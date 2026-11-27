Lester Joseph Gillis (1908–1934), conocido por el alias George Nelson —y más comúnmente como «Baby Face Nelson»—, fue un atracador de bancos estadounidense de la década de 1930 (Grosby)

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El gánster Lester Joseph Gillis, conocido como Baby Face Nelson, murió el 27 de noviembre de 1934 en las afueras de Chicago, tras un tiroteo con agentes federales. Tenía apenas 25 años y ya era considerado el Enemigo Público Número 1 de Estados Unidos. Su carrera de robos, asaltos bancarios y asesinatos lo habían convertido en uno de los delincuentes más perseguidos durante la Gran Depresión.

Su prontuario incluyó la muerte de tres agentes del FBI en cumplimiento del deber, la mayor cantidad atribuida a una sola persona. El último enfrentamiento dejó además heridos de muerte al inspector Samuel P. Cowley y al agente Herman “Ed” Hollis, mientras Gillis recibió diecisiete impactos de bala antes de escapar.

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Nacido en Chicago, Illinois, el 6 de diciembre de 1908, Gillis comenzó a delinquir cuando era adolescente. Recorría las calles de la ciudad con una pandilla de menores y, a los 14 años, fue encarcelado por primera vez. Pero antes de esa condena, cuando tenía 12 años, ingresó a un correccional: le había disparado a un amigo en la mandíbula accidentalmente. Luego robó neumáticos y automóviles, traficó alcohol y participó en asaltos a mano armada.

Robos, joyas y la alianza con John Dillinger

A comienzos de 1930, Gillis y varios cómplices irrumpieron en la casa de un acaudalado propietario de una revista y se llevaron joyas por el valor de 25 mil dólares, que equivalen a unos 500 mil dólares actuales. Más tarde, ese mismo año, robó una importante cantidad de alhajas a la esposa del alcalde de Chicago.

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Meses más tarde, cometió su primer asalto a un banco, un delito que repetiría durante los años siguientes junto a su banda. Su apodo surgió entonces entre esos delincuentes: aludía a su baja estatura y a una apariencia aniñada que contrastaba con la violencia de sus ataques.

Helen, su esposa y cómplice, lo acompañó durante parte de esa trayectoria. La escalada criminal de Nelson llamó la atención de las fuerzas de seguridad, los medios y la opinión pública estadounidense.

Las huellas dactilares de Baby Face Nelson (Grosby)

En enero de 1931, Nelson recibió una condena de entre uno y cadena perpetua por un asalto bancario cometido en Chicago. Pero no permaneció mucho tiempo en prisión: el 17 de febrero de 1932 escapó de los guardias que lo trasladaban de regreso a la penitenciaría de Joliet. Después de pasar por Nevada, llegó a California, donde conoció a John Paul Chase, el hombre que se convertiría en su compañero inseparable de correrías criminales.

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En 1934, The New York Times señaló que se había convertido en el “Enemigo Público Número 1”, tras pasar la mitad de sus 25 años como forajido. Su reputación también creció por su asociación con John Dillinger, cuya banda asaltó numerosos bancos y obtuvo grandes sumas de dinero, de acuerdo con la biografía de Dillinger elaborada por el FBI.

La relación entre ambos no estuvo exenta de tensiones. Nelson era conocido por su temperamento explosivo y su disposición a disparar sin vacilar. Su violencia llegó a incomodar incluso a Dillinger, quien finalmente se negó a seguir participando con él en robos bancarios.

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“Con una estatura de apenas un metro sesenta y tres centímetros, Gillis compensaba sus limitaciones físicas con un temperamento asesino y la disposición a usar una navaja o un arma de fuego sin dudarlo ni sentir remordimiento alguno por la víctima”, escribió Richard Lindberg, autor de Regreso a la escena del crimen.

