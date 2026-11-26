Suzane Louise von Richthofen nació el 3 de noviembre de 1983 en San Pablo, Brasil. Su hermano Andreas nació tres años después

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Su nombre mide en Brasil más que cualquier otro caso. Es bellísima, tiene una mirada magnética y una figura envidiable hasta hoy pisando los 43. La cárcel no se le nota en el cuerpo, por lo menos a simple vista. Ella se llama Suzane von Richthofen y ha protagonizado una vida de película del género del true crime, una que comenzó a ser noticia cuando ella tenía 18 años y que podría resumirse en 18 palabras: codicia, violencia, drogas, manipulación, matrimonio gay, cárcel, traición, libertad vigilada, psicopatía, desheredamiento, nuevo casamiento, hijo, hijastras, nueva herencia, fama. Pero les aseguro que vale la pena leer largo para conocer a fondo esta historia, que ya llegó a Netflix, porque es mucho más compleja que una película salida de cualquier imaginación frondosa.

Control total desde el piso inferior

Suzane tiene 18 años, pero parece muchos menos. Flaca, con su largo pelo rubio, está enrollada sobre el enorme sillón del living de la planta baja de su casa mientras lo peor sucede. Es un caserón con jardín y pileta en el exclusivo barrio Viejo Brooklin de la ciudad de San Pablo, Brasil, adonde se ha mudado con sus padres Manfred Albert von Richthofen (49), Marísia Silva Abdalla (50) y su hermano Andreas Albert (15) hace menos de un año.

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Un par de horas atrás dejó a su hermano menor en un cibercafé, luego de asegurarle haber convencido a sus padres para que faltara al colegio el día siguiente.

Ella al volante y su novio Daniel Cravinhos (21) depositaron a Andreas en el lugar y siguieron camino para recoger al hermano de Daniel, Cristian Cravinhos (26). De allí se dirigieron a la casa de los von Richthofen. Pasaron la vigilancia del barrio y estacionaron. Entró primero con sigilo y dejó la puerta abierta. Ellos iban detrás y llevaban entre sus manos unas barras de hierro con incrustaciones preparadas para perpetrar los homicidios que llevaban planeando desde el mes de agosto. Suzane también había desconectado previamente la alarma y las cámaras de seguridad de la propiedad. Todo está milimetrado.

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Antes de sentarse en el sillón Suzane había subido para chequear que sus padres estuviesen profundamente dormidos y aprovechó para dejar encendida la luz del pasillo que unía los dormitorios. Necesitarían algo de iluminación. También les ha dejado preparadas, al pie de la escalera, las bolsas de residuos y los guantes descartables que le robó a su madre. Nada de huellas. Cuando todo estuvo listo, les hizo una señal para que avanzaran. Ellos, bien pertrechados, subieron con los garrotes y unas toallas entre las manos para amortiguar los ruidos indeseados.

Suzane está hundida en el sillón familiar. Se coloca las dos manos tapando sus oídos. Sabe perfectamente lo que está pasando con sus padres. Golpe a golpe. Solo desea que terminen rápido. No quiere escuchar.

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Sin ellos en el medio, dividirán la fortuna en tres partes iguales.

Es la noche del miércoles 30 de octubre de 2002. O quizá ya corren los primeros minutos del jueves 31. Nadie mira el reloj. Corren la sangre y la prisa.

En tres días más, Suzane cumplirá 19 y será feliz y será libre y será rica. Va a poder hacer en adelante lo que le dé la gana. Por ejemplo, dejar el aburrimiento que implica estudiar derecho para vivir la vida loca con su novio no aceptado por sus padres.

Los von Richthofen juntos: Suzane al lado de su hermano Andreas y con Marísia y Manfred von Richthofen, sentados en un sillón

Aquella familia de postal

El padre de Suzane era un aristocrático ingeniero alemán: Manfred Albert von Richthofen que había nacido en febrero de 1953 y que al morir tenía 49 años. Introvertido, pero sumamente inteligente, era un hombre exitoso y provenía de una familia europea con prosapia donde había filósofos, aviadores, diplomáticos y arqueólogos. Su mujer, Marísia Silva Abdalla (50), era descendiente de portugueses y libaneses y se había graduado en psiquiatría. Se había convertido en una eminencia respetada por sus pares.

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La pareja tuvo dos hijos: el 3 de noviembre de 1983 nació Suzane Louise von Richthofen y el 26 de abril de 1987 Andreas Albert von Richthofen. Eran mucho más que una familia tipo. Tenían contactos, cuentas bancarias envidiables, carreras prestigiosas.

