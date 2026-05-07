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Cómo ganar un viaje a ver a la selección argentina con una promo desde el celular

Una app de intermediación de movilidad lanzó una iniciativa que permite participar por pasajes, entradas y otros beneficios para alentar a la selección argentina en Estados Unidos

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Un grupo de futbolistas argentinos celebrando con euforia su victoria, vistiendo camisetas de rayas celestes y blancas, con Lionel Messi alzando la Copa del Mundo dorada
Todos los que usen la app de DiDi pueden participar por pasajes para ver fútbol en Estados Unidos (DiDi)

Cada vez falta menos para el comienzo del principal certamen futbolístico y la ilusión del público continúa creciendo.Son millones las personas a las que les gustaría estar en Norteamérica para disfrutar de un evento único. Por eso, una propuesta digital busca acercar esa posibilidad a los hinchas a través de una mecánica simple y accesible.

La aplicación DiDi lanzó una promoción en la que invita a sus usuarios a participar por un viaje para alentar al equipo argentino en Estados Unidos. Para participar, es necesario ingresar en la app, donde se encuentra un pop-up que invita a participar de la promoción.

Cómo ganarse un viaje a ver a la selección con DiDi

El mecanismo de esta promoción no requiere pasos adicionales fuera de la aplicación y está diseñado para ser directo e intuitivo. Los interesados solo deben seguir este paso a paso:

1. Ingresar a la aplicación de DiDi

2. Hacer clic en el pop-up de la promoción o en el banner de la parte inferior de la pantalla.

3. Simular un viaje hacia alguno de los estadios donde la selección jugará sus primeros partidos

4. Aceptar los términos y condiciones correspondientes

5. Seleccionar el botón “Simulá tu viaje”

6. Consultar el precio final del viaje

Si el valor resulta ser de $0, el usuario será considerado potencial ganador del premio, siempre sujeto a validaciones posteriores conforme se establece en los términos y condiciones. En caso de que no aparezca ese monto, la app permite reintentar hasta 20 veces por día, lo que multiplica las chances de participar y genera una mecánica que incentiva el uso repetido.

Mano con bandera argentina en el brazo sostiene un smartphone. La pantalla muestra una app de viaje con ruta USA-Argentina, ícono de coche y precio $0
La propuesta de DiDi transforma una función cotidiana en una oportunidad real (DiDi)

Un detalle técnico que se convirtió en oportunidad

La génesis de la campaña se vincula con una característica inesperada de la app. DiDi detectó que, al buscar destinos internacionales como los estadios estadounidenses, estos aparecían en el sistema a pesar de no estar disponibles para viajes reales.

A partir de ese descubrimiento, el equipo creativo aprovechó la oportunidad para construir una experiencia participativa. Así, lo que surgió como un detalle técnico se transformó en una posibilidad para los hinchas, quienes pueden cumplir un sueño de toda la vida a partir de una acción cotidiana.

Una experiencia pensada para hinchas y usuarios cotidianos

A diferencia de otras propuestas que exigen acciones externas o procesos más complejos, en este caso, toda la promoción ocurre dentro de la app de DiDi. Esto facilita la participación y permite que cualquier persona que cumpla con los requisitos de elegibilidad establecidos, desde su teléfono y en cuestión de segundos, pueda intentar ganar el viaje.

El factor sorpresa representa otro de los atractivos de la dinámica. La posibilidad de que el precio del viaje aparezca en $0 genera expectativa en cada intento y motiva a los usuarios a compartir la experiencia con conocidos.

Movilidad y fútbol: una combinación que acerca a la selección

La promoción de DiDi apunta al público futbolero, pero también para todos los amantes de los grandes eventos y que quieran ver a la Selección en los Estados Unidos. En este caso, participar no implica esfuerzos extra: basta con abrir la aplicación y realizar una acción habitual.

De este modo, la propuesta convierte la movilidad cotidiana en la puerta de acceso a una experiencia única. Desde DiDi remarcan que la iniciativa está pensada para sumar emoción al uso diario de la app.

“El fútbol y la movilidad tienen algo en común: conectan personas y se viven en la calle. Aunque somos una plataforma de tecnología, en DiDi creemos en las experiencias que pasan fuera de la pantalla: salir, encontrarse, moverse y compartir la ciudad. Acompañar el camino de la Selección Argentina es estar presentes en esos momentos que forman parte de la identidad argentina, acompañando a los hinchas en cada viaje, cada previa y cada festejo, como parte de una experiencia colectiva que se construye todos los días”, señalan en el equipo de DiDi.

Para más información y limitaciones aplicables, consulte aquí.

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