El nivel de violencia de Baby Face Nelson llegó a incomodar a John Dillinger, quien se negó a seguir robando bancos con él

Por su parte, Jay Robert Nash, autor de Bloodletters and Badmen, diferenció a Nelson de otros pistoleros de la época: “Mientras que forajidos como Pretty Boy Floyd y los Barkers mataban para protegerse cuando se veían acorralados, Nelson se esforzaba por asesinar; le encantaba”. También afirmó que su cara de piel tersa escondía “su capacidad innata para matar”.

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La fuga de Little Bohemia y el asesinato de W. Carter Baum

En abril de 1934, Nelson pasó unos días en el Little Bohemia Lodge, una zona remota del norte de Wisconsin, junto a Helen y miembros de la banda de Dillinger. El FBI localizó el refugio el 22 de abril y envió agentes al lugar, pero los ladridos de los perros alertaron a los fugitivos, que escaparon por la parte trasera durante la noche.

Nelson se dirigió a una casa cercana y tomó dos rehenes. Los agentes especiales W. Carter Baum y J. C. Newman, acompañados por el agente local Carl C. Christensen, llegaron antes de que pudiera abandonar el lugar sin resistencia.

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El fugitivo se abalanzó sobre el automóvil de los agentes y les ordenó salir. Antes de que obedecieran, abrió fuego con una pistola automática Colt calibre .38: alcanzó a los tres y mató a Baum en el acto, y huyó en el vehículo del FBI.

Mientras tanto, agentes federales y hombres que se presentaban como ayudantes del sheriff siguieron disparando contra el lodge. La batalla terminó al amanecer, cuando las autoridades comprobaron que los gánsteres habían escapado; solo detuvieron a un grupo de mujeres rezagadas, entre ellas Helen Gillis, quien después obtuvo la libertad condicional.

Diecisiete disparos en la ruta de Barrington

La persecución final comenzó durante las primeras horas de la tarde del 27 de noviembre, cuando agentes del FBI ubicaron a Nelson a unos 96 kilómetros de Chicago. Poco después, otro agente lo vio manejar un auto robado y tomó nota de la patente; Helen y John Paul Chase, antiguo cómplice de Gillis, lo acompañaban.

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El inspector Samuel P. Cowley, de la oficina del FBI en Chicago, recibió el aviso de que Nelson podía dirigirse a la ciudad en ese vehículo. Envió a los agentes Bill Ryan y Tom McDade a buscarlo y salió en un segundo automóvil junto a Hollis.

Lester Joseph Gillis causó la muerte de tres agentes del FBI durante su carrera delictiva en la Gran Depresión (Wikipedia)

Más de una hora después del primer avistamiento, Ryan y McDade vieron a Nelson en una autopista y comenzaron a perseguirlo. Durante el intercambio de disparos, Ryan alcanzó el radiador del coche del fugitivo, adelantó el vehículo y se detuvo.

El automóvil averiado hizo que Nelson frenara en la entrada del North Side Park, en Barrington, Illinois. Cowley y Hollis estacionaron a unos 45 metros de distancia, pero Nelson y Chase abrieron fuego con armas automáticas antes de que los agentes pudieran salir.

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El tiroteo duró entre cuatro y cinco minutos. Hollis murió durante el enfrentamiento, Cowley quedó herido de muerte y Nelson recibió 17 disparos; Chase lo ayudó a subir al coche del FBI, en el que huyeron junto a Helen.

Nelson murió cerca de las 20 h en Wilmette, Illinois, a causa de sus heridas. Cowley sobrevivió inicialmente, pero falleció durante la madrugada del 28 de noviembre.

Las autoridades hallaron el cuerpo de Nelson con 17 impactos de bala en una zanja próxima a Niles Center (Wikipedia)

Agentes federales encontraron el cuerpo de Baby Face ese mismo día, tras una denuncia anónima, en una zanja junto a un cementerio cercano a Niles Center, Illinois. Chase había dejado su cuerpo ahí. Helen había permanecido tendida en un campo durante el enfrentamiento y escapó en el vehículo robado.

El FBI detuvo a Helen Nelson dos días después. Se declaró culpable de violar su libertad condicional y recibió una condena de un año y un día en una prisión federal para mujeres situada a unos 80 kilómetros de Detroit, Michigan.