En noviembre de 1998 Manfred consiguió un excelente puesto en Dersa, la compañía estatal que manejaba todo el sistema de autopistas de la ciudad brasileña de San Pablo. En junio de 2002 fue nombrado Director de Ingeniería de la compañía. Así se convirtió en el líder del proyecto de la autopista de circunvalación metropolitana más importante de la ciudad. Finalmente, le había llegado el trabajo ideal. Ya era un hombre que jugaba en las grandes ligas.

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Un domingo por la tarde, en agosto de 1999, Manfred, Marísia, Suzane y Andreas salieron a pasear al parque Ibirapuera. Allí el destino les puso en el camino a un joven de 18 años llamado Daniel Cravinhos, un competidor de aeromodelismo que exhibía su destreza en el parque. Andreas, que tenía 12 años, quedó impactado con lo que hacía y les rogó a sus padres que lo inscribieran en el curso. Contacto fatal.

Daniel comenzó a enseñarle a Andreas y a llevarlo a andar en karting y bicicleta mientras miraba de cerca a Suzane, su hermana de 15. Ella también lo vio muy atractivo.

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El destino se estaba desviando y no podrían hacer nada por evitarlo. ¿Cuándo se torció el rumbo de todos? ¿Cuando conocieron a Daniel o cuando nació Suzane? Imposible saberlo.

Suzane tenía 18 años cuando planeó asesinar a sus padres: quería quedarse con la fortuna, disfrutar del dinero y del amor de un novio que ellos rechazaban

Sueños rotos

Daniel estaba encandilado con Suzane. Era de otro nivel para él que provenía de una familia humilde que se las arreglaba para subsistir reparando motos y autos. Una familia que también transgredía la ley. Los chicos consumían drogas, pero su padre Astrogildo había sido condenado por usar una licencia falsa de abogado. Nadie estaba lejos de los delitos.

Daniel era fanático de la adrenalina: deportes extremos, paracaidismo, motocross. Intentó estudiar derecho, pero no pudo. No se le daba el estudio. Era difícil. El dinero lo ganaba mejor con el aeromodelismo. Y fue eso lo que lo colocó justo en el camino de “la gallina de los huevos de oro de la familia Cravinhos”, como llamaban a Suzane en el aeroclub donde él trabajaba.

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Cuando los padres se dieron cuenta del coqueteo, se pusieron en modo alerta. Hablaron pero no lograron que ella cediera su posición. Al poco tiempo ya estaban de novios.

Suzane perdió la virginidad con Daniel a los 16 y comenzó a consumir marihuana y éxtasis.

Andreas era utilizado por ellos para sus encuentros. Lo usaban de tapadera y para que fuera cómplice en algunas fechorías menores. Por ejemplo, ir con la pareja oculto en el baúl del auto, para fumar marihuana en un motel. El descontrol se volvió regla y la relación se volvió tan tóxica que Suzane no fue al festejo de su graduación del secundario para estar con su novio.

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Una pasión obsesiva y peligrosa había nacido. Al punto que ella le regaló a él una funda de almohada con su foto estampada. Así sería como dormir juntos todas las noches. Desde que tenían relaciones sexuales, pasaban casi todas las tardes en el motel Disco Verde.

Suzane hablaba tres idiomas, y había empezado a estudiar Derecho en la Universidad Católica de San Pablo por presión de sus padres.

La excelente psiquiatra y el gran ingeniero, aunque estaban sumamente preocupados por la mala influencia de Daniel en la vida de su hija, no pudieron prever la gravedad del asunto. Ni Marísia con su experiencia en mentes enfermas vio despuntar la psicopatía en su hija.

A finales de 2001 intentaron convencer a Suzane para que terminara con la relación. Ya habían descubierto que los jóvenes se drogaban y habían observado el desgano que manifestaba ella respecto de su carrera. Pero Suzane era una hábil manipuladora munida de una sonrisa leonina y dotada para la mentira eficaz. Los calmaba con mil cuentos. Que la casa de una amiga, que una invitación de fin de semana… Ella no iba a ningún lado, se quedaba con Daniel.

Los padres confiaron en su palabra hasta que una tarde de abril de 2002 Marísia llamó a una amiga de Suzane. Fue entonces que descubrió que su hija no había dormido en esa casa. A la mañana siguiente le exigió explicaciones. Suzane confesó que había pasado la noche, como tantas otras, en un motel con Daniel. Ante su total descaro, Marísia y Manfred prohibieron tajantemente cualquier encuentro.

Por supuesto que no les hizo ningún caso.

Suzane von Richthofen se puso las dos manos tapando sus oídos mientras mataban a sus padres por orden de ella. Fue la noche del miércoles 30 de octubre de 2002

Un cachetazo antes de la farsa

Con el dinero de sus padres Suzane le compraba a su novio regalos caros. Ropa, DVD, televisores… Pagaba todo, incluso la droga para todos. Cristian Cravinhos, el hermano mayor, había estado internado por adicción a la cocaína, tenía deudas con traficantes y era informante policial.

