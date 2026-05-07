El Mundial de Quesos de Brasil distinguió a productores argentinos con múltiples medallas

Santa Rosa obtuvo cinco medallas en el Mundial de Quesos de Brasil, entre ellas el oro por su Reggianito, en una competencia que reunió a productores de más de treinta países (Savencia)

La cuarta edición del Campeonato Mundial de Quesos de Brasil reunió en San Pablo a productores de más de 30 países. En ese marco, Santa Rosa obtuvo cinco distinciones por la calidad de sus productos. De esta manera, se convirtió en la empresa nacional más galardonada del certamen.

Organizada por la Guilde Internationale des Fromagers, la competencia contó con la presencia de productores de diferentes partes del mundo. La Argentina contó con 40 representantes.

Santa Rosa fue la empresa argentina que más medallas recibió (Savencia)

De los 19 quesos nacionales premiados en el evento, Santa Rosa se destacó por recibir la mayor cantidad de medallas. Los productos reconocidos fueron:

Medalla de Oro para el Reggianito Santa Rosa

Medalla de Plata para el Pategrás Santa Rosa

Medalla de Bronce para el Sardo, la Provoleta y el Azul Santa Rosa

En total, el jurado internacional evaluó 2.600 quesos de más de treinta países. Los especialistas juzgaron sabor, textura, aroma y presentación, lo que realza el valor de las distinciones obtenidas por los quesos elaborados en la Argentina.

Sofía Ruano, gerente de Marketing de Santa Rosa (Savencia)

El valor de los premios para la industria nacional

La participación de Santa Rosa en el certamen internacional marcó un hito para la industria quesera local. Los galardones alcanzados reflejan el esfuerzo y la dedicación puestos en cada etapa del proceso productivo.

“Es una instancia muy linda que celebramos con entusiasmo, ya que estos espacios nos permiten llevar lo mejor de la Argentina al mundo”, expresó Sofía Ruano, gerente de Marketing de la compañía.

La ejecutiva destacó la calidad excepcional con la que trabaja la empresa en su producción. Además, remarcó el orgullo que significa para el país el hecho de competir en estos certámenes y volver con premios.

“Que jurados de todas partes del mundo prueben nuestros productos y crean que son merecedores de una medalla de oro no tiene comparación”, expresó la vocera de Santa Rosa.

El Mundial de Quesos posicionó a los quesos argentinos entre los mejores del mundo (Savencia)

Características de los quesos premiados

Cada uno de los productos reconocidos en el Mundial de Quesos se distingue por su elaboración y perfil de sabor.

Reggianito Santa Rosa : Elaborado con leche de vaca, con una maduración mínima de seis meses. Presenta un sabor afrutado y ligeramente picante . Es adecuado para acompañar pastas y preparaciones calientes, ya que gratina con facilidad. Se sugiere combinarlo con miel o frutos secos para equilibrar sus notas saladas y picantes.

Pategrás Santa Rosa : También producido a base de leche de vaca, madura al menos dos meses. Desarrolla un perfil equilibrado, ligeramente salado y picante . Es un clásico de las picadas argentinas, ideal junto a fiambres y aceitunas. Puede servirse con dulce de membrillo o batata para lograr el tradicional postre Vigilante.

Sardo Santa Rosa : Queso de larga maduración (mínimo cinco meses), de textura firme e intensidad creciente . Resulta apropiado para rallar, asar, preparar sándwiches o servir como aperitivo. Los ejemplares más maduros combinan bien con miel; los de mediana maduración se disfrutan con higos negros o dátiles.

Provoleta Santa Rosa : De textura blanda y fibrosa, se caracteriza por fundirse fácilmente sin perder su forma. Puede cocinarse a las brasas, al horno o a la plancha. Se recomienda acompañarla con tomates secos confitados, ajíes agridulces o berenjenas en escabeche.

Azul Santa Rosa: Queso de corta maduración (mínimo 45 días), de textura quebradiza y cremosa, con gran intensidad aromática. Puede maridarse con frutos secos, dátiles o chocolate amargo. El contraste con productos dulces ayuda a resaltar los matices de este queso joven y untuoso.

Santa Rosa fue galardonada con oro en su Reggianito, plata en su Pategrás y bronce por sus Sardo, Provoleta y Azul.

Un legado de más de cien años

Santa Rosa cuenta con una trayectoria centenaria en la elaboración de quesos en la Argentina. Desde sus inicios, mantiene el objetivo de ofrecer productos auténticos, respetando los tiempos de maduración y las características propias de cada variedad.

El portafolio de la marca incluye quesos tradicionales como provolone, reggianito, sardo, atuel, fontina, azul, provoleta parrillera, pategrás, fondué de queso y pimienta negra, entre otros.

La dedicación a la calidad y la innovación constante la han convertido en referente para quienes buscan sabores genuinos. En tanto, su participación en competencias internacionales le aporta visibilidad a la industria local y contribuye a posicionar a la Argentina entre los principales productores de quesos de la región.

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