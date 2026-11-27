La expedición de Ramón Lista atacó a tiros a familias selk'nam en la bahía de San Sebastián en noviembre de 1886

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El 25 de noviembre de 1886, en una playa desolada de Tierra del Fuego, el sonido de los disparos quebró la quietud de un territorio habitado desde hacía miles de años. Una expedición oficial argentina, comandada por Ramón Lista, se encontró con un grupo de familias selk’nam. Los hombres, las mujeres y los niños que estaban allí no tenían manera de imaginar que aquellos visitantes llegarían dispuestos a someterlos por la fuerza.

Cuando intentaron resistirse, el jefe de la expedición ordenó abrir fuego. En pocos minutos, decenas de personas quedaron tendidas sobre la arena. La llamada matanza de San Sebastián se convirtió en uno de los episodios más emblemáticos del genocidio selk’nam, un proceso de violencia, despojo y destrucción cultural que se prolongaría durante décadas.

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La tragedia no fue un hecho aislado ni el resultado de un enfrentamiento inevitable entre dos grupos que se disputaban un territorio. Detrás de aquella expedición estaban los intereses de un Estado que buscaba consolidar su presencia en el extremo austral del país y de una economía que comenzaba a mirar las tierras fueguinas como un espacio propicio para la explotación ganadera. Los selk’nam, que habían desarrollado allí una forma de vida durante generaciones incontables, pasaron a ser considerados un obstáculo para esos proyectos.

La fecha se recuerda en Tierra del Fuego como el Día del Genocidio Selk’nam. Pero para comprender por qué una comunidad fue perseguida hasta quedar al borde de la desaparición, es necesario volver a la historia de la isla, a los intereses que llevaron a sus nuevos ocupantes y a la impunidad con la que se desarrolló aquella campaña.

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Un pueblo que habitaba la isla desde hacía milenios

La presencia humana en la Isla Grande de Tierra del Fuego se remonta a unos 10.000 años. Los selk’nam -también conocidos como onas, denominación utilizada históricamente desde afuera de su comunidad- ocupaban principalmente el interior de la isla. Eran cazadores-recolectores y su vida estaba estrechamente ligada al territorio, a sus ciclos naturales y a los recursos que ofrecía.

El guanaco era una de sus principales fuentes de alimento y materia prima. También aprovechaban aves, frutos, vegetales y recursos de las costas. Se desplazaban por extensas áreas siguiendo los movimientos de los animales y las variaciones estacionales. Su organización social estaba vinculada con territorios familiares y comunitarios, conocidos como haruwen, y sus conocimientos sobre el paisaje les permitían desenvolverse en un ambiente de condiciones climáticas rigurosas.

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El tratado de límites de 1881 entre la Argentina y Chile abrió el territorio de Tierra del Fuego a las exploraciones oficiales

Durante siglos, el contacto con los europeos había sido esporádico. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, la situación comenzó a cambiar. La expansión de los Estados argentino y chileno hacia el extremo austral, las exploraciones geográficas, la búsqueda de oro y el desarrollo de la ganadería transformaron radicalmente la vida en la isla.

En 1881, el tratado de límites entre la Argentina y Chile estableció la división territorial de Tierra del Fuego. La parte oriental quedó bajo soberanía argentina. A partir de entonces, el Estado nacional impulsó expediciones para reconocer el territorio, establecer su presencia y evaluar sus posibilidades económicas. Una de esas misiones fue la que encabezó Ramón Lista.

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La invasión de la desigualdad

En agosto de 1886, durante la presidencia de Julio Argentino Roca, se firmó el decreto que dispuso una expedición oficial para explorar por tierra el norte y el este de la porción argentina de la Isla Grande. La conducción quedó en manos de Lista, explorador y funcionario que ya había recorrido distintos sectores de la Patagonia.

La comitiva estaba integrada, entre otros, por el capitán Federico Spurr, el médico Polidoro Segers y el sacerdote salesiano José Fagnano, además de un grupo de soldados. La misión tenía objetivos geográficos y de reconocimiento, pero también se inscribía en el avance del Estado sobre un territorio cuya población originaria no había sido consultada ni considerada en las decisiones que se tomaban sobre su futuro.

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El 25 de noviembre, después de desembarcar en la bahía de San Sebastián, los expedicionarios divisaron una toldería selk’nam. Según la reconstrucción incorporada posteriormente a los antecedentes legislativos de Tierra del Fuego, Lista ordenó a sus hombres tomar las armas y disparar contra el grupo. La respuesta fue intentar defenderse con arcos y flechas. La desigualdad de fuerzas era enorme. El ataque terminó en una matanza.

