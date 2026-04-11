Caso Adorni: la inmobiliaria aseguró que el departamento de Caballito se ofreció a USD 340.000 y las jubiladas solo pusieron la firma

Natalia Rucci, martillera y dueña de la inmobiliaria Rucci Propiedades. Foto: Jaime Olivos

Natalia Rucci recibió a Infobae en su oficina apenas unas horas después de haber sido citada como testigo en la causa que investiga a Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito. El miércoles, un día antes, la Policía Federal Argentina y funcionarios de la Fiscalía Federal N° 11 se habían presentado en su inmobiliaria para llevarse información sobre el departamento de la calle Miró al 500 donde vive el jefe de Gabinete.

Rucci Propiedades es una empresa familiar, con 50 años de trayectoria. El padre de Natalia la fundó y se la heredó a sus hijos, y a la vez a sus nietos, algunos de los cuales ya hacen sus primeros pasos en el mundo del real estate desde las sedes de Liniers, Villa del Parque y Mataderos, en la Ciudad de Buenos Aires.

En esa última sucursal ocurrió en mayo del año pasado la compraventa -entre sus anteriores dueños- del departamento que hoy está en manos de Adorni y su familia. Si hay algo ilegal detrás de la adquisición, ese podría haber sido el origen de la maniobra, sospechan los investigadores judiciales que por estas horas analizan al detalle el patrimonio del ministro coordinador.

El inmueble perteneció desde la década del ’90 al entonces futbolista Hugo Morales, figura en Lanús y Huracán, y con un paso por la selección argentina. “Huguito” compartió vestuario en El Granate con Marcelo Trimarchi, esposo de Natalia Rucci. Él también está citado a declarar como testigo.

El edificio de Caballito donde Adorni tiene un departamento (Gustavo Gavotti)

En 2024, Morales se decidió a vender el departamento, ubicado en una de las zonas mejor cotizadas del barrio porteño de Caballito. Llamó a su excompañero y empezaron el trámite.

La martillera Natalia Rucci confirmó en esta entrevista que el valor inicial al que se había publicado la propiedad fue de 340.000 dólares. Luego de algunas rebajas, las jubiladas que se lo vendieron siete meses después a Adorni -sin inmobiliaria de por medio- lo compraron a 200.000 dólares.

A ese precio se quedaron con un semipiso de cuatro ambientes y 150 metros cuadrados cubiertos, con cochera, patio y balcón terraza, ubicado en el primer piso del edificio.

Pero, ¿y si estas dos mujeres, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, fueran apenas los nombres y la firma que aparecen en la escritura? Ante esta duda, motivada por la información que se desprende de la causa y los testimonios recabados por este medio, es que aparece el nombre de otro involucrado próximo a declarar: Pablo Martín Feijoo, amigo de Manuel Adorni e hijo de Viegas.

Según reveló elDiarioAR, Feijoo visitó al jefe de Gabinete en Casa Rosada el 22 de octubre del 2025. Un mes más tarde sellarían la venta del departamento en 230.000 dólares, con un adelanto de 30.000 dólares y el 87% del valor restante a pagar en un año, sin intereses.

La sede de Rucci Propiedades en el barrio porteño de Mataderos, donde la Justicia fue a buscar documentación relevante para la causa

- ¿Cómo resultó el operativo de esta semana? ¿Pudieron aportar toda la información que buscaban?

- Pidieron toda la información que tengamos sobre la operación del departamento de Miró. Se les ha dado toda la información, fue una operación de Hugo Morales con unos particulares que compraban ese departamento con una escribana, que no es la escribana que sale hoy en la televisión. Es otra escribana particular que pusieron los compradores. Y después de ahí no sé qué hicieron.

- ¿Cómo y cuándo llega la propiedad de Miró a esta inmobiliaria?

- El señor Hugo Morales nos llama porque es conocido de mi marido y nos dice que, como él vive en Corrientes, si le podemos llevar a cabo la venta del inmueble. Le dijimos que sí, con mucho gusto, que no había ningún problema. Lo fuimos a tasar. Lo fue a visitar mucha gente. Empezó con un valor en el 2024 del mercado, se publicó en 340.000 dólares. Después, a medida que iba pasando el tiempo y no había intención de compra, obviamente en conjunto con el propietario, se fue bajando hasta llegar al valor de 295.000, que fue la última publicación que tenemos.

