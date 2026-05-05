Sociedad

Una mujer se descompensó luego de bajar de un colectivo de larga distancia y murió en la terminal de Neuquén

La víctima viajaba junto a su hija y se habían subido en Río Cuarto, Córdoba. Tenía 84 años

Guardar
La víctima fatal, oriunda de General Roca, habría abordado el bus en Río Cuarto, Córdoba, acompañada por su hija y con destino a Neuquén
La víctima fatal, oriunda de General Roca, habría abordado el bus en Río Cuarto, Córdoba, acompañada por su hija y con destino a Neuquén

Una mujer de 84 años falleció este martes en la Terminal de Ómnibus de Neuquén tras sufrir una descompensación al bajar de un colectivo de larga distancia. El hecho ocurrió después de las 13, en inmediaciones de la plataforma N°23.

La víctima viajaba a bordo de un servicio que cubría el trayecto entre Jujuy y Esquel, uniendo el norte del país con la Patagonia. La mujer y su hija habían subido al micro en Río Cuarto, provincia de Córdoba, con destino final en la ciudad capital de Neuquén, según pudo saber este medio.

PUBLICIDAD

Al llegar a la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON), la pasajera sufrió una descompensación que desencadenó una respuesta de emergencia en el lugar.

Personal policial fue alertado de inmediato y acudió a la plataforma para realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) sobre la cinta asfáltica.

PUBLICIDAD

En paralelo, se convocó a una ambulancia del Servicio de Emergencias de Neuquén (SIEN), cuyos profesionales, al iniciar la atención, constataron que la mujer ya no presentaba signos vitales.

La víctima tenía domicilio en General Roca y contaba con 84 años al momento de su muerte, según indicó el Diario Río Negro.

Hallaron muerta a una mujer dentro de un micro en la terminal de Posadas

El cuerpo de una mujer fue localizado en el interior de un micro de larga distancia que llegó a la Terminal Quaranta de Posadas, semanas atrás. La situación se conoció cuando empleados de la terminal alertaron al personal policial, tras advertir que el conductor del vehículo había notado que una pasajera no bajaba del colectivo. La fallecida fue identificada como Mariana Pizarro, de 55 años.

Mariana Pizarro destacó en el ámbito artístico, educativo y social de Misiones, coordinando proyectos teatrales y promoviendo la formación cultural
Mariana Pizarro destacó en el ámbito artístico, educativo y social de Misiones, coordinando proyectos teatrales y promoviendo la formación cultural

Cerca de las 9.20, efectivos de la Comisaría Decimoséptima y del Comando Táctico Especial se apersonaron en el lugar a partir del aviso del chofer, quien relató que, al concluir el recorrido desde Buenos Aires hacia Posadas, notó que una pasajera permanecía en su butaca sin reaccionar a los llamados. Fuentes de la Policía de Misiones confirmaron a Infobae que el conductor comunicó la situación a las autoridades de forma inmediata.

Ya dentro del micro, los agentes verificaron que la mujer no tenía signos vitales. El asiento número 20, donde fue encontrada, quedó bajo resguardo para las pericias. Personal de Policía Científica y el médico policial trabajaron en el lugar, certificaron el deceso y garantizaron la preservación de la escena para la investigación.

El juez a cargo ordenó una autopsia para establecer las causas de la muerte, dado que el cuerpo no presentaba señales de violencia. El caso quedó asentado en la UR-I, Comisaría 17ª.

Mariana Pizarro tenía una larga trayectoria en el ámbito artístico, académico y social de Misiones. De acuerdo con Misiones Online, su figura se distinguía por el vínculo entre arte, educación y compromiso social.

Era actriz nacional egresada de la Escuela Nacional de Arte Dramático, licenciada en Actuación por el IUNA y profesora en Educación por la Universidad Nacional de Misiones (UNaM). En su labor artística dirigió proyectos teatrales como el interdisciplinario itinerante Teatro Escuela Abierta en México y el programa Arte Vivo “La Gracia”. También colaboró con la Coalición del Estado de Washington contra la Violencia Doméstica en Estados Unidos.

A nivel local, coordinaba la Regional Oberá del Programa Teatro de la UNaM, desde donde impulsaba acciones de formación y producción teatral. Además, ejerció como asesora en el Ministerio de Educación de Misiones. Su presencia en espacios culturales y colectivos sociales la consolidó como referente en la intersección entre arte, educación y militancia.

