Fabiana Cantilo llevó su música a la playa y emocionó al público en Cariló

El recital fue parte de una propuesta más amplia que combina descanso, actividad física y disfrute al aire libre durante el verano 2026 en la Costa Atlántica

Life Seguros presenta “Life is Life”: una propuesta integral de verano en Pinamar y Cariló

El verano en la Costa Atlántica puede vivirse de muchas formas. Para la temporada 2026, Life Seguros presenta “Life is Life. Vivila. Potenciala. Protegela.”. Se trata de una campaña especial de actividades que busca promover el bienestar, el movimiento y la conciencia ambiental.

La iniciativa acompaña las distintas maneras de disfrutar las vacaciones, adaptando cada experiencia a la identidad de cada destino. Uno de los elementos más destacados de esta agenda fue el show que brindó Fabiana Cantilo en el parador Divisadero de Cariló, que hizo vibrar a todos los asistentes.

“‘Life is Life’ nace del concepto de darle a las personas experiencias concretas, donde la marca no solo está presente, sino que suma valor real: potenciando el disfrute, promoviendo el bienestar y cuidando el entorno en el que esos momentos suceden.

Porque para Life, proteger no es solo estar cuando algo pasa, sino acompañar la vida mientras se vive”, explicó Ariel Cortez, gerente de Marketing de Life Seguros.

Life Seguros está en Pinamar
Life Seguros está en Pinamar ofreciendo un espacio destinado a vivir la playa y de múltiples actividades deportivas y artísticas (Jaime Romano)

Actividad física y vida saludable en Pinamar

En el parador El Pájaro, la programación se centra en la energía y la actividad al aire libre. Clínicas de vóley, rugby y surf, junto con clases abiertas de yoga frente al mar, componen una agenda pensada para los que eligen un verano activo y saludable.

Uno de los ejes destacados es Recicleta, una experiencia lúdica destinada a niños y familias que, a través del juego, fomenta la conciencia sobre el reciclaje y la protección del entorno. Esta actividad busca incorporar hábitos sustentables en la vida cotidiana desde edades tempranas, con una dinámica simple y participativa.

“Pinamar es energía y movimiento; por eso ahí tenemos clínicas de rugby, de beach volley y surf con deportistas de elite. También hay clases de yoga, DJ Sunset los fines de semana y una actividad que permite reciclar tapitas de botellas para que los niños, a través de algo lúdico, empiecen a tomar conciencia de la importancia del cuidado del planeta”, detalló el gerente de Marketing de Life Seguros.

La “recicleta” enseña a los
La “recicleta” enseña a los niños a reciclar y cuidar el medio ambiente mientras se divierten (Jaime Romano)

El cronograma en Pinamar incluye:

  • Clases de yoga los lunes y miércoles a las 10 horas
  • Recicleta disponible durante todo el día hasta el 25 de enero
  • Clínica de vóley el 19 de enero a las 16 horas
  • Clínica de surf el 24 de enero a las 16 horas

Este parador se convierte, así, en un punto de encuentro para quienes priorizan el deporte y la vida sana en el verano.

Fabiana Cantilo ofreció un recital
Fabiana Cantilo ofreció un recital íntimo en el parador Divisadero en Cariló (Jaime Romano)

Bienestar, música y naturaleza en Cariló

En el otro punto elegido por Life Seguros, la experiencia propone un ritmo diferente. En el parador Divisadero, la agenda se orienta al bienestar, la música y la conexión con la naturaleza.

Clases de yoga, espacios de relajación y sesiones de masajes invitan a disfrutar del descanso de manera consciente, en sintonía con el entorno natural del bosque y la playa.

La música ocupa un lugar central con Life es Música, una iniciativa que propone vivir la música como espacio de encuentro y conexión emocional. Las Sesiones en el Mar reúnen a artistas nacionales en formato acústico al atardecer, con el mar y el bosque como escenario natural y un ambiente íntimo que favorece el disfrute compartido.

La propuesta en Cariló también incluye una caminata nocturna por los bosques, una experiencia sensorial que invita a redescubrir el entorno y fortalecer el vínculo respetuoso con la naturaleza.

“Cariló naturalmente te invita a bajar un cambio. El bosque, el mar, el entorno cuidado hacen que sea el lugar propicio, ideal para potenciar al máximo las experiencias de las personas”, manifestó Cortez.

Mía Martinez disfrutó de los
Mía Martinez disfrutó de los espacios de Life Seguros en Cariló (Jaime Romano)

El calendario de actividades programado en Cariló ofrece:

  • Clases de yoga los martes y jueves a las 10 horas
  • Masajes los martes, jueves y sábados a las 14:30 horas
  • Caminata nocturna el 21 de enero a las 20 horas
  • Sesiones de música en el mar el 22 y 29 de enero a las 18 horas

Experiencia, protección y disfrute

En cada actividad, Life Seguros acompaña brindando el respaldo necesario para que cada experiencia pueda vivirse con tranquilidad. La integración de bienestar, entretenimiento y cuidado se mantiene a lo largo de toda la agenda, en respuesta a quienes buscan disfrutar el verano de manera segura y responsable.

La campaña “Life is Life. Vivila. Potenciala. Protegela.” refleja la intención de la marca de estar presente en los momentos significativos, potenciando el disfrute y promoviendo experiencias alineadas con la vida saludable y la conciencia ambiental. De esta manera, la propuesta aporta al bienestar y la protección en la temporada de verano.