El Los propietarios de estancias ovinas ofrecieron pagos en libras esterlinas por cada indígena selk'nam asesinado en sus tierras

La cantidad exacta de víctimas presenta diferencias en los registros históricos. Algunos testimonios y reconstrucciones hablan de 28 personas muertas; los antecedentes oficiales que acompañaron el proyecto legislativo de 2021 detallan 26 asesinados en el primer ataque y la muerte posterior de un joven que quedó oculto entre los matorrales. En cualquier caso, fueron hombres, mujeres y niños. También hubo heridos y personas capturadas.

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El episodio provocó una reacción de José Fagnano y del capitán Spurr, quienes, según la reconstrucción histórica incorporada por la Legislatura fueguina, cuestionaron a Lista por lo ocurrido. El cura llegó a enfrentarse con el jefe de la expedición, que habría amenazado con hacerlos fusilar.

La violencia no terminó allí. Cinco días después, el 30 de noviembre, la expedición se encontró con otro grupo selk’nam. Fagnano y el médico Segers se adelantaron para intentar un acercamiento pacífico, pero Lista decidió continuar la marcha por otro sector. En ese nuevo encuentro murieron otros dos hombres y fueron capturadas dos mujeres y siete criaturas, de acuerdo con los antecedentes legislativos provinciales.

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El informe al presidente y la ausencia de castigo

La responsabilidad de Lista no quedó circunscripta a una denuncia posterior. El propio jefe de la expedición informó sobre lo ocurrido al presidente Miguel Juárez Celman, quien había asumido en octubre de 1886, después de suceder a Roca.

Según los antecedentes reunidos por la Secretaría de Pueblos Originarios de Tierra del Fuego, Lista le relató su expedición a comienzos de 1887 y manifestó su disgusto porque los selk’nam no le permitían realizar mediciones antropométricas. El dato permite asomarse a la mentalidad de una época en la que las poblaciones originarias eran observadas, clasificadas y sometidas a prácticas de control en nombre de la ciencia, la civilización y el progreso.

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La misión de Nuestra Señora de la Candelaria registró a la tuberculosis como la principal causa de muerte entre los indígenas trasladados allí

Lo que no ocurrió fue una sanción contra el responsable de la matanza. Ni Lista ni los soldados que participaron de los ataques fueron castigados. Por el contrario, en 1887 el gobierno de Juárez Celman lo nombró gobernador del Territorio Nacional de Santa Cruz, cargo que ejerció hasta 1892.

El contraste resulta impactante: el hombre que encabezó una expedición en la que murieron decenas de indígenas recibió una de las principales responsabilidades políticas de la Patagonia argentina. La masacre no impidió su ascenso en la estructura estatal. Tampoco abrió una investigación que estableciera responsabilidades por las muertes.

San Sebastián fue una de las primeras matanzas documentadas de un proceso mucho más amplio. La violencia que ejerció una expedición oficial se multiplicaría con la llegada de los nuevos ocupantes y la expansión de las estancias.

La tierra, las ovejas y las cacerías humanas

El cambio más profundo llegó con la expansión de la ganadería ovina. Las extensas llanuras fueguinas comenzaron a ser ocupadas por establecimientos dedicados a la cría de ovejas, una actividad vinculada con la demanda internacional de lana y con la llegada de capitales y empresarios de distintos países.

Para los selk’nam, la transformación fue devastadora. Los alambrados comenzaron a cerrar espacios que utilizaron durante generaciones. Los guanacos, una de sus principales fuentes de alimentación, fueron desplazados por la presencia del ganado y por la modificación del ambiente. Cuando, empujados por el hambre, algunos se acercaban a las estancias y cazaban ovejas, eran acusados de robar animales y tratados como delincuentes.

La respuesta de numerosos propietarios fue organizar grupos armados para perseguirlos. En algunos establecimientos se ofrecían recompensas por cada persona asesinada. Las fuentes mencionan pagos de una libra esterlina por adulto y testimonios sobre la entrega de orejas u otras partes del cuerpo como prueba.

La población selk'nam en Tierra del Fuego cayó de unos cuatro mil habitantes hacia 1880 a menos de cien personas en 1925

Uno de los nombres asociados a esas persecuciones fue el del escocés Alexander McLennan, conocido como “Chancho Colorado”, señalado en distintos testimonios como uno de los más feroces cazadores de indígenas. También aparecen en los relatos otros hombres contratados por estancieros y buscadores de oro que participaron de ataques y capturas. La lógica era brutal: para que la actividad ganadera pudiera desarrollarse sin interferencias, los habitantes originarios debían ser expulsados de sus territorios.

