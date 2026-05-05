Una mujer se descompensó luego de bajar de un colectivo de larga distancia y murió en la terminal de Neuquén

La víctima fatal, oriunda de General Roca, habría abordado el bus en Río Cuarto, Córdoba, acompañada por su hija y con destino a Neuquén

Una mujer de 84 años falleció este martes en la Terminal de Ómnibus de Neuquén tras sufrir una descompensación al bajar de un colectivo de larga distancia. El hecho ocurrió después de las 13, en inmediaciones de la plataforma N°23.

La víctima viajaba a bordo de un servicio que cubría el trayecto entre Jujuy y Esquel, uniendo el norte del país con la Patagonia. La mujer y su hija habían subido al micro en Río Cuarto, provincia de Córdoba, con destino final en la ciudad capital de Neuquén, según pudo saber este medio.

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Al llegar a la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON), la pasajera sufrió una descompensación que desencadenó una respuesta de emergencia en el lugar.

Personal policial fue alertado de inmediato y acudió a la plataforma para realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) sobre la cinta asfáltica.

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En paralelo, se convocó a una ambulancia del Servicio de Emergencias de Neuquén (SIEN), cuyos profesionales, al iniciar la atención, constataron que la mujer ya no presentaba signos vitales.

La víctima tenía domicilio en General Roca y contaba con 84 años al momento de su muerte, según indicó el Diario Río Negro.

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Hallaron muerta a una mujer dentro de un micro en la terminal de Posadas

El cuerpo de una mujer fue localizado en el interior de un micro de larga distancia que llegó a la Terminal Quaranta de Posadas, semanas atrás. La situación se conoció cuando empleados de la terminal alertaron al personal policial, tras advertir que el conductor del vehículo había notado que una pasajera no bajaba del colectivo. La fallecida fue identificada como Mariana Pizarro, de 55 años.

Mariana Pizarro destacó en el ámbito artístico, educativo y social de Misiones, coordinando proyectos teatrales y promoviendo la formación cultural

Cerca de las 9.20, efectivos de la Comisaría Decimoséptima y del Comando Táctico Especial se apersonaron en el lugar a partir del aviso del chofer, quien relató que, al concluir el recorrido desde Buenos Aires hacia Posadas, notó que una pasajera permanecía en su butaca sin reaccionar a los llamados. Fuentes de la Policía de Misiones confirmaron a Infobae que el conductor comunicó la situación a las autoridades de forma inmediata.

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Ya dentro del micro, los agentes verificaron que la mujer no tenía signos vitales. El asiento número 20, donde fue encontrada, quedó bajo resguardo para las pericias. Personal de Policía Científica y el médico policial trabajaron en el lugar, certificaron el deceso y garantizaron la preservación de la escena para la investigación.

El juez a cargo ordenó una autopsia para establecer las causas de la muerte, dado que el cuerpo no presentaba señales de violencia. El caso quedó asentado en la UR-I, Comisaría 17ª.

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Mariana Pizarro tenía una larga trayectoria en el ámbito artístico, académico y social de Misiones. De acuerdo con Misiones Online, su figura se distinguía por el vínculo entre arte, educación y compromiso social.

Era actriz nacional egresada de la Escuela Nacional de Arte Dramático, licenciada en Actuación por el IUNA y profesora en Educación por la Universidad Nacional de Misiones (UNaM). En su labor artística dirigió proyectos teatrales como el interdisciplinario itinerante Teatro Escuela Abierta en México y el programa Arte Vivo “La Gracia”. También colaboró con la Coalición del Estado de Washington contra la Violencia Doméstica en Estados Unidos.

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A nivel local, coordinaba la Regional Oberá del Programa Teatro de la UNaM, desde donde impulsaba acciones de formación y producción teatral. Además, ejerció como asesora en el Ministerio de Educación de Misiones. Su presencia en espacios culturales y colectivos sociales la consolidó como referente en la intersección entre arte, educación y militancia.

Pizarro tuvo una participación activa en el movimiento Ni Una Menos y en debates sobre violencia de género. Denunció públicamente la ausencia de seguimiento en casos de niñas víctimas de abuso y defendió la garantía de derechos.

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