Sociedad

“No es una mascota”: denunciaron a un hombre por pasear un guanaco por la calle en Chubut

El programa de conservación REFAUNAR presentó una denuncia luego de la viralización del video en la ciudad chubutense de Rada Tilly. La gente se fotografiaba con el animal

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Un hombre y niños pasean un guanaco con arnés en una zona urbana de Rada Tilly. Este suceso generó controversia en redes sociales, una investigación del Ministerio Público Fiscal y un pronunciamiento de la organización REFAUNAR, que alertó sobre los riesgos de domesticar especies silvestres.

Un guanaco fue exhibido con un arnés, en un paseo por las calles de Rada Tilly, en la provincia de Chubut, y el hecho derivó en una denuncia formal ante la Unidad de Maltrato Animal del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia. El animal, un ejemplar joven de fauna silvestre protegida, fue expuesto ante vecinos que se acercaron a fotografiarse con él, mientras su tenedor recorría la villa balnearia. La Justicia intervino en el caso.

La denuncia fue presentada por el REFAUNAR, el programa de conservación y centro de rescate de fauna silvestre nativa de Chubut. Víctor Fratto, director del centro de rehabilitación, fue categórico al respecto: “Los animales silvestres no son mascotas”, dijo en declaraciones que reprodujo Diario Río Negro.

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El director del centro de rehabilitación remarcó que la manipulación de este tipo de ejemplares está regulada por la normativa vigente y que la conducta del hombre no está permitida por la ley.

Sobre el estado del expediente, el director de REFAUNAR precisó que el caso “ya está en manos de la Justicia”, que será la encargada de determinar las sanciones al hombre y de resolver qué ocurrirá con el animal. El destino del guanaco depende, entonces, de lo que resuelva el tribunal.

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La denuncia fue presentada por REFAUNAR ante la Unidad de Maltrato Animal del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia
La denuncia fue presentada por REFAUNAR ante la Unidad de Maltrato Animal del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia

Fratto aportó, además, un dato que abre una posibilidad: el ejemplar involucrado es joven y “puede volver a la vida natural”. Esa chance, no obstante, está condicionada por el tiempo que el animal permanezca en contacto con humanos. A mayor exposición, más complejo resulta el proceso de readaptación a su hábitat.

En ese marco, el director de REFAUNAR recordó que Chubut cuenta con “un único centro de rescate y rehabilitación de fauna silvestre” en toda la provincia.

Allí se llevan a cabo evaluaciones sanitarias y procesos de readaptación previos a la eventual liberación de los animales rescatados. Es en ese espacio donde podría continuar el proceso del guanaco, según la resolución judicial.

El brutal maltrato de un hombre a su perro en un edificio de Palermo

Hombre maltrató a su perro en Palermo

G.C., un hombre de 46 años del barrio porteño de Palermo, fue detenido por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, luego de protagonizar un salvaje episodio de maltrato animal que estremece: tomó a su perro y lo tiró contra el piso del hall del edificio en el que vive. La secuencia fue filmada por una cámara de seguridad.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que todo ocurrió en un edificio ubicado en la calle Fitz Roy al 2400. Un residente del mismo edificio denunció al 911 que escuchó gemidos y llantos de un perro provenientes del hall de entrada y, al revisar las cámaras de seguridad, observó cómo un vecino tomaba al animal del lomo, lo levantaba y lo arrojaba con fuerza al piso.

Las imágenes, que acompañan esta nota, son impactantes y reflejan la dureza del maltrato del dueño de la mascota. Allí se observa que la mascota apenas reacciona.

Luego de constatar el hecho en las imágenes fílmicas, los policías de la Comisaría Vecinal 14-B de la Policía de la Ciudad notificaron a la Justicia, que dispuso la detención del implicado de 46 años por el delito de maltrato y crueldad a los animales.

La mascota quedó bajo la guarda provisoria del vecino del agresor que observó la situación y dio aviso a la Policía de la Ciudad, por orden judicial. El violento permaneció detenido varias horas tras el hecho, de acuerdo con lo que trascendió.

Desde septiembre de 2025, en la ciudad de Buenos Aires rige una normativa que endurece las sanciones por maltrato animal, incorporando arresto, trabajo comunitario y multas de hasta ocho millones de pesos, además de la creación de un registro público de agresores.

Esta norma complementa la Ley Nacional 14.346, que prevé penas de prisión de 15 días a un año para quienes cometan actos de crueldad contra animales.

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