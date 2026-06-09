Cuadernos de la Corrupción: “El señor Báez era un depositario de confianza” de Néstor Kirchner, dijo Leonardo Fariña

El juicio oral por el caso de los Cuadernos se reanudó este martes con la declaración como testigo del financista arrepentido Leonardo Fariña, que fue suspendida la semana pasada por un problema de conectividad a Internet en los tribunales federales de Retiro.

Leonardo Fariña está convocado como testigo en el juicio de los Cuadernos

El proceso judicial investiga el presunto sistema de recaudación y traslado de dinero ilegal descripto en los cuadernos del exchofer Oscar Centeno y tiene entre los acusados a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, exfuncionarios de su gobierno, empresarios y contratistas de la obra pública.

La declaración de Fariña es considerada una de las más esperadas de esta etapa del juicio por su rol como arrepentido en distintas investigaciones vinculadas a presuntas maniobras de corrupción y lavado de dinero durante el kirchnerismo.

Para esta jornada está previsto además que declaren tres pilotos de avión que trabajaron para la flota presidencial durante el kirchnerismo.