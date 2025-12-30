El titular de la UIF viajará a los Estados Unidos para intercambiar información sobre la investigación que conmueve a la AFA

Paul Starc, titular de la UIF

Los tres jueces que investigan los movimientos sospechosos de dinero de la AFA en la Argentina y en los Estados Unidos podrían acceder en los próximos días a nuevos datos relevantes para las distintas causas que instruyen.

Sucede que el titular de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, tiene previsto viajar la primera semana del 2026 a Washington para reunirse con autoridades del FinCEN (Financial Crime Enforcement Network), un organismo que depende del Tesoro y se especializa en el control de los delitos financieros con el objetivo de detectar y evitar el lavado de dinero, entre otros delitos.

Existe un convenio de colaboración entre la UIF y el FinCEN que les permite a las autoridades de ambos organismos requerir y acceder a información relevante de inteligencia financiera vinculada a la presunta comisión de diversos delitos en la Argentina y en los Estados Unidos. El acuerdo también prevé la posibilidad de que los propios organismos entreguen espontáneamente datos sobre maniobras de lavado de dinero y de otros crímenes financieros.

En este caso puntual, existe un cúmulo de investigaciones interrelacionadas vinculadas a un presunto circuito de manejo de dinero de la Asociación del Fútbol Argentino, que habría utilizado sociedades registradas en distintas jurisdicciones de los Estados Unidos -Florida, Georgia y Delaware, entre otras- para el desvío de los fondos.

La sospecha principal recae sobre la compañía Tourprodenter LLC, creada en 2021 y administrada por Erica Gillette, pareja del empresario Javier Faroni. Tourprodenter tiene un contrato de exclusividad para organizar partidos amistosos de la selección argentina y realizar acuerdos internacionales en nombre de la AFA.

Las autoridades judiciales argentinas y de los Estados Unidos sospechan que a través de esta firma, que no tiene empleados ni una estructura real, se desviaron ingresos millonarios en dólares no sólo por los partidos que disputó el equipo de Lionel Scaloni luego de la consagración en el Mundial de Qatar, sino también en concepto de sponsoreo y otros acuerdos comerciales.

Pero la empresa de Faroni no es la única firma vinculada a los hechos investigados. De acuerdo a las investigaciones preliminares, existirían otras cinco entidades jurídicas de estrecha vinculación entre sí y con aparente relación directa con dirigentes de la AFA. A la vez, todas estas personas resultarían ser titulares de cuentas bancarias radicadas en bancos de primer nivel de los Estados Unidos.

En los encuentros previstos la semana que viene, Starc pretende acceder a esta información detallada sobre una megaestructura conformada por un extenso e intricado grupo de personas jurídicas con asiento en distintas jurisdicciones.

Fuentes oficiales consultadas por Infobae resaltaron que estos intercambios de información son un recurso muy eficaz y muy utilizado en todo el mundo con el objetivo de combatir el lavado de dinero.

Las mismas fuentes sospechan que la ingeniería societaria conformada tal como se describe hasta ahora por las autoridades judiciales, se utilizan generalmente para ocultar a las personas físicas que se encuentran detrás, es decir, los verdaderos destinatarios del dinero desviado.

Los nombres y apellidos de estas personas permanecen ocultas y ajenas a la circulación de fondos de presunto origen criminal. De ahí que uno de los puntos centrales en materia de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo es la identificación de los beneficiarios finales de los entramados societarios.

Este martes hubo allanamientos en las sedes de la AFA de Viamonte y de Ezeiza y en la casa del empresario Javier Faroni (RSFotos)

Argentina y otras 37 jurisdicciones integran el GAFI. Están en permanente contacto y cooperación en el marco del grupo Egmont, que nuclea a todas las oficinas de inteligencia financiera del mundo. Este trabajo internacional resulta determinante en investigaciones de alta complejidad, como es el caso del entramado societario vinculado a las causas que tienen bajo la lupa al patrimonio de los principales dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino.

Varias de las operaciones investigadas podrían constituir además maniobras de lavado de dinero para las leyes de los Estados Unidos. Por lo tanto, el Departamento de Justicia y su cuerpo de fiscales federales podrían terminar interviniendo en las pesquisas en trámite. En función de ello, no se descarta que Starc también mantenga reuniones con todos los funcionarios vinculados a la cuestión durante su viaje.