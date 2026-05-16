Judiciales

Demandó por los cortes de luz, la empresa alegó el congelamiento tarifario y la Justicia ordenó indemnizarla

Una vecina de Mataderos sufrió 15.864 minutos de interrupciones en el servicio eléctrico durante tres años. Mientras la compañía alegó factores imprevisibles y problemas regulatorios para no pagar, un juez dictó una sentencia que incluye daño moral y punitivo. ¿Cómo hizo la damnificada para probar cada corte?

Guardar
Google icon
La Justicia federal condena a una empresa de energía a indemnizar a una usuaria por más de tres años de cortes eléctricos en Mataderos. (Foto de archivo: EFE/ José Jácome)
La Justicia federal condena a una empresa de energía a indemnizar a una usuaria por más de tres años de cortes eléctricos en Mataderos. (Foto de archivo: EFE/ José Jácome)

La Justicia federal resolvió condenar a una empresa de distribución eléctrica a indemnizar a una usuaria por los reiterados cortes de suministro sufridos durante más de tres años. El fallo reconoce daños materiales, daño moral y un monto adicional en concepto de daño punitivo.

La reclamante, residente en un inmueble de la calle Andalgalá, en el barrio porteño de Mataderos, inició la demanda después de experimentar múltiples interrupciones del servicio eléctrico entre noviembre de 2015 y noviembre de 2018. Según consta en el expediente, la afectada relató que los cortes variaron tanto en intensidad como en duración, con episodios que se extendieron por horas o días y afectaron de manera continua su vida cotidiana.

PUBLICIDAD

En la presentación judicial, la demandante detalló que las dificultades incluyeron la pérdida de alimentos conservados en la heladera y freezer, la necesidad de tomar las principales comidas fuera del hogar y la obligación de usar servicios de lavandería para el lavado de ropa. Argumentó que, aunque no contaba con todos los comprobantes de los gastos efectuados, la magnitud de las erogaciones quedaba reflejada en la realidad vivida durante los cortes.

Te mostramos la lista y horario del corte de luz en Lima y el Callao
El fallo reconoce la existencia de daños materiales, daño moral y un monto punitivo por la prestación deficiente del servicio eléctrico. (Foto de archivo: Andina)

La empresa demandada, en su defensa, negó los hechos y planteó la excepción de prescripción para los reclamos por cortes anteriores al 22 de noviembre de 2015. Además, sostuvo que su responsabilidad no era absoluta y atribuyó parte de las interrupciones a fenómenos climáticos extraordinarios y a la falta de actualización tarifaria, circunstancias que, a su entender, rompían el nexo causal con los perjuicios alegados.

PUBLICIDAD

En el análisis del caso, el magistrado —a cargo del Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal n.° 11— consideró que la ley vigente establece un plazo de prescripción de tres años para este tipo de acciones. El juez determinó que, dado que la notificación de la mediación extrajudicial se realizó el 23 de noviembre de 2018, solo correspondía analizar los cortes ocurridos en los tres años previos a esa fecha.

Un informe del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), cuya autenticidad no fue cuestionada por las partes, acreditó que entre el 26 de noviembre de 2015 y el 11 de noviembre de 2018 se registraron interrupciones por un total de 15.864 minutos, equivalentes a más de 264 horas sin servicio eléctrico en el domicilio de la reclamante.

Un informe del ENRE acreditó interrupciones por más de 264 horas sin electricidad entre 2015 y 2018 en el domicilio afectado. (Foto de archivo: EFE/Neil Hall)
Un informe del ENRE acreditó interrupciones por más de 264 horas sin electricidad entre 2015 y 2018 en el domicilio afectado. (Foto de archivo: EFE/Neil Hall)

El fallo remite a una sentencia previa de septiembre de 2025, dictada en una causa acumulada, para establecer la configuración del daño y la procedencia de los rubros indemnizatorios. Con relación a la cuantificación, el juez fijó el monto del daño material en $362.175,12, calculando un valor de $22,83 por cada minuto de corte, de acuerdo con una pauta de homogeneidad empleada en casos similares.

