Judiciales

El titular de la UIF viajará a los Estados Unidos para intercambiar información sobre la investigación que conmueve a la AFA

Paul Starc tiene previsto reunirse con las autoridades del organismo que investiga los delitos financieros en los Estados Unidos para acceder a los detalles de las sociedades y operaciones a través de las cuales se habrían realizado las maniobras que están bajo la lupa de la Justicia

Guardar
Paul Starc, titular de la
Paul Starc, titular de la UIF

Los tres jueces que investigan los movimientos sospechosos de dinero de la AFA en la Argentina y en los Estados Unidos podrían acceder en los próximos días a nuevos datos relevantes para las distintas causas que instruyen.

Sucede que el titular de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, tiene previsto viajar la primera semana del 2026 a Washington para reunirse con autoridades del FinCEN (Financial Crime Enforcement Network), un organismo que depende del Tesoro y se especializa en el control de los delitos financieros con el objetivo de detectar y evitar el lavado de dinero, entre otros delitos.

Existe un convenio de colaboración entre la UIF y el FinCEN que les permite a las autoridades de ambos organismos requerir y acceder a información relevante de inteligencia financiera vinculada a la presunta comisión de diversos delitos en la Argentina y en los Estados Unidos. El acuerdo también prevé la posibilidad de que los propios organismos entreguen espontáneamente datos sobre maniobras de lavado de dinero y de otros crímenes financieros.

En este caso puntual, existe un cúmulo de investigaciones interrelacionadas vinculadas a un presunto circuito de manejo de dinero de la Asociación del Fútbol Argentino, que habría utilizado sociedades registradas en distintas jurisdicciones de los Estados Unidos -Florida, Georgia y Delaware, entre otras- para el desvío de los fondos.

La sospecha principal recae sobre la compañía Tourprodenter LLC, creada en 2021 y administrada por Erica Gillette, pareja del empresario Javier Faroni. Tourprodenter tiene un contrato de exclusividad para organizar partidos amistosos de la selección argentina y realizar acuerdos internacionales en nombre de la AFA.

Las autoridades judiciales argentinas y de los Estados Unidos sospechan que a través de esta firma, que no tiene empleados ni una estructura real, se desviaron ingresos millonarios en dólares no sólo por los partidos que disputó el equipo de Lionel Scaloni luego de la consagración en el Mundial de Qatar, sino también en concepto de sponsoreo y otros acuerdos comerciales.

La casa de Faroni fue allanada hoy por la Policía en el marco de la investigación realizada por el juez de Lomas de Zamora Luis Armella. Además, al empresario se le impuso una prohibición para salir al país en el momento que pretendía volar a Uruguay desde Aeroparque.

Pero la empresa de Faroni no es la única firma vinculada a los hechos investigados. De acuerdo a las investigaciones preliminares, existirían otras cinco entidades jurídicas de estrecha vinculación entre sí y con aparente relación directa con dirigentes de la AFA. A la vez, todas estas personas resultarían ser titulares de cuentas bancarias radicadas en bancos de primer nivel de los Estados Unidos.

En los encuentros previstos la semana que viene, Starc pretende acceder a esta información detallada sobre una megaestructura conformada por un extenso e intricado grupo de personas jurídicas con asiento en distintas jurisdicciones.

Fuentes oficiales consultadas por Infobae resaltaron que estos intercambios de información son un recurso muy eficaz y muy utilizado en todo el mundo con el objetivo de combatir el lavado de dinero.

Las mismas fuentes sospechan que la ingeniería societaria conformada tal como se describe hasta ahora por las autoridades judiciales, se utilizan generalmente para ocultar a las personas físicas que se encuentran detrás, es decir, los verdaderos destinatarios del dinero desviado.

Los nombres y apellidos de estas personas permanecen ocultas y ajenas a la circulación de fondos de presunto origen criminal. De ahí que uno de los puntos centrales en materia de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo es la identificación de los beneficiarios finales de los entramados societarios.

