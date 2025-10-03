In House

Infobae Talks Wellness: nuevas tendencias para promover el cuidado personal y mejorar la calidad de vida

La próxima edición de este espacio invita a repensar el bienestar y sus múltiples dimensiones a partir de la mirada de diversos referentes. Se transmitirá el jueves 9 de octubre, a las 15, a través de la home de Infobae

La próxima edición de Infobae
La próxima edición de Infobae Talks recibirá a invitados que hablarán sobre bienestar y calidad de vida (Diego Barbatto)

En la Argentina, el bienestar pasó de ser una moda a convertirse en un eje central de la vida diaria. La búsqueda de equilibrio entre cuerpo, mente y emociones atraviesa todas las edades y realidades. Tanto las nuevas generaciones como el público adulto muestran un interés creciente por propuestas, prácticas y productos orientados al autocuidado y la salud integral.

Conducido por Agostina Scioli, Infobae Talks Wellness dedicará su próxima edición a analizar cómo estas nuevas prioridades impactan las formas de vincularse y los hábitos cotidianos. Propondrá un recorrido por las tendencias, iniciativas y miradas que hoy impulsan el bienestar, tanto en lo personal como en el plano social y empresarial.

La transformación del bienestar en la vida cotidiana

A lo largo del evento, diferentes especialistas buscarán responder cuáles son los factores que hoy activan el interés por el cuidado personal y la calidad de vida, y cómo las empresas abordan estos retos en su relación con el público.

Lucila Barttolozi, gerenta de Marketing de Natura Argentina, analizará la búsqueda de bienestar en la vida cotidiana y el papel de las empresas en la construcción de experiencias y servicios pensados para las personas.

Su intervención abordará conceptos como las “burbujas de bienestar” y el modelo “Bien-estar-bien”, eje de la estrategia de la marca en el país. También compartirá cómo esta visión se materializa en el vínculo de la empresa con la comunidad y en sus planes a futuro.

Cuidado integral y medicina estética

La noción de bienestar integral estará presente en el testimonio de la Dra. Carolina Cignetti (MN 119.833), especialista en cirugía plástica facial, quien aportará su perspectiva profesional sobre el impacto de los tratamientos estéticos en la autoestima y la calidad de vida.

Se analizarán diferentes técnicas, como el lifting facial y el deep plane lifting, así como el nuevo perfil del paciente, que ya no se limita al resultado estético, sino que prioriza el bienestar como parte central de su decisión. A su vez, se hablará sobre la importancia de la consulta médica personalizada, los avances en procedimientos menos invasivos y la relación entre ciencia, tecnología y bienestar integral.

Innovación y tecnología al servicio del wellness

El programa abrirá el espacio a los aportes de la innovación y la tecnología aplicada a la salud física y mental. María Cecilia Molas, gerenta regional de BTL, expondrá las características de Exomind, una tecnología de neuroestimulación que recientemente llegó a la Argentina.

La ejecutiva detallará cómo es una sesión, en qué lugares del país se ofrece y qué resultados se evidenciaron en otras regiones. La charla permitirá conocer las tendencias internacionales en el abordaje del wellness, la relación entre la tecnología y la salud mental, y el impacto que estos desarrollos tienen sobre la longevidad y la calidad de vida.

La periodista Agostina Scioli conduce
La periodista Agostina Scioli conduce Infobae Talks y este jueves analizará las nuevas tendencias en bienestar (Diego Barbatto)

Un espacio para anticipar el futuro

El avance del bienestar como eje transversal refleja un cambio cultural profundo, en el que las personas ya no lo perciben como un lujo, sino como una necesidad para llevar una vida más plena y saludable. En este sentido, las iniciativas que combinan ciencia, tecnología y cuidado personal abren nuevas posibilidades para repensar los hábitos cotidianos y las formas de relacionarse.

En este marco, Infobae Talks Wellness se propone como un punto de encuentro para estas conversaciones, donde profesionales, empresas y público puedan reconocer los desafíos actuales y proyectar un futuro más consciente.

Con voces líderes del sector, el programa invitará a reflexionar sobre el bienestar como parte de una cultura en transformación, y a descubrir propuestas que proyectan nuevas formas de cuidado y desarrollo personal.

La transmisión en vivo se realizará el jueves 9 de octubre, desde las 15 horas, a través de la home y el canal de YouTube de Infobae.