A esa suma se le adicionó un 40% en concepto de daño moral, reflejando las afectaciones extrapatrimoniales sufridas por la usuaria a raíz de los cortes prolongados y la alteración de la vida diaria. El magistrado también estableció un monto por daño punitivo equivalente al 20% del valor del daño moral, con el objetivo de sancionar conductas especialmente reprochables vinculadas al deficiente servicio.

La sentencia especifica que los intereses deberán calcularse a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, computados desde el inicio de cada corte y hasta el pago efectivo de la condena. Este criterio busca reflejar la pérdida de valor del dinero y la demora en la reparación del daño.

La empresa de energía intentó atribuir los cortes a factores climáticos y tarifarios, pero el tribunal desestimó esa defensa y la responsabilizó por la prestación anormal. (Foto de archivo: EFE/Fabián Mattiazzi)
La empresa de energía intentó atribuir los cortes a factores climáticos y tarifarios, pero el tribunal desestimó esa defensa y la responsabilizó por la prestación anormal. (Foto de archivo: EFE/Fabián Mattiazzi)

En su resolución, el juez rechazó el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la normativa aplicable, por considerar que la impugnación formulada por la parte demandada carecía de fundamentos concretos y específicos.

La empresa de energía había argumentado que el congelamiento tarifario y la ausencia de una revisión integral de tarifas justificaban la deficiente prestación y la eximían de responsabilidad. El fallo, sin embargo, desestimó estos planteos y responsabilizó a la concesionaria por la prestación anormal del servicio en el periodo analizado.

En materia de costas, el tribunal impuso los gastos del proceso a la parte vencida en cada una de las cuestiones debatidas. Así, la reclamante debió afrontar las costas relativas a los cortes prescriptos, mientras que la demandada se vio obligada a cubrir los costos vinculados a los cortes ocurridos en el periodo no prescripto.

La resolución judicial destaca la importancia de la protección al usuario en servicios públicos y la necesidad de informes técnicos para acreditar perjuicios. (Foto de archivo: Salva Santiago)
La resolución judicial destaca la importancia de la protección al usuario en servicios públicos y la necesidad de informes técnicos para acreditar perjuicios. (Foto de archivo: Salva Santiago)

El caso refleja la aplicación de los principios de protección al usuario en la prestación de servicios públicos esenciales, en un contexto, según la demanda, marcado por la reiteración de interrupciones y la falta de soluciones permanentes.

El expediente documenta el impacto concreto que pueden tener las fallas del servicio eléctrico en la vida doméstica, así como los criterios de la Justicia federal para cuantificar los daños y sancionar a las empresas concesionarias.

La resolución pone de manifiesto la importancia de los informes técnicos oficiales para acreditar la existencia y magnitud de los cortes, así como la necesidad de un marco normativo claro para la protección de los derechos de los usuarios.

Corte de Luz en Lima y Callao: ¡Atención! Desde hoy hasta el domingo estos son los distritos y horarios en los que no habrá luz.
El juez calculó el daño material en $362.175,12, asignando un valor de $22,83 por cada minuto de corte eléctrico sufrido

Al fundamentar la condena, el juez priorizó la homogeneidad de criterios en la determinación de los daños materiales, utilizando valores de referencia vinculados a la pérdida del valor de la moneda y a las condiciones particulares de cada caso.

El tribunal recordó que los usuarios afectados por deficiencias en servicios públicos tienen derecho a la reparación integral de los daños sufridos, incluso en ausencia de comprobantes específicos de los gastos derivados de la situación.

La resolución judicial contribuye a definir estándares de responsabilidad para las empresas prestatarias y ofrece pautas para la valoración judicial del daño material, moral y punitivo en casos de deficiente prestación de servicios públicos de energía.