Pizarro tuvo una participación activa en el movimiento Ni Una Menos y en debates sobre violencia de género. Denunció públicamente la ausencia de seguimiento en casos de niñas víctimas de abuso y defendió la garantía de derechos.

Temas Relacionados

NeuquénColectivo larga distanciaTermina de ómnibusÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El ministro de Educación de Santa Fe confirmó que el tirador de la escuela de San Cristóbal no regresará a clases

“No hay condiciones para que este joven esté en un establecimiento educativo”, afirmó José Goity sobre las versiones de un posible retorno a las aulas del menor de 15 años responsable del tiroteo del 30 de marzo

El ministro de Educación de Santa Fe confirmó que el tirador de la escuela de San Cristóbal no regresará a clases

Un hombre denunciado por violencia de género rompió la perimetral varias veces y golpeó a su ex: lo detuvieron

Ocurrió en Salta. El hombre tiene 27 años e intentó fugarse. Quedó imputado

Un hombre denunciado por violencia de género rompió la perimetral varias veces y golpeó a su ex: lo detuvieron

Secta de Montenegro en Bariloche: la Justicia confirmó la prisión domiciliaria del líder ruso

El tribunal rechazó la apelación presentada por el Ministerio Público Fiscal y dejó firme la medida cautelar para Konstantin Rudnev, principal imputado en la causa por trata de personas

Secta de Montenegro en Bariloche: la Justicia confirmó la prisión domiciliaria del líder ruso

Tragedia en Rosario: a un operario que trabajaba en una antena se le soltó el arnés, cayó al vacío y murió

La víctima, de 65 años, perdió la vida luego tras caer de una estructura que estaba ubicada en Presidente Quintana al 500, donde realizaba tareas de desmontaje

Tragedia en Rosario: a un operario que trabajaba en una antena se le soltó el arnés, cayó al vacío y murió

Juicio por la muerte de Maradona: uno por uno, los daños que tenían sus órganos según la autopsia

En la audiencia de este martes declararon los peritos que intervinieron en el análisis forense y en sus exámenes complementarios. Los detalles

Juicio por la muerte de Maradona: uno por uno, los daños que tenían sus órganos según la autopsia

DEPORTES

Boca Juniors visitará a Barcelona en Ecuador en un partido clave por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Boca Juniors visitará a Barcelona en Ecuador en un partido clave por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Vélez y su apuesta histórica por el tenis: un semillero para todas las edades en el corazón de Buenos Aires

Comienza el Masters 1000 de Roma con presencia argentina: cómo ver en vivo la jornada y orden de juego

Nuevas revelaciones del escándalo entre Neymar y el hijo de Robinho: posibles sanciones y la postura del plantel del Santos

Oveja Hernández: “El argentino nunca acepta que el otro es mejor, lo tiene que demostrar en la cancha”

TELESHOW

Ivana Icardi mostró el antes y después de su operación estética: “Se me había ido un poco de las manos”

Ivana Icardi mostró el antes y después de su operación estética: “Se me había ido un poco de las manos”

El guiño de los Jonas Brothers a Tini Stoessel en la previa de su show en Buenos Aires

El desconsuelo de Evelyn Von Brocke por la muerte de su padre: “No me quedan lágrimas para llorar”

El sugerente gesto de Marcelo Tinelli con Guillermina Valdés que llamó la atención de sus seguidores

Marta Fort respondió cuánto dinero puede llegar a gastar en una cena: "Pero porque me gusta pedir vino"

INFOBAE AMÉRICA

Por qué los pulpos fueron claves para descifrar uno de los misterios más profundos de la neurociencia moderna

Por qué los pulpos fueron claves para descifrar uno de los misterios más profundos de la neurociencia moderna

Capturan a presunto miembro del “Cartel del Diablo” en Honduras y decomisan arsenal de armas de alto calibre

La policía detiene a ciudadano guatemalteco solicitado en extradición por narcotráfico

El sabor salvadoreño de las pupusas, la quesadilla y el salpicón que ha enamorado a toda California

Planilla estatal en Panamá sube a 263,627 funcionarios tras sumar 10,589 trabajadores en el primer trimestre