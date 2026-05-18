Enriquecimiento ilícito: la Justicia buscó información sobre los sueldos de Francisco Adorni en el Ministerio de Defensa

La Justicia buscó información sobre nombramientos y sueldos de Francisco Adorni en el Ministerio de Defensa (foto Diego Barbatto)

La investigación por supuesto enriquecimiento ilícito a Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, avanzó con un procedimiento en el Ministerio de Defensa, en busca de su designación en los distintos cargos que ocupó e información sobre los sueldos del actual diputado provincial.

Se trató de una orden de presentación que firmó el juez federal Sebastián Casanello a pedido del fiscal del caso Guillermo Marijuán, según supo Infobae de fuentes judiciales. Los efectivos policiales que concurrieron al organismo a fines de la semana pasada se llevaron documentación sobre los nombramientos del hermano de Manuel Adorni y su historial de ingresos por sueldos en cada cargo que ocupó y eventuales retenciones.

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La denuncia fue impulsada por la fiscalía luego de una presentación de la diputada Marcela Pagano. Según sostuvo, el hermano del jefe de Gabinete fue nombrado funcionario público poco después de la llegada al gobierno del presidente Javier Milei, en diciembre de 2023, y asumió como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa de la Nación.

En junio de 2025 se lo designó al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF). En las últimas elecciones consiguió una banca en la Cámara de Diputados bonaerense e integra el bloque de La Libertad Avanza.

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La documentación será analizada en Comodoro Py como parte de la evidencia que ya se ordenó recolectar y que la fiscalía consideró “indispensable” para reconstruir la evolución patrimonial del actual diputado. Esta causa tramita de manera independiente a la que se sigue a su hermano, el jefe de Gabinete, también por presunto enriquecimiento ilícito en la fiscalía federal de Gerardo Pollicita y a cargo del juez Ariel Lijo.

La investigación al hermano de Adorni quedó radicada en el juzgado federal 6 y la semana pasada las medidas fueron ordenadas por el juez federal Sebastián Casanello, quien reemplazó por una licencia a su par Daniel Rafecas, quien desde este lunes quedó a cargo del expediente.

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Los cargos públicos del hermano de Adorni

El fiscal Marijuán tiene delegada la investigación y estimó indispensable contar con la documentación relativa a “designaciones, funciones e ingresos por cargos públicos de Francisco Jorge Adorni”. Por eso pidió librar la orden de presentación en busca de copias del legajo personal, “de los actos administrativos sobre sus designaciones en los cargos que ocupara desde el año 2023 a la fecha y constancias de presentación de Declaraciones Juradas Patrimoniales Inicial, Integral Anual y de Baja (en caso de corresponder) como Titular de la Unidad de Auditoría Interna y como Titular del Instituto de Ayuda Financiera (IAF)”.

El fiscal Guillermo Marijuan pidió medidas de prueba para investigar al hermano de Manuel Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito

La semana pasada se dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario. Según la denuncia de la diputada Pagano, habría tenido un aumento en su patrimonio de un 84 por ciento en un año. El fiscal Marijuán ya pidió informes a más de 30 organismos o entidades, entre ellas la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) desde 2020 a la actualidad, con precisiones sobre declaraciones juradas y pagos, bienes registrables, regímenes de facturación y eventuales sanciones por infracciones aduaneras, entre otros.

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La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) deberán informar sobre la existencia de registros relacionados con el hermano de Adorni, incluyendo impuestos activos, operaciones realizadas y bienes. Respecto a los impuestos asociados a automotores e inmuebles, el fiscal pidió saber quiénes los pagan y si existen deudas.

Marijuán también cursó un oficio a Migraciones para conocer cuántas veces y con qué destino salió del país el imputado, y solicitó que, si hubiera cruces por tierra, se incluya la identidad de sus acompañantes.

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