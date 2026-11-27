Richard T. James con un Slinky en su mano. El ingeniero mecánico naval descubrió el potencial del juguete en 1943, tras ver caer accidentalmente un resorte en un astillero de Filadelfia

Guardar

Todo comenzó por accidente. Era 1943, y en un astillero de Filadelfia, Richard T. James, un ingeniero mecánico que trabajaba en el desarrollo de resortes para estabilizar los instrumentos de los barcos en alta mar, vio cómo una de aquellas piezas caía de un estante. Pero, en lugar de desplomarse y quedar tendida en el suelo, comenzó a estirarse, girar sobre sí misma y avanzar de una superficie a otra con un movimiento casi hipnótico. Quedó fascinado.

Tras dos años de experimentos, y con la ayuda de su esposa Betty, convirtió aquel descubrimiento fortuito en un juguete. Lo llamó Slinky y lo presentó el 27 de noviembre de 1945 en la juguetería de la cadena Gimbels, en Filadelfia. La demostración fue suficiente para despertar la curiosidad de los compradores, que no dejaron ni una de las primeras muestras.

PUBLICIDAD

La “vida” útil del resorte de acero fue mucho más allá de entretener: fue convertido en una antena de radio improvisada por soldados en Vietnam e incluso viajó al espacio en 1985, a bordo del transbordador Discovery. Hoy sigue fabricándose con las mismas máquinas originales de la década de 1940. Desde su invención, se vendieron más de 300 millones de Slinky.

Formado por unos 24 metros de alambre de acero enrollados en 98 vueltas, el Slinky aprovecha la gravedad y la elasticidad del metal para desplazarse de un extremo al otro con un movimiento continuo

Un accidente que terminó convertido en una idea

Todo comenzó en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. Richard T. James trabajaba en el desarrollo de resortes capaces de mantener estables los instrumentos delicados instalados en los barcos. En alta mar, el movimiento constante de las embarcaciones podía alterar los equipos de navegación y otros dispositivos sensibles. Su desafío era encontrar un mecanismo que amortiguara esos movimientos y evitara que afectaran el funcionamiento de los instrumentos.

PUBLICIDAD

Pero un día, uno de esos resortes de torsión cayó accidentalmente de un estante y comenzó un recorrido tan extraño como fascinante: pasó por una pila de libros, siguió hasta la mesa y, finalmente, llegó al suelo, donde quedó parado. En lugar de desplomarse, había avanzado mediante una sucesión de movimientos ondulantes, como si tuviera vida propia.

James no podía dejar de mirarlo. Frente a sus ojos había una pieza con una capacidad que nadie había buscado: podía caminar. Intrigado por lo que acababa de ver, tiró el resorte una y otra vez, para estudiar el fenómeno. Al regresar a su casa, le contó todo a Betty, su esposa. “Creo que si consigo el tipo de acero adecuado y la tensión justa, puedo hacer que camine”, dijo, convencido de que aquel movimiento podía esconder algo más que una simple curiosidad de laboratorio. Por primera vez, imaginó que podía convertirse en un juguete.

PUBLICIDAD

Edición conmemorativa del 75º aniversario del Slinky original

Lo que lo hacía atractivo era que no necesitaba motores, baterías ni engranajes. Bastaba con darle una inclinación o un impulso inicial para que la gravedad y la elasticidad del metal hicieran el resto. Durante los dos años siguientes, James probó distintas aleaciones de acero, grosores y diámetros hasta encontrar la combinación adecuada. Buscaba una espiral que pudiera estirarse sin deformarse, recuperar su forma después de cada movimiento y mantener el equilibrio necesario para reproducir aquella particular caminata.

Mientras Richard perfeccionaba el mecanismo, Betty también aportaba lo suyo. Buscó en el diccionario una palabra que reflejara la fluidez de los movimientos de la espiral y encontró Slinky, un término de origen sueco asociado con algo sinuoso, elegante y de movimientos suaves.

PUBLICIDAD

Aquellos prototipos nunca llegaron a resolver el problema de estabilidad en los barcos de la Marina y el desarrollo naval quedó descartado. Pero en 1945, tras dos años de pruebas en su taller y con el nombre Slinky ya elegido, el matrimonio consiguió un préstamo de 500 dólares para fabricar las primeras 400 unidades. Ahora quedaba que la industria del juguete viera el potencial de su invento.

Las noticias sobre el extraño juguete

Noventa minutos para cambiar la historia de un juguete

Con las primeras 400 unidades listas, Richard y Betty James necesitaban encontrar quién estuviera dispuesto a venderlas. Pero convencer a los comerciantes no era sencillo. A simple vista, el Slinky no parecía gran cosa: era apenas un resorte de metal, sin colores llamativos, personajes ni accesorios. ¿Por qué alguien pagaría por algo que parecía un simple rollo de alambre?