En el Día de la Madre, el domingo 12 de mayo de 2002, la familia von Richthofen tenía planeado almorzar cerca de la quinta que tenían en San Roque, en las afueras de la ciudad. Irían los cuatro solos.

Suzane se negó a ir e insultó a su padre. Manfred le dio un cachetazo. Era el primero y sería el último. Suzane se marchó diciendo que no pensaba volver.

Regresó: la necesidad económica era obvia. Les prometió que la relación se había terminado y, delante de los dos, se quitó el anillo de compromiso con Daniel. Era una farsa. La primera parte de un plan que empezaría a elaborarse en agosto.

Fue durante su relación clandestina que idearon, o mejor dicho ella ideó porque era la mente brillante del trío con Cristian, el plan maestro para ser libres.

“En julio, mis padres se fueron de vacaciones casi un mes a Europa. Los hijos no quisimos ir. ¡Ese mes fue como un sueño!’’, reveló Suzane a una amiga. Cuando volvieron, Suzane les sugirió que le compraran un departamento para que ella pudiera irse a vivir con Daniel. Manfred, espantado, dijo que no. Primero ella debía graduarse, trabajar y cuando pudiera mantenerse podría vivir con quien le diera la gana. Una respuesta de un padre normal.

La negativa hizo que Suzane redoblara su apuesta. Ella no era una hija normal, pero nadie lo sabía todavía.

Entre mayo, junio y septiembre de 2002 la Policía Militar de San Pablo recibió varias llamadas anónimas de vecinos por las peleas que se escuchaban en la casona de los von Richthofen. Eran las violentas discusiones entre Manfred y Daniel.

Suzane y Daniel tenían una relación enfermiza. A fines de 2001 sus padres intentaron convencerla para que terminara el noviazgo. Habían descubierto que ella se drogaba. Pero Suzane les mentía constantemente para poder estar con él

Libertad con sangre

Suzane y los hermanos Cravinhos tenían dudas sobre el arma que debían usar para matar al matrimonio. ¿Arma de fuego o garrotes de hierro y madera? ¿Qué era más conveniente? Unos días antes del crimen, hicieron una prueba de sonido y dispararon la pistola calibre .22 que tenían escondida en el oso de peluche gigante que tenía sobre su cama Suzane. Dentro del muñeco había también escondidas cuatro cajas de municiones. Hizo muchísimo ruido y descartaron la idea. Escogieron los palos.

En las últimas horas del miércoles 30 de octubre de 2002, mientras los padres ya descansaban, con la excusa de que querían festejar el próximo cumpleaños de Suzane, ella y Daniel le dijeron a Andreas de ir a un cibercafé. Él adoraba los juegos de computadora. Una vez en el local le dijeron que los esperara allí. Iban a ir al motel un par de horas y volverían para buscarlo. Siguieron camino Suzane y Daniel recogieron fuera del ciber a Cristian. Juntos se dirigieron a la casa de los von Richthofen, en la calle Zacarías de Gois. Iban en el Volkswagen Gol que manejaba siempre Suzane. Alrededor de la medianoche, estacionaron en el garaje. En el auto ya tenían las barras de hierro que usarían. Los hermanos se colocaron delantales sobre la ropa y fundas en los pies para evitar que su ropa se manchara. Después vendrían los guantes. Suzane abrió e introdujo a los sicarios. Su amado Daniel y su cuñado Cristian se harían cargo del resto.

Lo confesó luego, sin lágrimas: “Llegamos a casa, entré y fui a la habitación de mis padres. Estaban durmiendo. Luego bajé y les dije que podían ir. Me senté en el sofá con las manos tapándome los oídos. No quería oír... pero luego me di cuenta de que no tenía nada más que hacer, era demasiado tarde”.

¿Qué pasó en la habitación matrimonial? Los jóvenes entraron con sus objetivos definidos: Daniel era el encargado de Manfred; Cristian el de Marísia. Golpearon al unísono. Los dos garrotes fueron a sendas cabezas, pero hubo distinta puntería en la semioscuridad. Manfred murió en el acto por varios golpes de Daniel. Marísia, en cambio, llegó a darse cuenta del ataque. Despertó con el primer golpe e intentó defenderse con sus manos. Tres dedos se le fracturaron en el intento. La tuvo que golpear cinco veces. Como ella no paraba de gritar que no le hicieran nada a sus hijos, optó por colocarle una toalla en la boca. Marísia comenzó a emitir ronquidos que ponían los pelos de punta. Así que Cristian tomó otra toalla del baño de la suite y se la empujó dentro de la garganta. Lo hizo con tanta fuerza que le rompió uno de los huesos del cuello. Se cree que ella no supo quiénes los atacaron.

