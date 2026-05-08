“¿Qué le molestó?”: Cavallo redobló la apuesta y se defendió de las críticas de Milei y Caputo

Domingo Cavallo respondió en su blog personal a las críticas que le habían lanzado el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Domingo Cavallo salió a responderle a Javier Milei y a Luis Caputo. El ex ministro de Economía publicó una entrada en su blog personal en la que defendió sus declaraciones sobre el cepo cambiario y cuestionó que el presidente no haya visto la entrevista que originó la polémica. Al mismo tiempo, insistió en su propuesta de avanzar hacia una reforma monetaria que establezca reglas de juego claras para el manejo macroeconómico.

“¿Qué le molestó a Milei de esta entrevista? Yo creo que no la vió”, escribió Cavallo en su blog, en referencia a una entrevista que había concedido días antes al canal Ahora Play y que desató una ola de respuestas desde el oficialismo.

PUBLICIDAD

En la entrevista, el ex ministro planteó con contundencia que la condición para que el riesgo país siga bajando es eliminar el cepo cambiario. “El riesgo país va a bajar si hacen lo que yo les estoy diciendo. Para que siga bajando tienen que liberalizar completamente el mercado cambiario. Deben remover los controles de cambio y dejar que haya libre movimiento de capitales, que así como entran, puedan salir”, afirmó en ese momento. “El riesgo país se desmoronaría si hacen lo que les estoy sugiriendo y si lo hacen con convicción”, insistió.

La respuesta del Gobierno

Las declaraciones no tardaron en generar reacciones desde el oficialismo. Tanto Milei como Caputo salieron al cruce a través de sus cuentas en la red social X.

PUBLICIDAD

El presidente apuntó a la gestión de Cavallo al frente del Ministerio de Economía durante la década del 90 y comienzos de los 2000 y sostuvo que el modelo que propone el ex funcionario “contiene expropiaciones masivas”. “Ya sean previas a asumir exigiendo Plan Bonex, imposición de los préstamos garantizados en Afjp o manoteando los depósitos (el corralito) durante 2001... sin olvidar, suba del IVA, el impuesto al cheque y nacionalización de deuda privada. Décadas de violación sistemática a la propiedad privada”, escribió Milei.

l presidente calificó el modelo económico de Cavallo como uno que "contiene expropiaciones masivas" y le recordó el corralito de 2001. (Reuters)

Caputo fue aún más directo. “Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note. Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque”, le respondió el ministro. Y agregó: “Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza en la gente, que seguimos purgando hoy. Y porque soy respetuoso, prefiero no contar los disparates que me sugeriste los dos primeros meses de mandato. Además de tus errores, por no decir horrores de pronósticos. Por último, quédate tranquilo que vamos a seguir arreglando el país. Ojalá logres que te produzca alegría, en lugar de dolor.”

PUBLICIDAD

A esos cuestionamientos se sumó Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (Bice) y asesor de Caputo, quien también apuntó contra el ex ministro: “Mingo, tu teoría era que la infla no podía bajar del 20%, después del 8% y después del 4%. Por ahí estaría bueno que cambies vos tu modelo, porque el del Ministro parece venir bastante más derecho que el tuyo.”

Cavallo redobló la apuesta

Ante ese aluvión de críticas, Cavallo eligió responder desde su blog personal. Y lo hizo con una aclaración central: que sus comentarios sobre Caputo no fueron un ataque sino una simple descripción que el propio Milei ya había hecho pública.

PUBLICIDAD

“Si es por el comentario que yo hice sobre como interviene en el mercado Luis Caputo, me limité a repetir lo que el mismo Milei había dicho”, escribió el ex ministro. En la entrevista original, Cavallo había comparado el estilo de trabajo del ministro de Economía, al que definió como de perfil trader, con la forma en que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, elabora sus propuestas. Esa distinción fue interpretada por el oficialismo como una crítica a Caputo.

Cavallo insistió en que la eliminación del cepo cambiario y la libre circulación de capitales son condiciones necesarias para que baje el riesgo país. (Hargreaves Lansdown)

Cavallo rechazó esa lectura. Explicó que su intención fue insistir en su propuesta de “definir reglas de juego para el manejo monetario, cambiario y financiero”, es decir, avanzar hacia lo que describió como “una reforma monetaria que permita a todos los actores económicos comprender cómo se toman las decisiones en materia de política macroeconómica".

PUBLICIDAD

“Tan simple como eso. Algo que de mis conversaciones con Milei en el pasado, yo siempre creí que él compartía”, señaló.

El planteo sobre la reforma monetaria

La propuesta de reforma monetaria que Cavallo volvió a defender en su blog es la misma que había desarrollado con mayor detalle en la entrevista televisiva. En aquella ocasión, el ex funcionario había sido explícito sobre qué tipo de régimen monetario considera necesario para Argentina.

PUBLICIDAD

“Argentina necesita tener una moneda que sea convertible, que del peso se pueda pasar al dólar y viceversa, sin ningún tipo de restricción. Que tanto el peso como el dólar sean de curso legal y que compitan. Al competir entre ellas, el Banco Central va a tener que manejar muy bien la emisión de pesos, porque sino la gente va a usar sólo el dólar. Es la forma de mantener la disciplina monetaria”, había sostenido.

En esa misma línea, Cavallo también hizo referencia a la experiencia de la Convertibilidad como modelo de referencia. “Un régimen realmente libre es el que existía en los ’90. Se podía pasar de dólares a pesos y los exportadores no tenían que venderle las divisas al Banco Central”, afirmó.

PUBLICIDAD

El ex ministro reforzó ese argumento al señalar que el debate sobre el cepo no es menor: según su diagnóstico, la persistencia de los controles cambiarios es precisamente lo que impide que la Argentina abandone la categoría de “mercado de frontera” y acceda al estatus de “economía emergente”.