PUBLICIDAD

Los primeros intentos no dieron los resultados esperados. Los comerciantes no terminaban de comprender cuál era el atractivo del invento. El matrimonio James sabía que el problema no estaba en el juguete, sino en la manera de presentarlo. Había que verlo en movimiento para entender por qué era diferente.

La oportunidad apareció en una de las cadenas de comercios más grandes de Filadelfia, Gimbels, donde aceptaron darle un espacio durante la temporada de compras navideñas de 1945. El 27 de noviembre, Richard llegó con las 400 unidades y preparó una demostración en la sección de juguetes. Colocó una pequeña rampa y dejó que el resorte hiciera lo suyo.

PUBLICIDAD

La reacción fue inesperada. Los clientes del local se acercaron para observar aquella espiral que descendía por la pendiente sin que nadie la empujara. No rodaba ni rebotaba: parecía caminar. No hicieron falta más palabras: en apenas 90 minutos, las 400 unidades se habían vendido. Cada una costaba un dólar.

Aquel primer éxito confirmó que James había encontrado algo especial. La demanda creció rápidamente y, al terminar la temporada de Navidad, las ventas rondaban las 20.000 unidades. El desafío ya no era convencer a los compradores sino llegar a fabricar suficientes resortes para responder a los pedidos.

Para acelerar el proceso, Richard desarrolló una máquina que enrollaba los aproximadamente 24 metros de alambre de cada Slinky en apenas diez segundos.

Betty James, cocreadora del nombre del juguete y pieza clave de su éxito comercial: tomó las riendas de James Industries en 1960 y lideró la empresa durante casi cuatro décadas

De las escaleras al espacio

El éxito inicial fue apenas el comienzo de una historia que atravesó a generaciones. En 1947, Richard James patentó su invento, que tuvo una pegadiza canción publicitaria que ayudó a convertirlo en un fenómeno cultural. El jingle preguntaba qué podía bajar las escaleras solo o acompañado y producir aquel sonido tan particular. La respuesta era siempre la misma: Slinky. Pero la historia de la empresa tomó un rumbo inesperado en 1960, cuando Richard abandonó el negocio y se mudó a Bolivia para unirse a una organización religiosa. Murió allí el 13 de julio de 1974 a los 56 años. Betty quedó al frente de la empresa, enfrentó las dificultades económicas y trabajó para mantener vivo el juguete. Su gestión fue decisiva para que siguiera conquistando nuevas generaciones.

PUBLICIDAD

Con el tiempo, aquel resorte encontró aplicaciones que iban mucho más allá del entretenimiento. En las escuelas comenzó a utilizarse para explicar fenómenos físicos como la propagación de ondas y las vibraciones. Durante la guerra de Vietnam, soldados estadounidenses llegaron a emplear resortes de este tipo como antenas improvisadas para sus equipos de radio. Incluso llegó al espacio en 1985, a bordo del transbordador Discovery, como parte de experiencias para estudiar el comportamiento de las ondas en condiciones de ingravidez.

En 2000, recibió otro reconocimiento al ingresar al Salón Nacional de la Fama de los Juguetes. Para entonces, ya se habían vendido cientos de millones de unidades. Betty James lideró la empresa durante casi cuatro décadas hasta venderla en 1998; murió en Filadelfia el 20 de noviembre de 2008, a los 90 años.

PUBLICIDAD

Slinky Dog, el recordado perro con cuerpo de resorte de la saga Toy Story

Más de 80 años después de su creación, el Slinky conserva una característica que lo hace único: sigue fabricándose a partir de una sola pieza de alambre. Es más, algunas de las máquinas que aún lo fabrican son originales de 1945 y continúan funcionando. El proceso de fabricación comienza con enormes rollos de alambre de unos 720 kilos, de los que pueden obtenerse aproximadamente 3.200 unidades. El metal pasa por máquinas que lo enderezan y aplanan, antes de llegar al equipo que lo enrolla hasta darle su característica forma helicoidal. Luego se corta, se colocan protectores en sus extremos y cada pieza pasa por controles manuales para comprobar que conserve su forma y funcione correctamente.

La fábrica también produce distintas versiones: el modelo gigante, un 30 por ciento más largo; el Slinky Junior, un 25 por ciento más chico; y variantes de colores neón. A ellos se suma el conocido perro Slinky, que alcanzó una nueva popularidad gracias a su aparición en Toy Story.

La producción es de entre 25.000 y 30.000 juguetes diarios y un volumen anual cercano a los dos millones. En la línea de empaquetado, alrededor de 1.500 unidades pasan cada hora por la cinta transportadora: cada 2,4 segundos, un Slinky termina dentro de su caja. Así, aquel descubrimiento accidental continúa recorriendo el mundo.