Cuando se hizo silencio, con la ayuda de Suzane, abrieron la caja de seguridad y esparcieron algunas alhajas por el piso. En el escritorio, arrojaron papeles y libros al suelo. Daniel colocó el revólver calibre .38 de Manfred cerca del cuerpo de su suegro. Metieron la ropa llena de sangre en las bolsas de basura y lavaron los hierros en la pileta.

Eran libres de ataduras.

La compra de una motocicleta con billetes de cien dólares por parte de Cristian Cravinhos derivó en el arresto y la confesión de los tres involucrados

Lo que se dice, lo que se piensa, lo que se finge

Suzane dice no haber visto los cuerpos. Daniel dijo que ella se acercó a la puerta con una jarra de agua y una toalla. Quién sabe. Según la reconstrucción del crimen posterior, se habría quedado probablemente en la planta baja, donde aprovechó la oportunidad para robar el efectivo que había guardado en su casa para colocarlo en un maletín: 5000 dólares, 6000 euros y 8000 reales. Se fueron con el auto y dejaron a Cristian cerca del departamento donde él vivía con su abuela.

De allí fueron hasta el motel Colonial, en la avenida Ricardo Jafet, para dejar asentada su coartada. Se alojaron en la suite presidencial, pidieron unas Coca-Colas y sándwiches de jamón. Estaban hambrientos y querían dejar todas las huellas posibles de su estadía. Daniel, incluso, pidió la factura. Estuvieron desde la 1:36 de la mañana hasta las 2:56. Al salir, pasaron por el cibercafé para recoger a Andreas. Suzane manejaba. Dejaron a Daniel en su casa y los hermanos volvieron a la suya.

Un poco antes de las 4 de la mañana, Suzane y Andreas regresaron. El vigilante privado de la zona vio el auto pasar y entrar al garaje.

La puerta de la casa estaba abierta. Suzane se mostró sorprendida frente a Andreas y asustada. Él entró hasta la biblioteca y llamó a los gritos a sus padres mientras Suzane simulaba rezar. Ella fue entonces a la cocina, tomó un cuchillo y se lo dio a Andreas. Una actuación perfecta. Luego fingió miedo y le pidió que salieran al jardín. Desde fuera llamó a su novio Daniel y le pidió que fuera a socorrerlos. Cuando él llegó, hicieron varias llamadas a los teléfonos de sus padres desde la vereda de la propiedad. Obviamente, no hubo respuesta.

A las 4:09, Daniel contactó a la policía. Les dijo que temían un robo.

Alexandre Paulino Boto fue el primer oficial de policía en llegar a la escena del crimen. De inmediato el extraño comportamiento de Suzane lo disgustó. En un primer momento, “cuando le dije que sus padres estaban bien, se sorprendió y dijo ‘¡¿cómo?!’”. Boto evitó comunicarle la noticia a propósito para ver su reacción.

Siguió diciendo que le “chocó su actitud impasible frente a la muerte de su familia”. También le llamó la atención que Daniel, un novio no aceptado por la familia, supiera con exactitud los montos de dinero que había en la casa. Le encargó a Daniel que les dijera a los hermanos que los padres estaban muertos. Este fue hacia ellos, los abrazó y les susurró la noticia. Andreas se alejó del grupo en estado de shock. Suzane, en cambio, fue hacia Boto y le preguntó: “¿Qué hago ahora? ¿Cuál es el procedimiento?”.

Desde el vamos la policía encontró poco creíble la versión del robo. Estaba claro que los que habían entrado conocían a las víctimas y sabían cómo moverse dentro de la propiedad. Nada forzado; cámaras y alarma desconectadas.

Empezaron a interrogar a los empleados de la familia, a los compañeros de trabajo de Manfred, a los pacientes de Marísia y, también, a los recientes huérfanos. Mientras Andreas estaba acurrucado y aturdido en un rincón, su hermana acariciaba y besaba escandalosamente a su novio en la dependencia policial. Era sugerente una actitud tan dispar.

Suzane declaró al policía Enjolras Rello de Araújo ese mismo día. Siguió actuando de una manera rara porque le dijo de frente: “Me gustaría que mataras y torturaras a estos tipos que mataron a mis padres”. Apenas lo dijo, dio vuelta su cabeza, miró a Daniel y le sonrió.

Cuando comenzó a salir con Suzane en el club de aeromodelismo la bautizaron "la gallina de los huevos de oro de la familia Cravinhos”. No mentían. Suzane le hacía a Daniel regalos caros financiados con el dinero de sus padres: DVD, televisores, ropa. Todo lo pagaba ella

Adiós hermano

Al día siguiente de los homicidios, el viernes 1 de noviembre, se llevó a cabo el entierro de Marísia y Manfred. En la ceremonia Suzane ya tenía de vuelta en su anular el anillo de compromiso con Daniel. Llevó un top negro con la panza al aire y lloraba a los gritos. Su hermano era lo opuesto. Estaba en estado de conmoción total.