Las misiones y el avance de las enfermedades

A las matanzas y las deportaciones se sumó otro mecanismo de sometimiento: el traslado de los sobrevivientes a misiones religiosas. Algunos misioneros intentaron proteger a los indígenas de los ataques de los estancieros y de las cuadrillas armadas. Sin embargo, las misiones también implicaron el desarraigo, la concentración de familias en espacios reducidos y la transformación forzada de sus costumbres.

La misión salesiana de San Rafael, en la isla Dawson, en territorio chileno, recibió a numerosos selk’nam trasladados desde Tierra del Fuego. En el sector argentino, la misión Nuestra Señora de la Candelaria, instalada cerca de Río Grande, también se convirtió en un lugar de concentración de indígenas desplazados.

Allí se modificaban las rutinas, las formas de organización familiar, la alimentación y las prácticas religiosas. Los niños eran educados bajo pautas occidentales y cristianas; los adultos debían adaptarse a trabajos y horarios ajenos a su modo de vida. Muchos recibieron nombres cristianos y fueron bautizados, mientras sus nombres tradicionales y sus vínculos con el territorio quedaban relegados.

Las condiciones de vida en esos establecimientos favorecieron la propagación de enfermedades infecciosas. La tuberculosis tuvo un impacto particularmente grave. Un estudio publicado en la revista científica Magallania, basado en los registros de la misión La Candelaria, identificó esa enfermedad como la causa predominante de las muertes registradas allí entre 1902 y 1931.

Las cifras demográficas varían según las fuentes y los métodos utilizados para reconstruir la población anterior a la colonización. Algunas estimaciones calculan que hacia 1880 vivían en la isla entre 3.500 y 4.000 selk’nam; otras proponen cifras menores. Hacia 1925, algunas estimaciones ubicaban a la población en menos de un centenar.

De la invisibilización al reconocimiento

Durante mucho tiempo, los relatos oficiales y parte de la literatura histórica presentaron a los selk’nam como un pueblo extinguido. Esa idea contribuyó a borrar su presencia contemporánea y a instalar la imagen de que su historia había terminado con las últimas generaciones que vivieron antes de la colonización. Pero los descendientes continuaron allí. Algunos en Tierra del Fuego; otros se trasladaron a distintas localidades de la Patagonia argentina y chilena.

La provincia de Tierra del Fuego adjudicó 36.000 hectáreas de tierras comunitarias a la Comunidad Indígena Rafaela Ishton en 1998

Un paso fundamental para esa recuperación fue la organización de la Comunidad Indígena Rafaela Ishton, que obtuvo su personería jurídica en 1995. Tres años después, mediante la Ley provincial 405, Tierra del Fuego adjudicó al pueblo selk’nam unas 36.000 hectáreas de tierras comunitarias en la zona del lago Fagnano, cerca de Tolhuin.

La comunidad se convirtió así en una referencia central de la lucha por el reconocimiento de la preexistencia indígena, la recuperación territorial y la transmisión cultural. Sus integrantes viven en distintos puntos de la provincia, entre ellos Tolhuin, Río Grande y Ushuaia, y trabajan para sostener una identidad que durante décadas fue negada.

La recuperación no significa que las consecuencias del genocidio hayan desaparecido. La transmisión de la lengua y de numerosos conocimientos tradicionales sufrió interrupciones profundas. Pero el trabajo comunitario, la investigación, la educación intercultural y la reivindicación de la memoria permitieron volver a poner en circulación una historia que durante mucho tiempo permaneció relegada.

Reconocimiento y memoria

La fecha del 25 de noviembre ya estaba incorporada al calendario desde 1992, cuando la Ley provincial 29 había instituido el Día del Indígena Fueguino. Sin embargo, el nombre no expresaba de manera explícita lo que había ocurrido en San Sebastián ni el proceso de exterminio que siguió a aquella matanza.

La modificación llegó en 2021, después de un reclamo impulsado por integrantes del pueblo selk’nam y por la Secretaría de Pueblos Originarios de la provincia. El 18 de noviembre, la Legislatura sancionó la Ley 1389, que instituyó el 25 de noviembre como Día del Genocidio Selk’nam en todo el territorio fueguino.

La norma también estableció el duelo provincial, las banderas a media asta en los edificios públicos y un feriado permanente. La primera conmemoración oficial con esa nueva denominación se realizó en 2022.

El cambio no fue solamente una cuestión de palabras. Significó reconocer que detrás de la reducción de la población selk’nam hubo un proceso de violencia y despojo que debía ser nombrado y recordado. También implicó reconocer que ese pueblo no pertenece exclusivamente al pasado: sus descendientes viven, se organizan y reclaman sus derechos en el presente. Fueron perseguidos, desplazados, sometidos y declarados desaparecidos. Sin embargo, sus descendientes siguen pidiendo un lugar en la historia y en el presente de la Argentina.