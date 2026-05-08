Club Totora: del asado a los shows en vivo, una reunión que combinó anécdotas, música y complicidad sin filtro

“Esto no es un programa de televisión, es una juntada entre amigos”, afirmó Juan Ignacio Giorgetti, integrante de Los Totora junto a Santiago Giorgetti, Nicolás Giorgetti y Juan Manuel Quieto, al dar la bienvenida a una mesa repleta de músicos, periodistas y humoristas en el tercer episodio de Club Totora.

En una jornada de asado, vino y anécdotas, el grupo reunió en el restaurante Roldán a figuras como Martín Reich, periodista, conductor y humorista; Julieta Navarro, periodista; Francisco Lago, conocido como Fran Charco, cantante, compositor y líder de la banda Cruzando el Charco; Florencia Álvarez, cantante; Santiago Aysine, cantante, compositor y fundador de Salta La Banca; Julieta Savioli, humorista y artista polifacética; y el dúo Roze, integrado por Rocco Gang y Treze YT, referentes de la música urbana.

La mesa combinó juegos, historias personales y música en vivo en un clima marcado por el humor y la espontaneidad

El proyecto surge de una colaboración entre la banda, Warner Music Cono Sur e Infobae. El tercer episodio de Club Totora propuso un formato alternativo a la entrevista tradicional, con una mesa abierta a la espontaneidad y las sorpresas. La velada incluyó juegos, confesiones y una sucesión de shows en vivo que impulsaron el espíritu del ciclo: un espacio donde la música y la amistad son el verdadero impulso de cada encuentro.

“Lo importante es que la pasemos bien”, sintetizó uno de los anfitriones, marcando la pauta de una mesa sin jerarquías ni formalismos, siempre abierta a nuevas voces y experiencias; y reafirmó el objetivo: generar un clima en el que la cercanía y el humor guíen cada momento.

(De izquierda a derecha) Santiago Giorgetti, Juan Ignacio Giorgetti, Santiago Aysine, Martín Reich, Julieta Savioli y Juan Manuel Quieto.

La esencia y el espíritu del Club Totora

La jornada comenzó con una entrada de empanadas y buñuelos de acelga, seguida por provoleta y el asado como plato principal, mientras la conversación fluía entre anécdotas, brindis y complicidades. “Desde que llegué de Mendoza a Buenos Aires, muchas cosas muy importantes han estado gracias a ustedes muchas, con ustedes otras. Así que para mí es mi familia”, expresó Juli Navarro, resaltando el sentido de pertenencia que caracteriza al club.

El clima de camaradería se reflejó en la libertad para compartir historias personales, tanto alegres como difíciles, siempre con contención y humor. La dinámica de la mesa, que evitó solemnidades y privilegió la complicidad, consolidó al ciclo como un punto de encuentro abierto y en permanente construcción.

Los Totora y Santiago Aysine interpretaron “Un día sin ti” en el primer show musical de la noche

La música fue protagonista indiscutida. El primer show de la noche presentó el tema “Un día sin ti” interpretado por Los Totora junto a Santiago Aysine. Luego, el repertorio continuó con “Sin documento”, a cargo de Los Totora y Fran Charco, seguido de “Locura automática”, un cierre compartido con el dúo Roze.

A lo largo del encuentro, Aysine sumó versiones acústicas de varios hits, acompañado por los invitados en la mesa y generando una atmósfera de celebración colectiva. El show final tuvo como protagonista a Flor Álvarez, quien se unió a Los Totora para interpretar “Tu cárcel”, mientras la sobremesa se convertía en escenario de improvisaciones y encuentros musicales.

Los Totora y Fran Charco compartieron escenario en “Sin documento”, durante el segundo show musical de la velada

Anécdotas personales y vivencias de los invitados

Las experiencias en vivo dejaron relatos de superación y aprendizaje. Rocco y Treze recordaron su debut en el Teatro Ópera, donde debieron resolver problemas técnicos guiándose por las palmas del público. Los anfitriones compartieron anécdotas de presentaciones en grandes escenarios como el Luna Park, marcadas por la necesidad de improvisar y disfrutar cada obstáculo como parte del proceso.

Las historias compartidas en la mesa fueron tan diversas como los invitados. Reich ironizó sobre el nivel futbolístico de los anfitriones: “Los Totora jugando al fútbol son un muy buen vino”, dijo, entre risas y elogios por la camaradería en partidos y torneos. Charco relató cómo perdió un vuelo rumbo a un show en Salta y debió improvisar para llegar a tiempo, evidenciando la imprevisibilidad de la vida de los músicos.

Por su parte, Juli Savioli compartió una experiencia de su niñez en la que creyó ver manos saliendo del inodoro, provocando risas y complicidad en la mesa. La dinámica permitió que las historias de vida, los recuerdos y los aprendizajes.

Los Totora y el dúo Roze interpretaron “Locura automática” en el tercer show musical de la noche

Fútbol, cábalas y vida de club

El fútbol fue un lenguaje común en la mesa. Las bromas sobre equipos rivales, anécdotas de partidos y referencias a cábalas reforzaron el sentido de pertenencia y equipo, tanto en el terreno de juego como en la música. “En febrero yo te voy a estar viendo en la televisión mientras estoy de gira”, recordó Juli Navarro sobre una predicción cumplida de Santiago Giorgetti, que se transformó en cábala y parte de la mística del grupo.

El club se potenció con recuerdos de infancia y herencia futbolera, especialmente en torno a la pasión compartida por Gimnasia y Esgrima de La Plata. “Nos llena de orgullo y de shows”, afirmaron los anfitriones, equiparando la intensidad y el compromiso con el fútbol y la música.

Los Totora y Flor Álvarez cerraron la noche con una versión de “Tu cárcel” en el show final del encuentro

El asado fue el eje de la reunión. Cada invitado aportó sus costumbres y saberes culinarios. Francisco relató cómo solía agasajar en su casa con platos como lomo a la mostaza, pollo a la suiza o salmón con timbal de arroz, siempre junto a un buen vino blanco. Las diferencias entre recetas tradicionales, secretos familiares y costumbres regionales animaron la conversación y sumaron valor cultural al encuentro.

El ritual de la mesa incluyó referencias al acto de “adornar al mozo” y anécdotas sobre bodas y fiestas, donde Nico, barman y bajista de la banda, fue descrito como un personaje clave en la dinámica del grupo.

La jornada cerró con un momento de música a capela compartido por todos los invitados junto a los anfitriones