble fue refaccionado antes de ser vendido a Adorni por 230.000 dólares, lo que abrió interrogantes: cómo se explica la rentabilidad de la operación si se suman los costos de compra, comisión y obras, y por qué se otorgó una financiación sin interés por la mayor parte del valor.

En sus declaraciones, Viegas y Sbabo aseguraron desconocer los detalles de la operación y señalaron que la gestión estuvo a cargo de sus hijos —entre ellos Feijoo—, quienes además participan en emprendimientos inmobiliarios. Ambas dijeron haber utilizado ahorros propios para la compra inicial, pese a percibir haberes jubilatorios cercanos a los 350.000 pesos mensuales.

Otro punto bajo análisis es el financiamiento de otras adquisiciones del funcionario. Según consta en la causa, Adorni tomó un préstamo de 100.000 dólares aportado en un 85% por la excomisaria de la Policía Federal Graciela Molina y en un 15% por su hija Victoria Cancio. El crédito habría sido pactado a dos años, con una tasa del 11% anual y pagos mensuales, y garantizado con una hipoteca sobre un departamento en Parque Chacabuco. Ese dinero se usó para comprar una casa en un country de Exaltación de la Cruz el mismo día en que se formalizó la hipoteca, en noviembre de 2024.

Además, surgieron datos sobre el vínculo personal entre las partes: Feijoo visitó a Adorni en Casa Rosada el 22 de octubre de 2025, un mes antes de la compraventa del departamento. Según los testigos que ya declararon, existe una relación de confianza previa porque sus hijos concurren al mismo colegio.

Temas Relacionados

Manuel Adornienriquecimiento ilícitoúltimas noticias

Últimas Noticias

Denunció que se le cayó un poste de luz encima, pero perdió el juicio contra el municipio y la eléctrica: ahora él deberá pagar los gastos

Un vecino de zona sur aseguró haber sido víctima de un accidente y reclamó una indemnización por daños y perjuicios. Sin embargo, la Justicia rechazó la demanda al considerar que no se probó el nexo entre el hecho y las lesiones denunciadas. Los detalles de una sentencia que obliga al denunciante a afrontar los honorarios y costos judiciales

Denunció que se le cayó un poste de luz encima, pero perdió el juicio contra el municipio y la eléctrica: ahora él deberá pagar los gastos

Se le rompió la correa de distribución del auto, demandó a la agencia y a la fábrica, pero la Justicia rechazó el reclamo

Un hombre demandó a ambas empresas tras una avería que dejó su vehículo fuera de servicio. Alegó una falla de fabricación, pero la sentencia descartó responsabilidad y desestimó la indemnización. ¿Qué descubrieron los peritos que terminó sellando la suerte del demandante?

Se le rompió la correa de distribución del auto, demandó a la agencia y a la fábrica, pero la Justicia rechazó el reclamo

Le vaciaron las cuentas con un mail falso, demandó al banco y la Justicia ordenó que le paguen siete veces lo que le robaron

Una clienta fue víctima de phishing y perdió sus ahorros en una maniobra que incluyó transferencias sospechosas al exterior. Una sentencia determinó que la entidad falló en su deber de seguridad y la condenó a pagar más de $26 millones. ¿Por qué el juzgado consideró que el banco fue responsable a pesar de que la mujer fue engañada?

Le vaciaron las cuentas con un mail falso, demandó al banco y la Justicia ordenó que le paguen siete veces lo que le robaron

Elecciones en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal: este martes y miércoles votan cerca de 90.000 matriculados

Por primera vez en sus más de cuarenta años de historia, una mujer puede llegar a la presidencia de la institución. Cinco listas compiten por conducir el Consejo Directivo, el Tribunal de Disciplina y la Asamblea de Delegados

Elecciones en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal: este martes y miércoles votan cerca de 90.000 matriculados

El Consejo de la Magistratura retoma el debate por la reforma del sistema de selección de jueces

Las comisiones que conducen María Fernanda Vázquez y Alberto Lugones recibirán esta semana a organizaciones civiles para analizar la acordada 4/2026; una de ellas ya alertó que considera que el texto suprime garantías de participación femenina en las ternas

El Consejo de la Magistratura retoma el debate por la reforma del sistema de selección de jueces
DEPORTES
Goleadas, remontadas y anécdotas: las mejores perlas históricas del Superclásico entre River y Boca en el Monumental

Goleadas, remontadas y anécdotas: las mejores perlas históricas del Superclásico entre River y Boca en el Monumental

Boca Juniors hizo historia en el básquet: se consagró campeón de la Champions League de América

Tras las victorias de Estudiantes e Independiente, así están las tablas de posiciones: los posibles cruces del playoff

Las listas de concentrados de River y Boca para el Superclásico: las bajas por lesión, las llamativas ausencias y los regresos

La selección argentina femenina empató ante Colombia y quedó a un paso de la clasificación al Mundial 2027

TELESHOW
El musical Billy Elliot se prepara para su arribo a la calle Corrientes: “Tenemos mucho talento en la Argentina”

El musical Billy Elliot se prepara para su arribo a la calle Corrientes: “Tenemos mucho talento en la Argentina”

Parálisis cerebral y un 70% de discapacidad física: quién es Lucho Miranda, el humorista que desafía prejuicios

Luisa Albinoni, entre el teatro, la maternidad y las segundas oportunidades: “No hay edad para el amor ni para reinventarse”

Ca7riel y Paco Amoroso recordaron su infancia juntos y sus primeros años en la escuela: “Éramos muy charlatanes”

El baile sensual de Grecia Colmenares con Fabio Agostini en la fiesta de Gran Hermano: “La única que casi se lo come”

INFOBAE AMÉRICA

Irán amenazó a EEUU y dijo que sus fuerzas están “totalmente preparadas” si se desata una escalada de la guerra

Irán amenazó a EEUU y dijo que sus fuerzas están “totalmente preparadas” si se desata una escalada de la guerra

En el Día de los Monumentos, ¿cuántos patrimonios históricos tiene Panamá?

Federico Jeanmaire y su novela sobre el Alzheimer: “El mundo me sigue pareciendo un lugar muy inverosímil para vivir”

Andrés Buhar cuenta “el viaje” de Arthaus, el espacio cultural que revoluciona el microcentro porteño

Panamá aplica ley que prohíbe discriminación por salud mental en empleo