Este martes hubo allanamientos en
Este martes hubo allanamientos en las sedes de la AFA de Viamonte y de Ezeiza y en la casa del empresario Javier Faroni (RSFotos)

Argentina y otras 37 jurisdicciones integran el GAFI. Están en permanente contacto y cooperación en el marco del grupo Egmont, que nuclea a todas las oficinas de inteligencia financiera del mundo. Este trabajo internacional resulta determinante en investigaciones de alta complejidad, como es el caso del entramado societario vinculado a las causas que tienen bajo la lupa al patrimonio de los principales dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino.

Varias de las operaciones investigadas podrían constituir además maniobras de lavado de dinero para las leyes de los Estados Unidos. Por lo tanto, el Departamento de Justicia y su cuerpo de fiscales federales podrían terminar interviniendo en las pesquisas en trámite. En función de ello, no se descarta que Starc también mantenga reuniones con todos los funcionarios vinculados a la cuestión durante su viaje.

Temas Relacionados

Paul StarcUIFAFAClaudio Chiqui TapiaÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Maniobras con el dólar blue: los detalles de todas las investigaciones en Comodoro Py

Cómo se originaron las causas penales por “rulo” con el dólar en las que -casi en simultáneo- se ordenaron allanamientos. El arrepentido del caso Piccirillo que llevó a inspectores del Banco Central y cómo se llegó a la casa de la mamá de Ariel Vallejo

Maniobras con el dólar blue:

La mansión de Pilar atribuida a las autoridades de la AFA vale más de 20 millones de dólares, según un peritaje oficial

Los dueños y presuntos testaferros habían declarado un valor de 1.8 millones de dólares. Peritos contables analizaron toda la propiedad y otros bienes -incluídos los vehículos- y elaboraron un informe de 550 páginas que ya forma parte de la causa judicial

La mansión de Pilar atribuida

La Justicia cierra el cerco sobre los directivos de la AFA: en qué causas los investigan y por qué

El presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y otros miembros de la mesa directiva quedaron en el centro de un frente judicial múltiple, con investigaciones penales que se cruzan entre sí por presunto lavado de dinero, retención indebida de aportes previsionales y vínculos bajo sospecha con Sur Finanzas

La Justicia cierra el cerco

La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bursátil del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia

La medida fue ordenada por el juez en lo penal económico Diego Amarante e incluye a todos los miembros de la mesa directiva del organismo rector del fútbol argentino

La Justicia ordenó levantar el

Caso AFA: la Justicia levantó el secreto fiscal y bancario del empresario Javier Faroni y pidió informes a Estados Unidos

Se trata del dueño de TourProdEnter LLC, la compañía contratada por AFA para administrar recursos millonarios en el exterior. Avanza la hipótesis de un delito transnacional

Caso AFA: la Justicia levantó
DEPORTES
Una estrella de la NBA

Una estrella de la NBA pausó su carrera, se dedicó a la pesca deportiva y ahora planea volver: “Necesito tomar la mejor decisión”

La soberbia actuación con la que Faustino Oro cerró su participación en el Mundial de Ajedrez Blitz en Qatar

Impacto en River Plate: una de las promesas de Inferiores no firmó su primer contrato y se iría a Europa

La FIFA reemplazará a los premios The Best: los detalles del nuevo galardón

Quiénes son las 4 promesas de Boca Juniors que arrancarán la pretemporada con el plantel profesional

TELESHOW
Diego Peretti y su novia

Diego Peretti y su novia disfrutaron de un mediodía soñado en José Ignacio: las fotos exclusivas

Cande Tinelli dejó atrás su estilo clásico y apostó por un nuevo look para el verano: “Ser de luz”

Marta Fort deslumbró con un outfit con transparencias que acaparó toda la atención en Punta del Este

El sentido homenaje de las hijas de Jorge Lanata a su padre a un año de su muerte

El abogado de Romina Gaetani contó cómo está la actriz luego de denunciar a su expareja por violencia de género

INFOBAE AMÉRICA

Israel anunció la suspensión de

Israel anunció la suspensión de más de dos docenas de ONG en Gaza por nuevas exigencias de control al personal

Rick Rubin vaticina que con la inteligencia artificial “se viene el punk rock de la programación”

Japón proveerá drones y tecnología a Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador para frenar la pesca ilegal china

El Consejo Electoral de Haití fijó las próximas elecciones generales para agosto de 2026

Cuba acumula más de 50.000 casos de chikunguña