Lo cierto es que la relación entre Suzane y Andreas quedó rota desde ese mismo día porque él comenzó a vivir con su tío materno, Miguel Abdalla Neto, médico ginecólogo, y con su abuela materna Lourdes Magnani Silva Abdalla, en Vila Congonhas.

El sábado 2 la policía se presentó de nuevo en la casa de los von Richthofen. Les abrió Suzane. Estaba en bikini, con unos amigos en la pileta fumando y bebiendo. Quedaron estupefactos porque le pidieron que les mostrara nuevamente la casa, al llegar a la habitación principal, ella les dijo con frialdad: “Bueno, acá murieron mis padres”.

El domingo 3 de noviembre los vecinos denunciaron que había mucho ruido en la casa y que habían visto a Suzane festejando su cumpleaños 19 con amigos. Esto es algo que ella niega fervientemente en la reciente película de Netflix.

El pecado de la codicia que los terminó de hundir lo cometió Cristian Cravinhos el día anterior al cumpleaños: el 2 de noviembre. Compró una moto importada Suzuki 1100 que pagó cash, con billetes de 100 dólares. No tuvo manera de justificar semejante gasto porque no tenía trabajo.

Fue detenido el 7 de noviembre y llevado al Departamento de Homicidios de la policía. Los agentes también llevaron hasta el lugar a Daniel y a Suzane para que volviesen a declarar. Cada uno fue puesto en un piso distinto y fueron interrogados simultáneamente. Cristian no demoró en confesar: admitió haber sido el asesino de Marísia, pero no de Manfred. De él se había encargado Daniel. También involucró a Suzane. Confrontaron las declaraciones y Daniel y Suzane terminaron también confesando.

Ahora eran tres acusados jugando quién involucraba al otro y le echaba la culpa.

En las casas de los hermanos Cravinhos se encontraron en total 1500 dólares, 420 euros y 2700 reales que fueron incautados.

El 14 de noviembre de 2002 Andreas fue a visitar a su hermana a su lugar de detención. Llegó acompañado por el abogado de ella, Denivaldo Barni. Luego de la visita, Barni envió al juzgado una nota escrita por Andreas donde aseguraba perdonar a Suzane. Decía así: “Perdonar es abrir mi corazón. No solo he perdonado a mi hermana Su, sino que también la amo. Ahora es el momento en que más necesita amor. A pesar del dolor, estoy bastante seguro de que nuestros padres la han perdonado. Justo ayer escuché una frase que me impactó mucho: la humanidad debe caminar junta en busca de la civilización del amor“.

Desde la cárcel, Suzane seguía manipulando. O intentando. A su hermano, a sus familiares, a su propio abogado. Por ejemplo, le pidió a Andreas que sacara el enorme peluche de la casa familiar y fue así que él descubrió el arma dentro y se la entregó a su tío.

Durante el juicio Andreas contaría la verdad: había sido forzado a escribir aquellas frases y el fiscal Roberto Tardelli señalaría que la carta había sido un golpe bajísimo. Andreas no la visitó nunca más.

A fines de junio de 2005, gracias a un hábeas corpus que le dio la Suprema Corte de Justicia, Suzane fue liberada a la espera del juicio. Se fue a vivir con un matrimonio amigo de la familia de su abogado. En abril de 2006 la vieron rondando la casa donde vivía Andreas y el miedo se apoderó de todos. Suzane insistía con que quería ver a su hermano. Lo que en realidad quería era presionarlo para que no aprobara su exclusión de la herencia por haber matado a sus padres. Si bien Lourdes había dicho que perdonaba a su nieta, declaró que “no quería compartir el mismo techo con ella”. Andreas y Miguel tampoco soportaban su presencia. Miguel denunció el hecho. Claramente era un riesgo su presencia para Andreas que era el testigo que entorpecía sus intereses económicos.

La justicia tiene otros tiempos. Recién reaccionó luego del escándalo con la prensa. La tarde del 5 de abril de 2006, Suzane dio una entrevista al programa dominical de Rede Globo Fantástico. La idea de su abogado era mostrar, justo antes de que comenzara el juicio, a una Suzane distinta al monstruo que todos imaginaban: una joven aniñada, con una camisa estampada con el personaje de Minnie y un flequillo que le cubría los ojos. Cuando le preguntaron por su ex novio, ella miró al abogado antes de responder y, luego, dijo sentir: “Demasiado odio. Mucho, mucho, demasiado. Demasiado. Destruyó a mi familia, destruyó todo, todo, todo lo que tenía más precioso me lo quitó”. Era parte de la estrategia para cambiar su imagen, pero todo se fue al diablo. Durante un stop de la filmación, Barni fue captado por el micrófono que tenía colocado, diciéndole al oído a Suzane que llorara. Tenía que llorar. Los periodistas lo escucharon claramente.

