La fiscalía reconstruyó los gastos de la casa de Adorni y confirmó la cifra de 245 mil dólares declarada por el contratista

La Justicia da por constatado en base a comprobantes que entregó el contratista que las refacciones en Indio Cua se pagaron 245 mil dólares

La Justicia constató que la suma de la documentación sobre pagos a proveedores que entregó Matías Tabar, el contratista que refaccionó la casa del jefe de Gabinete Manuel Adorni en el club de golf Indio Cua en Exaltación de la Cruz, coincide con los 245 mil dólares que el testigo declaró que se gastaron.

El viernes último, Tabar se presentó de manera espontánea en la fiscalía federal de Gerardo Pollicita que investiga al funcionario nacional por supuesto enriquecimiento ilícito y dejó todos los comprobantes -remitos y recibos- de las compras a proveedores y mano de obra por los trabajos que se fueron realizando. Según afirmó, el Jefe de Gabinete le pagó en persona, en efectivo con dólares y sin recibo.

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La Justicia hizo cuentas y llegó a los 245 mil dólares que según declaró un contratista habría gastado Manuel Adorni en refaccionar la casa de Indio Cua

Cuando declaró por primera vez se presentó en Comodoro Py con un listado de cada item pero sin ningún tipo de comprobante para demostrar el monto al que hizo referencia: y que el jefe de Gabinete negó de manera rotunda: refacciones por 245 mil dólares. Esto lo subsanó el viernes cuando dejó la documentación que los proveedores le entregaban a su empresa como intermediaria y además copias de mensajes que mantuvo con quienes iba convocando para los trabajos. Durante el fin de semana, la fiscalía se dedicó a sumar todo y el resultado coincide con los 245 mil dólares que el contratista declaró que se gastó, según explicaron a Infobae fuentes del caso.

Tabar se ocupó de recuperar todos los datos que podrían servir para corroborar su versión de los hechos, después de los comentarios del presidente Javier Milei que lo calificó de “militante kirchnerista” y de “mentiroso”. El contratista declaró bajo juramento de verdad que Adorni le pagó en efectivo, en negro y sin recibos por la renovación de su casa de Exaltación de la Cruz.

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La planilla que dejó el contratista de la casa de Indio Cua

En ese acto, aportó un listado de todos los trabajos que se hicieron en la vivienda, y dejó fotos y videos del antes y después, pero sin recibos ni remitos de compras y pagos a proveedores que ahora sí entregó a la Justicia. El jueves de la semana pasada Tabar habló ante la prensa y dijo confiar en la inocencia de Adorni. Un día más tarde y sin aviso, volvió a Comodoro Py con remitos y recibos de proveedores de Indio Cua.

La marcha de la causa

Tabar es socio del grupo Alta Arquitectura. Ubicó el período de trabajo entre octubre de 2024 y julio de 2025 y aclaró que no solo se dedicó a las refacciones de obra, sino también a la renovación de otros aspectos del hogar, como los muebles.

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El contratista Matías Tabar en su primera visita a Comodoro Py para declarar como testigo en el caso Adorni

La casa se renovó en la entrada, garaje, galería, escaleras, pintura interior, enduido y reparación de paredes; hubo cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior tipo tarquini, reforma de parrilla, remodelación de la pileta con cascada.

Por otro lado, la investigación avanza además con nuevos pedidos de informes a dos billeteras cripto y un relevamiento sobre gastos de tarjetas de crédito de los imputados Adorni y su esposa Bettina Angeletti. Además la fiscalía tiene bajo la lupa una veintena de viajes -por Argentina y el mundo- que hizo la familia desde 2022 a la fecha. Una vez que la búsqueda de información esté completa, se terminará con el envío de los datos a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, a la que se encomendó un estudio de la evolución patrimonial del matrimonio.

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Cuando se reciba el resultado y si se detectan inconsistencias, se intimará al Jefe de Gabinete a justificarlas, para lo cual tiene un plazo de 15 días prorrogables por igual período. Si la respuesta no es considerada satisfactoria, se podría avanzar en un reclamo de citación a declaración indagatoria, que debe hacerse ante el juez del caso, Ariel Lijo.