Economía

El Banco Central sigue sumando dólares y acumuló 80 jornadas consecutivas con compras de divisas

Este martes, la autoridad monetaria se hizo de USD 69 millones y, en lo que va del año, suma casi USD 7.300 millones, el 73% de la meta fijada para todo 2026

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 80 jornadas consecutivas con saldo comprador en el mercado cambiario. REUTERS/Enrique Marcarian
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 80 jornadas consecutivas con saldo comprador en el mercado cambiario. REUTERS/Enrique Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 80 jornadas consecutivas con resultados positivos en el mercado cambiario, impulsado por intervenciones oficiales y acuerdos con empresas privadas y organismos estatales. Este martes, la entidad sumó USD 69 millones y lleva acumuladas compras por más de USD 7.200 millones en 2026.

Desde el inicio del esquema monetario vigente en enero, el BCRA concretó adquisiciones por USD 7.295 millones, cifra que representa casi el 73% de la meta anual. En abril, las operaciones de compra alcanzaron los USD 2.769 millones, el monto más alto del año hasta el momento.

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El avance sobre el objetivo anual llega al 72,9%, aunque los pagos de deuda del Tesoro —realizados con divisas obtenidas del propio Central— limitaron el crecimiento neto de las reservas durante el primer trimestre.

Para mantener el nivel de compras, el BCRA optó por expandir la base monetaria sin utilizar instrumentos de absorción. Al mismo tiempo, el Tesoro emitió deuda en pesos para retirar liquidez y evitar presiones sobre el dólar y la inflación.

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Las proyecciones del Gobierno estiman que el saldo neto de compras en 2026 se ubicará entre 10.000 y 17.000 millones de dólares, según el ingreso de divisas y la demanda interna de moneda local. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, subrayó que estas variables serán determinantes para el resultado final del año.

La liquidación de la cosecha gruesa aportará una inyección relevante de dólares, lo que podría acelerar la acumulación de reservas. Además, el ingreso de fondos por emisiones de deuda corporativa en el exterior sumaría más de USD 3.200 millones en las próximas semanas, reforzando el ritmo de compras y la estabilidad cambiaria.

Al finalizar la última rueda, las reservas internacionales alcanzaron los USD 45.907 millones, con una suba diaria de 224 millones de dólares. Este incremento se debió a un avance de las monedas que integran el stock del Central así como a una suba en la cotización del oro.

El nivel máximo de reservas bajo la actual gestión se registró en febrero, con un pico de USD 46.905 millones, el mayor valor desde 2018. La caída posterior se vinculó a obligaciones de deuda externa y la volatilidad de los mercados, que afectó el valor de activos como el oro y los bonos públicos.

El dólar retomó la baja

Con operaciones por USD 526,7 millones en el segmento contado —USD 100 millones menos que el lunes—, el dólar mayorista retrocedió 9,50 pesos o 0,7%, y cerró a 1.393 pesos. Este movimiento responde tanto a factores locales, como el aumento de ingresos por exportaciones y colocaciones de deuda en el exterior, como a una tendencia global de debilitamiento de la moneda estadounidense frente a otras divisas, incluidas las de los principales socios comerciales de la Argentina.

La baja del dólar en el mercado local refleja también lo que sucede en la región. En Brasil, por ejemplo, la moneda estadounidense retrocedió este martes un 1%, hasta 4,93 reales, su menor valor desde enero de 2024. En lo que va de 2026, la caída frente al real alcanza el 10,5 por ciento.

En Chile, el dólar bajó 1,6% en la jornada, situándose en 905,35 pesos, desde los 920 pesos del lunes. En Uruguay, la divisa estadounidense descendió diez centavos, o 0,2%, ubicándose en 40,17 pesos uruguayos. En México, se registró una baja diaria de 0,9%, de 17,52 a 17,37 pesos mexicanos.

El Banco Central estableció el techo de su esquema cambiario en $1.712,43, lo que deja al tipo de cambio mayorista con un margen de 319,43 pesos o 22,9% respecto de ese máximo. En lo que va del año, el tipo de cambio oficial acumula una baja nominal de 62 pesos, equivalente al 4,3 por ciento.

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