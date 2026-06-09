Extrajeron el contenido del celular del contratista que complicó a Manuel Adorni y ya está bajo análisis de la Justicia

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el contratista Matías Tabar

La Justicia ya tiene un disco rígido con todo el contenido del celular del contratista Matías Tabar, uno de los testigos que más complicó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la causa donde se lo investiga por enriquecimiento ilícito.

La extracción forense de la información se completó exitosamente en las últimas horas, y ya comenzó a ser analizada por los investigadores, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

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El contenido del teléfono se estudiará tanto en la fiscalía de Gerardo Pollicita como en el Centro de Investigaciones Judiciales, donde se hizo la extracción con la participación de un perito de parte designado por Adorni, cuya defensa está a cargo del abogado Matías Ledesma.

Tabar le entregó su iPhone 15 a la Justicia cuando declaró como testigo el último 5 de mayo. Lo hizo para que las autoridades corroboren todo lo que contó oralmente: desde los 245.000 dólares que le cobró a Adorni para remodelar su casa del country Indio Cuá hasta los chats y llamadas que mantuvo con el ministro coordinador días antes de que se presente en Comodoro Py para “ayudarlo” con su testimonial, algo a lo que finalmente no accedió.

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La casa de Manuel Adorni en Exaltación de la Cruz. Pagó 120.000 dólares por la compra y gastó otros 245.000 para refaccionarla

Desde el entorno del jefe de Gabinete habían cuestionado la veracidad de las declaraciones del testigo. El fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo tienen en el expediente todos los comprobantes y facturas de los servicios de obra que proveyó Tabar, y hasta este punto consideran que todo lo que declaró bajo juramento tiene respaldo.

Cómo sigue la causa

Mientras desde el Gobierno deslizan que el jefe de Gabinete presentaría esta misma semana su declaración jurada correspondiente al ciclo 2025, en los tribunales federales de Comodoro Py se preparan para pedirle explicaciones a Adorni.

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El fiscal federal Gerardo Pollicita trabaja en un requerimiento de justificación patrimonial para que el jefe de los ministros tenga la oportunidad de aclarar los números de su patrimonio que no cierran.

La Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), un organismo de la Procuración, prepara un informe que dirá si Adorni gastó más de lo que ganó con sus ingresos. Ese análisis contable también precisará la magnitud del presunto enriquecimiento ilícito, en caso de verificarse las irregularidades.

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Gerardo Pollicita, fiscal federal (Foto: Adrián Escandar)

La inspección de todos los movimientos financieros estaría terminada entre los últimos días de este mes y las primeras semanas de julio, estimaron fuentes del caso ante la consulta de Infobae.

Si con su respuesta al requerimiento el ministro coordinador no despeja la hipótesis delictiva que persigue el fiscal, entonces el próximo paso de la Justicia sería citarlo en los tribunales federales de Retiro para que preste declaración indagatoria.

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En paralelo, el juez Lijo aguarda por otro informe clave. Se trata del análisis de las comunicaciones que está haciendo la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), en el marco del expediente por negociaciones incompatibles y dádivas.

En esa causa se investiga la relación entre Manuel Adorni y su amigo Marcelo Grandio, quien condujo programas en la TV Pública y, con la gestión libertaria, ganó seis contratos con los medios públicos a través de la productora ImHouse, que administra junto a su socio Horacio Silva.

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Manuel Adorni y Marcelo Grandio

Las llamadas que hicieron Grandio y Silva a distintos actores involucrados en la trama se cruzarán con la cronología de la investigación. La pregunta que subyace es si Manuel Adorni tuvo alguna influencia irregular sobre estas contrataciones para beneficiar a su amigo.

Con esa medida de prueba, el juez Lijo podría quedar en condiciones de verificar sus sospechas y llamar a indagatoria a Adorni y sus presuntos cómplices.

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Cabe recordar que, para el último feriado de Carnaval, Grandio e ImHouse pagaron los pasajes en avión privado con los que el periodista, Adorni, su esposa Bettina Angeletti y sus dos hijos viajaron juntos a Punta del Este, Uruguay. Entre ida y vuelta, los boletos costaron 7.830 dólares.

El jefe de Gabinete dijo públicamente haber pagado su parte, pero hasta ahora no apareció algún comprobante que lo demuestre.