Judiciales

Allanan la casa de Javier Faroni, el titular de la empresa de Estados Unidos involucrada en el circuito oculto de dinero de la AFA

El empresario fue interceptado por la Justicia cuando pretendía viajar a Uruguay. Si bien no quedó detenido, se le impuso una restricción para salir del país. También hay operativos simultáneos en la sede de la calle Viamonte y en el predio de Ezeiza, todos ordenados por el juez Luis Armella

Javier Faroni, titular de la
Javier Faroni, titular de la TourProdEnter LLC

Agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) están allanando desde las primeras horas de este martes la casa de Javier Faroni en el barrio Yacht de Nordelta. A la par, se realizan operativos similares en la sede de la AFA en la calle Viamonte y en el predio de Ezeiza.

Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella.

El empresario es uno de los involucrados en la investigación por presunto lavado de dinero dentro de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). Los efectivos policiales que allanan su domicilio no cuentan con orden de detención, pero el productor teatral no puede salir del país.

Allanamiento en la casa de
Allanamiento en la casa de Faroni en Nordelta. (Fotos: Gastón Taylor, drone de Infobae)

Según explicaron a Infobae fuentes judiciales, el empresario estaba en Uruguay. El lunes por la mañana, cuando ya habían trascendido las acusaciones en su contra, voló a la Argentina.

Estuvo 12 horas en el país y por la noche intentó regresar a Uruguay partiendo desde Aeroparque. Pero no pudo. Fue interceptado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que le notificó que había empezado a regir una restricción para salir del país dictada por Armella.

El magistrado adoptó esta decisión luego de recibir un requerimiento de la Procelac, la Procuraduría de Lavado de Activos.

En la estación aérea también se intentó secuestrarle el teléfono celular, pero el empresario vinculado a la AFA manifestó no tenerlo consigo y sólo se encontró un “chip”, que quedó en poder de la Justicia y se determinará si pertenece a su teléfono.

El empresario fue retenido un rato hasta que finalmente le permitieron que se retirara.

La Procelac pidió medidas de prueba y se ordenaron los allanamientos a la casa de Nordelta y a las dos sedes de la AFA para buscar documentación vinculada a su empresa, el dinero que recaudaba en el exterior y supuestas deudas que tendría con la Asociación del Fútbol Argentino, detallaron las fuentes. “Se buscan los contratos y toda documentación que aporte información sobre los números” que maneja la empresa, precisaron los investigadores consultados por este medio.

El nombre de Faroni surgió dentro del expediente al profundizar en los vínculos entre la AFA y TourProdEnter LLC, una sociedad que se encuentra bajo su titularidad y fue constituida en agosto de 2021 en Florida.

La empresa fue designada por la asociación a cargo de Claudio “Chiqui” Tapia como agente comercial exclusivo para el exterior, con facultades para recaudar ingresos fuera de Argentina, administrar pagos internacionales, cubrir gastos logísticos y remitir excedentes a la casa matriz del fútbol argentino.

La puerta de ingreso al
La puerta de ingreso al barrio El Yacht (Fotos: Jaime Olivos)

La investigación no comenzó en Comodoro Py ni en los tribunales locales. Tampoco surgió de una auditoría interna o de un conflicto dirigencial público. La primera alerta se desató en los tribunales federales de Estados Unidos, donde la Justicia habilitó una serie de medidas de discovery que permitieron rastrear fondos millonarios que circularon por bancos estadounidenses vinculados a contratos internacionales de la Asociación.

La decisión respondió a un contexto particular. Argentina atravesaba un endurecimiento del cepo cambiario, restricciones severas para el acceso a divisas y una brecha creciente entre el dólar oficial y los tipos de cambio financieros. Ese escenario justificó la tercerización, en una empresa extranjera, de la recaudación internacional de contratos estratégicos vinculados a la Selección campeona del mundo.

Vista aérea de la zona
Vista aérea de la zona de Nordelta (imagen del drone de Infobae / Jaime Olivos)

Según documentación bancaria confidencial analizada por el diario La Nación, entre 2022 y 2025 TourProdEnter LLC acumuló más de USD 260 millones en cuentas abiertas en los cuatro bancos estadounidenses mencionados: Bank of America, Citibank, Synovus y JP Morgan. La cifra excluye transferencias internas entre cuentas de la propia empresa, lo que sugiere que el volumen real de movimientos fue aún mayor y se aproxima a USD 300 millones.

El dinero que ingresó a estas cuentas provenía de tres grandes fuentes:

  • Sponsors internacionales de la Selección Argentina, con Adidas como principal aportante.
  • Derechos de transmisión y plataformas digitales, entre ellas AFA Play.
  • Partidos amistosos internacionales, organizados en Asia, Medio Oriente, África y Estados Unidos.

Incluso, hay registros bancarios que muestran transferencias millonarias con conceptos que dan cuenta que están vinculados a la explotación comercial de los derechos de la Selección en el exterior. Esos fondos ingresaron directamente a las cuentas de TourProdEnter LLC, sin pasar por la AFA en Argentina.

El presidente de la AFA,
El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia

Así, para las autoridades, queda al descubierto una maniobra de lavado de dinero, puesto que la asociación dirigida por el “Chiqui” Tapia era la beneficiaria final de estos contratos, pero el dinero quedó depositado en bancos extranjeros a nombre de una empresa privada intermediaria.

Frente a esto, la AFA emitió un comunicado en el que asegura: “Corresponde aclarar que la AFA mantiene un contrato vigente con la firma TourProdenter LLC, mediante el cual dicha empresa fue designada como agente comercial de esta Asociación para su representación en asuntos económicos y comerciales en el exterior. Esta relación contractual ha sido oportunamente sometida al análisis de distintos Tribunales, tanto en la República Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna”.

La empresa, por su parte, también habló al respecto, confirmó el vínculo con la AFA y señaló que “cumple con todos los requisitos y exigencias legales para llevar adelante su actividad”.

