In House

Una propuesta innovadora transforma la experiencia de las bebidas listas para tomar

El “Fermelo” se presenta como una alternativa refrescante y práctica que responde a los hábitos actuales de consumo ocasional

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Una mano vierte una bebida oscura de una lata en un vaso, creando efervescencia. Pomelos, lima y menta fresca se encuentran en el fondo
Fermelo, de Fernet 1882, integra el ritual del fernet con la practicidad de las bebidas Ready-To-Drink (Porta Hnos.)

El fernet ocupa un lugar central en la cultura argentina. Tradición cordobesa, ritual de reuniones, sobremesas y encuentros espontáneos, la bebida se mantuvo vigente a lo largo de las décadas gracias a su capacidad de adaptación.

Ahora, se suma una novedad al mercado local: la llegada de Fermelo, una edición limitada en lata, presentada por Fernet 1882 y pensada para quienes buscan una alternativa lista para disfrutar, sin perder el espíritu original.

Una combinación diferente: fernet con pomelo

Esta novedad ofrece una mezcla equilibrada: 7% de alcohol, la esencia clásica del fernet y el toque cítrico y refrescante del pomelo. Se trata de una variante más liviana en boca, con menor amargor y un perfil aromático, lo que la vuelve atractiva para quienes ya eligen esta combinación y aquellos que desean probar algo nuevo.

La presentación en lata de 473 ml responde a la demanda de practicidad, ideal para encuentros en casas, tardes en terrazas, asados, festivales o cualquier momento que invite a brindar sin complicaciones.

“Respetando la identidad cordobesa de Fernet 1882, queríamos regalarle a nuestra comunidad una novedad, algo que como ferneteros necesitábamos: un cóctel refrescante para tomar donde sea”, destacó José Porta, presidente de Porta Hnos.

Lata negra de bebida 1882 Fermelo con sabor a fernet y pomelo, cubierta de condensación, rodeada de cubos de hielo sobre una superficie reflectante y fondo oscuro
Fernet 1882 presenta Fermelo, una propuesta lista para tomar que suma el toque refrescante del pomelo al clásico argentino (Porta Hnos.)

El auge de las bebidas listas para tomar

El lanzamiento de Fermelo se inscribe en una tendencia global en expansión: el crecimiento de las bebidas Ready-To-Drink (RTD). Más que una moda, se trata de un cambio de hábitos sostenido, impulsado por generaciones que priorizan la frescura, los perfiles frutales y la practicidad.

En este contexto, la consolidación de ocasiones de consumo más informales, espontáneas y en entornos relajados está redefiniendo la dinámica del sector y posicionando a la categoría RTD como protagonista de este nuevo escenario.

Innovación en sabor y experiencia

La conveniencia e innovación se consolidan como factores clave; así los consumidores se inclinan cada vez más por variedades que ofrecen sabores de alta calidad sin necesidad de preparación.

En línea con esto, la flexibilidad de la categoría ha provocado una expansión hacia una amplia variedad de bases alcohólicas, y a propuestas que se adaptan a paladares y estilos de vida en constante evolución.

“Sabemos que muchos lo preparan de esta manera y por eso lanzamos Fermelo, la propuesta “pomélica” de 1882, una nueva forma de vivir el trago argentino de siempre, pensada para quienes están abiertos a nuevas experiencias”, destacó el presidente de Porta Hnos.

Fermelo y el nuevo ritual

La propuesta de Fernet 1882 incluye una identidad renovada que dialoga con la tradición. Fermelo suma un personaje propio: Pomelico, figura que acompaña el lanzamiento en redes sociales, colaborando con creadores de contenido y participando en eventos. La marca busca así conectar con consumidores que valoran el humor, la autenticidad y la posibilidad de disfrutar el fernet en cualquier contexto.

Características principales de Fermelo

  • Presentación en lata de 473 ml
  • 7% de alcohol
  • Combinación de fernet con pomelo
  • Edición limitada
  • Enfoque en la practicidad y el disfrute en diferentes ocasiones
Una mano sostiene una lata negra de 1882 sabor fernet con pomelo, cubierta de hielo y gotas, entre otras latas similares, hielo y pomelos partidos
La innovación de Fernet 1882 con Fermelo combina tradición y sabor cítrico en un formato práctico (Porta Hnos.)

La mirada de Fernet 1882

Para respetar su identidad cordobesa, la marca quería regalarle a su comunidad una novedad que estaba necesitando: un cóctel refrescante para tomar donde sea.

De este modo, Fernet 1882 elige abrir un nuevo capítulo en la historia de la bebida nacional. Fermelo invita a ampliar el ritual, descubrir sabores y renovar la experiencia de compartir un fernet en cualquier lugar. La opción lista para tomar representa una evolución natural en la búsqueda de propuestas que respondan al estilo de vida actual, cada vez más ágil y espontáneo.

Para más información, se puede ingresar aquí.

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FermeloFernet 1882Ready-To-Drink (RTD)bebidas listas para tomar

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