La entrevista se emitió el domingo 9 de abril de 2006 y fue una bomba mediática.

El lunes 10 la justicia llevó a cabo la prisión preventiva pedida por el fiscal Tardelli. En la solicitud, el fiscal presentó también una foto de Suzane junto a su abuela materna, en la casa donde vivía su hermano Andreas.

El juez dictaminó que volviera a la cárcel en forma urgente: Andreas estaba “a su alcance” y “los desacuerdos entre Suzane y su hermano son públicos”.

El doctor Barni intentó defenderse argumentando que le había pedido que llorara para conmover a su hermano. La embarró.

Lo cierto es que Andreas, bien asesorado, había invocado una cláusula de exclusión de su hermana como heredera por haber sido la causante de los homicidios. Esa ley, luego de este caso, se modificó e hizo de la exclusión algo automático.

Andreas estudió Farmacia y Bioquímica en la Universidad de San Pablo. Se graduó en 2010 y luego hasta 2015 hizo un doctorado en Química orgánica. Tenía una inteligencia excepcional según sus profesores. Sus papers publicados fueron muy elogiados. Continuó viviendo hasta septiembre de 2011 con su tío (su abuela murió en 2006) cuando se habría ido a vivir a Zúrich. Al tiempo volvió a Brasil. En 2017 la policía lo encontró desorientado, intentando saltar el portón de una propiedad y con claros signos de haber consumido drogas. Estaba desalineado, irreconocible. Fue trasladado al Hospital Municipal del Campo Limpo, donde estuvo dos meses en tratamiento para desintoxicarse en una institución psiquiátrica.

En 2024 RedeTV! emitió un informe especial sobre Andreas von Richthofen. Las imágenes lo mostraron viviendo de manera reservada en una chacra de San Roque, en el interior del estado de San Pablo. Según personas que lo conocieron, no usa celular ni Internet. También se dice que no se ocupa de los inmuebles que heredó porque muchos acumulaban deudas, pero tampoco quiso venderlos.

Lo cierto es que no es difícil adivinar que su dramático pasado lo sigue acorralando. Suzane le arruinó la vida.

Cuando Suzane dio testimonio a la policía actuó de una manera extraña. “Me gustaría que mataras y torturaras a estos tipos que mataron a mis padres”, dijo y acto seguido le sonrió a su novio Daniel

El rating del caso

El 17 de julio de 2006 se disparó el rating televisivo con el caso. Nadie quería perdérselo. Unas 5000 personas se anotaron para ocupar uno de los 80 lugares disponibles dentro de la sala.

Suzane declaró desconocer el macabro plan para asesinar a sus padres y le indilgó toda la culpa a los hermanos. Su excusa fue que estaba “muy drogada” cuando ocurrió. Daniel sostuvo que la autora intelectual había sido Suzane y se justificó alegando que ella había sufrido agresiones y abuso sexual por parte de su padre. La controversia siguió porque ella lo contradijo: aseguró que su familia era “normal, buena”.

Andreas testificó que ni él ni su hermana habían sido víctimas de ningún abuso o maltrato jamás. También habló del “chantaje emocional” cuando le hicieron escribir aquella carta perdonando a Suzane. No era verdad: no la había perdonado, no creía en su arrepentimiento y menos en su intención de renunciar a la herencia. Admitió sentirse amenazado por ella: “Dicen que es una psicópata. No lo sé, pero de alguien así podemos esperar cualquier cosa”.

La perito de la policía, Cíntia Tucunduva Gomes, subrayó la frialdad de la acusada. Contó que, antes de fotografiarse para la ficha del penal, se peinó y le preguntó a su novio si estaba hermosa. Cristian completó la imagen de la mente maestra del plan porque dijo que luego de los homicidios él estaba nervioso y ella lo calmó diciéndole: “No me quitaste nada. Me diste una nueva vida”.

Suzane no lloró durante el juicio. El fiscal Tardelli resumió: “Todo fue planeado con antelación como un show macabro. Hicieron lo que hicieron porque quisieron hacerlo”.

El 21 de julio de 2006, los cuatro hombres y tres mujeres que formaban parte del jurado se reunieron a las diez de la noche. Basado en los cuestionarios completados por los jurados, el juez Alberto Anderson emitió el fallo a las dos de la mañana del sábado 22 de julio. Suzane y Daniel fueron condenados a 39 años y seis meses de prisión; Cristian Cravinhos a 38 años y seis meses de prisión.

