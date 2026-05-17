La contraofensiva de Cristina Kirchner para impedir el remate de las propiedades a nombre de sus hijos

Cristina Kirchner y Maximo Kirchner

Cristina Fernández de Kirchner interpuso un recurso extraordinario ante la Cámara de Casación, y de ese modo inició el camino para intentar que la Corte Suprema frene la expropiación de los bienes a nombre de sus hijos, incluidos en el decomiso de la causa Vialidad.

Para la expresidenta las propiedades de Máximo y Florencia Kirchner “fueron adquiridas por sus progenitores a título oneroso (no por medio de liberalidades) con activos de origen legal y a través de operaciones genuinas y lícitas”.

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Se trata de 19 bienes, que incluyen 10 departamentos y 2 casas en Río Gallegos, y varios terrenos ubicados en Lago Argentino, provincia de Santa Cruz.

Además, la defensa de Kirchner sugirió que la justicia podría prescindir de los inmuebles de la herencia, porque el Ministerio Público Fiscal “conserva íntegramente la facultad de identificar, en el curso de la ejecución, nuevos bienes susceptibles de realización”.

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La defensa de la herencia

Los abogados de Cristina Fernández presentaron a la justicia “una evaluación individual y pormenorizada sobre la situación de cada uno de los bienes”, con el propósito de conservar las propiedades a nombre de Máximo y Florencia Kirchner.

En el escrito describieron la situación de cada una de las propiedades que forman parte del fallo que están cuestionando, argumentando que ninguna entra en el período de sospecha.

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Complejo Hotel Los Sauces (AFP)

Sobre el edificio de Mitre 535, Río Gallegos, dijeron que Néstor Kirchner compró un inmueble en 1978, y en el año 2005 se iniciaron obras con un fideicomiso. El expresidente se quedó con cinco unidades funcionales y en el año 2007 compró el resto del complejo.

Como parte de su descargo, indicaron que esos actos fueron cuestionados por sus opositores políticos, quienes presentaron una denuncia por supuesto enriquecimiento ilegítimo. La causa avanzó hasta que en el año 2012 les dictaron el sobreseimiento.

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En relación a los inmuebles de 25 de Mayo 255, Río Gallegos; Presidente Néstor Kirchner 490, Río Gallegos, y otros dos departamentos en Lago Argentino, los letrados sostienen que los adquirió Néstor Kirchner entre los años 2006 y 2010, con fondos lícitos, y luego fueron heredados por sus hijos.

Otros de los dispositivos incluidos en el decomiso que intenta mantener en poder de sus hijos Cristina Kirchner es el Complejo Hotel Los Sauces y otros terrenos.

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Acerca de estas propiedades, destacaron que en el 2002 la expresidenta adquirió un terreno fiscal donde posteriormente se construyó el hotel.

De acuerdo a su punto de vista, debería retirarse de la nómina prevista para el recupero de activos, porque lo compró “siete años antes de acaecido el único acto ejecutivo por el cual fue condenada” en Vialidad.

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En tanto, los terrenos fueron permutados con Lázaro Báez, fuera del período investigado.

El decomiso

Mientras Cristina Fernández de Kirchner espera una respuesta de Casación que defina si podrá apelar ante la Corte Suprema o deberá presentar un recurso de queja, el Tribunal Oral Federal 2 envió un oficio a la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura para avanzar con el proceso de decomiso.

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A través de ese escrito, solicitó que defina si alguno de los bienes inmuebles sujetos a recupero “será afectado y asignado, por razones de un mejor servicio de justicia, para su propio uso o para el del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación”.

El planteo se refiere a los 111 bienes aprobados por Casación para el recupero de activos, del que forman parte las 19 propiedades de Máximo y Florencia Kirchner.

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Maximo y Florencia Kirchner en los tribunales de Comodoro Py

Ese listado surge de la identificación de inmuebles que elaboró el fiscal Diego Luciani como adquiridos por los condenados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, el período delimitado por el tribunal como relevante para la maniobra delictiva.

A todo esto, existe otro grupo de propiedades que fueron solicitadas por el Ministerio Público ante el tribunal, que están a la espera de una resolución.

En la segunda nómina, aparecen inmuebles relacionados con Los Sauces y Hotesur, entre ellos el departamento ubicado en San José 1111, donde la exmandataria cumple arresto domiciliario, y el chalet de Río Gallegos, donde residía la familia Kirchner.