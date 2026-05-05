“Te mato, bajate”: un policía de la Bonaerense se tiroteó con delincuentes que intentaron asaltarlo en Florencio Varela

Un efectivo policial que estaba de franco se enfrentó a tiros para frustrar el robo de su auto

Un nuevo episodio de inseguridad tuvo lugar en el partido de Florencio Varela, donde un policía de la Bonaerense fue abordado por dos delincuentes mientras estacionaba su auto en la puerta de su casa. El agente, que estaba vestido de civil, se defendió a los tiros y logró frustrar el asalto. No se registraron heridos.

El hecho ocurrió el domingo 3 de mayo pasadas las 22. Como se ve en el video que encabeza esta nota, el efectivo estaba estacionando su camioneta Peugeot 2008 frente a su domicilio, cuando fue abordado por dos hombres, uno de ellos armado.

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Según relató el policía, los dos ladrones aparecieron cuando estaba por pasar a buscar a su nieta. “Me doy vuelta para abrirle la puerta a la nena y cuando me di cuenta ya los tenía encima”, manifestó en declaraciones a la prensa. “Bajate, la conch@ de tu madre, te mato, te mato, bajate”, le gritó uno de los delincuentes, mientras le apuntaba con un arma.

En las imágenes se observa el momento en el que los asaltantes lo sacaron del vehículo a la fuerza y lo tiraron al piso. Al no poder poner en marcha la camioneta —una maniobra que se repite en varios robos de este tipo—, la secuencia cambió de rumbo. El policía sacó su arma reglamentaria y comenzó a disparar. “Dudé un poquito”, sostuvo, pero al ver que su vida corría riesgo, efectuó varios disparos. De inmediato, los dos delincuentes se bajaron del coche y escaparon a pie.

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La huida, desordenada, incluyó una serie de irrupciones en viviendas de la zona en un intento por ocultarse y eludir a la policía. Gracias al trabajo de los móviles de comando y del Grupo Táctico Operativo (GTO), uno de los sospechosos —luego identificado como Joel Cejas Paredes (27)— fue aprehendido en un domicilio ubicado a 500 metros del lugar del hecho.

Joel Cejas Paredes fue detenido a 500 metros del lugar del hecho

Fuentes del caso confiaron a Infobae que, antes de ser capturado, el delincuente ingresó al menos a tres casas y logró cambiarse de ropa, en un intento por despistar a los efectivos.

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A su vez, en el interior del patio de una vivienda situada en Diagonal Los Tilos al 500, encontraron una pistola marca Browning 9 milímetros —presuntamente utilizada en el intento de robo— junto a un cargador y dos municiones intactas del mismo calibre. Además, hallaron una campera marrón, negra y blanca.

El fiscal Federico Pagliuca, titular de la UFI N° 5 de Florencio Varela, dispuso la incautación del arma del policía y el secuestro de los elementos hallados durante el operativo.

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Así quedó el auto del policía

Fuentes judiciales confirmaron que el detenido, imputado por “robo agravado por el uso de arma de fuego” y “violación de domicilio”, se negó a declarar. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia N° 12, que ahora busca identificar y detener al segundo sospechoso, aún prófugo.

“Gracias a Dios que no hubo ningún herido, ni yo ni ellos”, expresó el policía. Sin embargo, producto del tiroteo, su vehículo sufrió algunos daños. “Me podían haber matado. Hoy por hoy te matan, te tiran al piso y te dicen: ‘Quedate quieto’ y te meten un tiro por las dudas”, concluyó el policía.

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