No estarían tanto en prisión porque las penas en Brasil pasan en pocos años a regímenes semiabiertos.

Desde febrero de 2013 los Cravinhos tuvieron el derecho al régimen semiabierto: podían trabajar, pero debían volver para dormir en la cárcel. En 2014, Daniel se casó y, en enero de 2018, pasó a régimen abierto. Debe reportarse cuando el juez lo indique hasta cumplir su condena que termina el 21 de enero de 2041. Cristian recobró la libertad en agosto de 2017, pero el 18 de abril de 2018 volvió a la cárcel por agredir a su ex mujer e intentar sobornar a la policía. Recién en marzo de 2025 volvió a tener el régimen abierto.

Un único heredero

Manfred tenía no solo un abultado sueldo de la empresa donde trabajaba. Poseía, además, propiedades en Brasil y otras heredadas en Europa de su noble familia. Marísia también ganaba mucho dinero al mes: era una psiquiatra reconocida que manejaba su propio consultorio. La fortuna de Manfred en Brasil fue valorada en unos tres millones de dólares. También se dijo, pero no se comprobó, que los fiscales habían descubierto dos cuentas anónimas en Suiza, que contenían muchos millones de euros. Algunos hablaron de 10, la mayoría de 30. Una suma impresionante. Supuestamente habían sido abiertas por Manfred, en noviembre de 2001, a nombre de Suzane cuando ella había cumplido 18. Casi un año antes de los homicidios. Según los trascendidos, ese dinero sería producto de coimas por el proyecto millonario de la autopista de circunvalación de San Pablo.

Andreas, que había permanecido en silencio desde el juicio, decidió hablar en marzo de 2015 para contrarrestar los rumores de corrupción contra su padre por desvío de fondos al exterior. En la carta dirigida al abogado de Suzane, dijo: “Si hay cuentas en el extranjero, que presente la evidencia y diga dónde están (...) Pero si no son más que rumores maliciosos, debe retractarse y guardar silencio, para no permitir que la crueldad empañe la reputación de mis padres”. Andreas aseguró entender “la ira y la indignación contra los tres asesinos (...) Gran parte de la sociedad comparte este sentimiento. Yo también. Es asqueroso“.

En marzo de 2015, el tribunal de San Pablo dictaminó que la herencia familiar debería entregarse solo a Andreas. En la sentencia, el juez dictaminó que compartirla con la asesina hubiese sido algo “indigno”.

La justicia de San Pablo condenó en julio de 2006 a Suzane von Richthofen y a Daniel Cravinhos a cumplir 39 años y seis meses de prisión

Pastora evangélica y casamiento gay

En la cárcel Suzane siguió siendo ella. La manipuladora perfecta. En octubre de 2014 Suzane anunció su matrimonio con otra detenida, Sandra Regina Ruiz Gomes, sentenciada a prisión por el secuestro y la muerte de una adolescente.

Un informe basado en los resultados de la prueba de Rorschach, para evaluar su posibilidad de progresión hacia el régimen carcelario abierto, señalaba que Suzane es “egocéntrica, narcisista, manipuladora y de inclinación hacia la conducta violenta”.

En febrero de 2015, fue separada de su esposa porque Sandra fue transferida a otro centro de detención. Ocurrió el divorcio y ese mismo mes Suzane concedió una entrevista al presentador Gugu Liberato. En ella reconoció otra vez haber planeado el asesinato de sus padres junto con los hermanos Cravinhos, admitió que con su matrimonio con Sandra había descubierto que se podía tener relaciones sexuales con una mujer y aclaró que ahora estaba saliendo con Rogério Olbert, un empresario del transporte y hermano de otra presa.

En octubre del mismo año pasó a tener un régimen semiabierto. La relación con Olbert terminó en 2020 cuando él se enteró de que ella no tenía dinero en su cuenta bancaria. En la cárcel aprendió a coser y se abrió una tienda on line.

En 2019 reveló querer convertirse en pastora evangélica en un nuevo intento por limpiar su imagen.

La relación con Felipe Zecchini Muniz, médico clínico, nació cuando él le encargó unas sandalias que ella vendía por Internet. El noviazgo se hizo público a comienzos de 2023 cuando la justicia le concedió el régimen abierto.

Suzane, la sobrina nieta del del barón von Richthofen, el legendario piloto alemán de la Primera Guerra Mundial conocido como el Barón Rojo, fue llamada por la prensa “el demonio rubio”

De la maternidad a una nueva herencia

Suzane salió de la penitenciaría de Tremembé el miércoles 11 de enero de 2023, a las 17.35. Primero vivió en Angatuba y luego se mudó a Braganca Paulista, luego de firmar el 13 de diciembre de ese mismo año, una unión convivencial con separación de bienes con Felipe.