- ¿Ese precio negociaron con los compradores?

- De ahí surge la oferta de esta gente que se presenta. Ellos fueron con una arquitecta, arrojan que había que hacerle un montón de obra, un montón de cosas, que habían sacado presupuestos y demás. Hacen una propuesta en base a eso, la cual fue charlada con el propietario. Nosotros hicimos una pequeña negociación y finalmente el propietario termina aceptando el valor de los 200.000 dólares.

- ¿Ese valor está por debajo del precio promedio del mercado?

- La oferta y la demanda las deciden los propietarios y el comprador. Nosotros somos intermediarios entre las partes, no somos los que decidimos la oferta. Solamente le trasladamos la oferta al propietario y es él quien decide, depende de la situación económica, financiera, del momento o proyectos que tenga cada uno.

"En 2024 se publicó en 340.000 dólares", confirmó Natalia Rucci sobre el departamento de Caballito

- ¿Cuándo se entera usted de que Manuel Adorni tenía algo que ver con esta propiedad?

- Por la televisión.

- Me había dicho que en la operación participó otra escribana. ¿Adriana Nechevenko no tuvo ninguna intervención, o estuvo en otra operación?

- No, no la conozco. Solo la vi por la televisión.

- Sabemos que quien reservó el departamento para comprárselo a Morales fue Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas, ¿él no mencionó a Adorni en ningún momento?

- Nada. De parte de él tampoco. Acá vino un muchacho que dijo que iba a comprar el inmueble. Después, finalmente, cuando llega el momento de la escritura, dijo que lo iba a poner a nombre de la mamá de él y la otra parte, el otro 50%, a nombre de la mamá del amigo (NdeR: se refiere a Leandro Miano, hijo de Claudia Sbabo). Fueron dos muchachos e hicieron eso, lo pusieron a nombre de las mamás, entregaron la plata a Hugo Morales adelante de la escribana, se contabilizó, hubo acuerdo y se firmó la escritura.

- Entonces todo el trámite lo hizo Pablo Feijoo, no las mujeres a las que finalmente quedó a nombre la propiedad.

- Él hizo todo el trámite, pero después firmaron la escritura las dos señoras.

- ¿Quién compró el departamento? ¿Es dinero de ellas? ¿Es dinero de él?

- De esos montos yo no tengo prueba. La escribana le pregunta si es un dinero lícito, y ellos dijeron que se dedicaban a esto, a comprar, reciclar y vender, lo que hoy se llama flipping. Es normal que la gente pueda comprar algún departamento, algún negocio, lo recicle y lo vuelva a vender. Hay gente que se dedica a eso, me pareció normal.

Manuel Adorni (REUTERS)

- Para que quede claro, ¿usted cuándo trató a las compradoras?

- El día de la escritura estuvieron presentes y firmaron ellas. Y eso ya está en manos de la escribanía. Es la escribana la que coteja y deja asentado quién firma y quién no firma.

- Entonces, en los papeles figuran ellas, pero podemos entender que el verdadero comprador es él.

- Lo que ves en la escritura es quién es el verdadero comprador. Vos podés mandar a un amigo a hacer una reserva y decirle: “Mirá, me señás este departamento antes de que me lo saquen, que yo estoy trabajando, o estoy enfermo, y no puedo ir”.

- Claro, pero en este caso quien se encargó de ir a verlo, de llevar a la arquitecta, de negociar y de todo lo otro no fueron las señoras, sino el hijo.

- El hijo, sí.

- Pasando en limpio, con todo lo que conoce usted de la operación, ¿hubo algo que le llamó la atención?

- Nada, nada. Se pactó una venta, el propietario estuvo de acuerdo, se llegó al número, vino la escribana, se hizo la escritura, se pagó lo que se había acordado y se terminó. Una operación normal, totalmente. En la televisión estuvieron diciendo que nosotros le vendimos a Adorni, que vendíamos departamentos muy baratos, y la verdad es que no es así. Nosotros trabajamos con el valor del mercado, por los metros cuadrados del inmueble, por dónde está ubicado, cómo es el edificio, las expensas que tiene, son un montón de cosas. Nosotros hicimos una venta normal y lo que pasó después, si la otra gente que compró lo vendió, si son amigos de Adorni o no, la verdad no tengo ni idea, ni me interesa porque nosotros no estamos involucrados en la siguiente operación.