Temas Relacionados

Cortes de luzDemanda judicialDaños y perjuiciosCongelamiento tarifarioIndemnización

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tropezó en la vereda, se golpeó contra la pared y demandó a todos: perdió el juicio y deberá pagar los gastos

Lo que comenzó como un reclamo por daños y perjuicios terminó en una derrota en los tribunales bonaerenses. Pese a las lesiones denunciadas, la Justicia determinó que no se pudo probar la culpabilidad de los acusados. A quiénes señaló y qué argumentos utilizó el tribunal para desestimar la acción

Tropezó en la vereda, se golpeó contra la pared y demandó a todos: perdió el juicio y deberá pagar los gastos

“Falta de información y de trato digno”: la Justicia ordenó indemnizar por la compra frustrada de un 0 km tope de gama

Un hombre denunció que intentaron entregarle un modelo discontinuado y que, al pedir la devolución de la reserva, la concesionaria se negó. La Justicia aplicó la Ley de Defensa del Consumidor y condenó a las empresas involucradas. ¿Qué ocurrió en la “preventa” y por qué no pudieron eludir su responsabilidad?

“Falta de información y de trato digno”: la Justicia ordenó indemnizar por la compra frustrada de un 0 km tope de gama

Contrabando: piden duras penas de prisión y advierten por la “percepción social de impunidad”

Se trata de una causa por contrabando de ropa desde China declarada como carbonato de calcio y que causó un perjuicio al Estado calculado en 4,5 millones de dólares

Contrabando: piden duras penas de prisión y advierten por la “percepción social de impunidad”

ARA San Juan: las órdenes confidenciales que guiaron la última misión del submarino en el Atlántico Sur

Documentos militares incorporados al juicio oral permiten seguir, paso a paso, la planificación de las operaciones en las que participó el buque al mando del capitán Pedro Fernández. Además, la experiencia de la dotación medida en días de navegación y horas de inmersión

ARA San Juan: las órdenes confidenciales que guiaron la última misión del submarino en el Atlántico Sur

El contratista de Adorni presentó en la Justicia nuevas facturas y chats sobre la obra en la casa de Indio Cuá

Matías Tabar le entregó al fiscal Pollicita más documentación que confirma que el monto de las refacciones fue de 245 mil dólares y que el jefe de Gabinete los pagó en efectivo

El contratista de Adorni presentó en la Justicia nuevas facturas y chats sobre la obra en la casa de Indio Cuá

DEPORTES

La noche en la que River volvió al Monumental después del Mundial 78 y goleó a Central en medio de una maratón de tres partidos en tres días

La noche en la que River volvió al Monumental después del Mundial 78 y goleó a Central en medio de una maratón de tres partidos en tres días

Los grandes ausentes de la selección argentina en los Mundiales a lo largo de la historia

El explosivo descargo de una figura del Real Madrid en medio de la misteriosa separación de Vinicius: “Esta situación me asusta”

Juan Manuel La Serna venció a Bautista Torres en el cruce entre argentinos y es finalista del Challenger de Córdoba

El festejo del Dibu Martínez con su familia tras la clasificación del Aston Villa a la Champions: el duelo de penales con su hijo

TELESHOW

Dyango y su amor por nuestra tierra: “El único país al que vuelvo todos los años es Argentina”

Dyango y su amor por nuestra tierra: “El único país al que vuelvo todos los años es Argentina”

Andrea Politti: “Qué lindo es hacer de mala, me fascina”

El desafío de abrir un teatro en la Argentina: Almagna, la apuesta de Gastón Cocchiarale en tiempos adversos

Ricky Maravilla: “Le prometí a mi mamá que íbamos a dejar de ser pobres”

Diego Latorre recordó la particular frase que dijo sobre Yanina el día de su boda: “La que no está acostumbrada es ella”

INFOBAE AMÉRICA

Ante la presión de EEUU, el régimen cubano impuso nuevas restricciones al transporte por la falta de combustibles

Ante la presión de EEUU, el régimen cubano impuso nuevas restricciones al transporte por la falta de combustibles

Uruguay creará una unidad para “ofensores sexuales” en una de sus cárceles más grandes mientras lidia con un hacinamiento crítico

Rolf Mützenich, dirigente del SPD alemán: “América Latina es imprescindible para configurar un nuevo orden mundial”

Zelensky anunció nuevos “formatos de respuesta” de Ucrania tras los últimos ataques mortales de Rusia sobre Kiev

Marco Rubio pronosticó una caída “drástica” del precio del petróleo cuando el régimen iraní reabra Ormuz