Ella cambió su apellido y adoptó el de su abuela materna y el de su marido: se llama ahora Suzane Louise Magnani Muniz.

El 26 de enero de 2024 nació su único hijo. Le pusieron Felipe. Un detalle llamativo para una crónica negra: nació el mismo día que el cumpleaños de Daniel Cravinhos. Hay coincidencias que espantan.

En la casa la pareja convive con su hijo en común y con las tres hijas de él de su matrimonio anterior que ya vivían con él (tres chicas que hoy tienen 16, 15 y 10 años). La ex mujer del médico, la doctora Silvia Constantino Franco, entró en pánico con la unión de su ex con la presidiaria y llevó el tema a la justicia para obtener la custodia de las chicas. La justicia estudió el caso y decidió que Suzane no representaba un riesgo físico ni psicológico para las menores. Y le reprocharon a la madre que hubiera estado de acuerdo antes en que quedaran bajo la guarda de él.

La pregunta que podríamos hacernos es si no sería mejor prevenir las posibles malas influencias. No olvidemos que hubo varios que la calificaron como una posible psicópata (aunque ella lo niegue en la pantalla): el psiquiatra forense Guido Palomba; el psiquiatra Marco Antonio Abud; su hermano Andreas y la ex de su marido actual, Silvia Constantino. En su ficha los informes psicológicos le endilgan: egocentrismo, narcisismo, manipulación, inmadurez emocional y escasa afectividad.

Suzane no ha cumplido su condena, si no hay nuevas modificaciones, eso será recién el 25 de febrero de 2038. No puede salir de su casa entre las 20 y las 6 horas, no puede beber alcohol en lugares públicos ni salir de la ciudad o viajar sin autorización. Sigue con su negocio de artesanías, una microempresa individual.

Suzane, la sobrina nieta del barón von Richthofen, el legendario piloto alemán de la Primera Guerra Mundial conocido como el Barón Rojo, fue bautizada por la prensa como el demonio rubio. Su fama diabólica tomó forma y se perpetuó en dos libros, tres películas, una serie y el documental reciente de Netflix que se estrenó el pasado 11 de noviembre. La plataforma le habría pagado, según Folha de São Paulo, 100 mil dólares. Aunque algunos periodistas dicen que la suma real fue el doble.

Pero hay más para contar. Ella es una fuente sinfín de noticias. El 9 de enero de 2026 su tío Miguel Abdalla Neto, el que fuera tutor de Andreas y quien logró que Suzane fuera declarada indigna de la herencia, fue hallado muerto en su casa de Campo Belo. Tenía 76 años, no estaba casado, no tenía hijos y no dejó un testamento.

La que reconoció el cuerpo y se presentó para hacer los trámites fue su prima Silvia Magnani, quien también asegura haber sido su pareja estable durante los últimos 14 años. Al día siguiente, demostrando ser inmune a las suspicacias, Suzane se presentó en la comisaría con un abogado para que le entregaran el cuerpo de su tío. La policía rechazó su petición porque ya había autorizado la entrada a Silvia. La muerte se catalogó interinamente como sospechosa. El patrimonio de Abdalla rondaría el millón de dólares entre las tres propiedades a su nombre y dinero en instituciones financieras.

En las paredes de la casa alguien escribió días después: “¿Habrá sido Suzane?”. La prensa se hizo un pícnic otra vez: Miguel había luchado contra Suzane y ahora ella peleaba por su herencia.

Los tres candidatos a recibirla son Suzane, Andreas y su prima/pareja Silvia Magnani. Andreas no se presentó, Silvia demoró en probar su unión y la más rápida en aparecer para ejercer la administración de todo fue Suzane.

Lo que ocurrió es de no creer: el 6 de febrero de 2026 la jueza nombró a Suzane administradora del patrimonio. Si bien sus poderes son limitados (no puede vender ni transferir los bienes sin autorización) el resto siente que fue como poner a un zorro a vigilar el gallinero.

De todas formas, la resolución del caso está en veremos. Primero tiene que resolverse la demanda que interpuso Silvia Magnani contra Suzane por el hurto de 34 bienes de la casa de su tío. Entre ellos un auto Subaru plateado modelo 2021, un sofá, una silla, un lavarropas, una billetera, una réplica de un cuadro de Joan Miró, varias mesas de mármol, cascos para equitación, electrodomésticos, documentos y dinero en efectivo. Silvia intentó que Andreas fuese el encargado, pero no pudo convencerlo para terminar con las pretensiones de Suzane. Andreas está en otra sintonía. Quizá quiera estar lo más lejos posible de todo lo que le arruinó la vida: el dinero y su bella hermana.