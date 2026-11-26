Karl Marx, su mujer Johanna Bertha Julie von Westphalen y sus hijas: Jenny Caroline Marx, Jenny Eleanor Marx y Jenny Laura Marx

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“Sano en cuerpo y mente, termino mi vida ante una vejez despiadada que me ha quitado mis placeres y alegrías uno tras otro; y que me ha estado despojando de mis poderes físicos y mentales, puede paralizar mi energía y romper mi voluntad, convirtiéndome en una carga para mí mismo y para los demás. Durante algunos años me había prometido a mí mismo no vivir más allá de los 70; y fijé el año exacto para mi partida de la vida. Preparé el método para la ejecución de nuestra resolución, era un ácido hipodérmico de cianuro. Muero con la alegría suprema de saber que, en algún momento futuro, la causa a la que me he dedicado durante cuarenta y cinco años triunfará. ¡Viva el comunismo! ¡Viva el socialismo internacional!”, decía la carta que dejó Paul Lafargue para explicar las razones de su muerte y la de su mujer, Laura Marx, la hija segunda del autor de El Capital.

Lafargue tenía 69 años, Laura 66 y llevaban 43 viviendo juntos, desde su casamiento en Londres el 2 de abril de 1868, siempre dedicados a la militancia comunista. Tuvieron varios hijos, pero todos murieron a muy corta edad, y la militancia política los llevó a duros episodios de persecución y acoso policial, sobre todo tras la sangrienta represión de la Comuna de París de 1871. Refugiados en Londres, ambos iniciaron algunas décadas de trabajo político conjunto en la Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT), fueron los responsables de introducir el marxismo en Francia y España, y ayudaron a Marx en la traducción de El Capital al francés. Cuando se quitaron la vida, los dos formaban parte de la dirección política de la sección francesa de la Segunda Internacional.

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Los encontraron muertos en la casa comprada gracias a la herencia que les había dejado Frederick Engels, en la localidad de Draveil, a unos 20 kilómetros de París. Con casi cinco décadas de militancia, primero anarquista y luego comunista, Lafargue era un intelectual reconocido, con treinta libros publicados, entre ellos, el revulsivo El derecho a la pereza, y estaba en contacto con Vladimir Lenin y otros importantes dirigentes comunistas de la época. Laura no le iba a la zaga: lejos de ser una simple ama de casa viviendo a la sombra de su marido, era una destacada traductora y una conocida activista política.

La decisión de morir juntos, de mano propia, la tenían tomada desde años antes. No querían seguir viviendo cuando la salud no les permitiera desarrollar plenamente las actividades a la que habían dedicado sus vidas.

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Los encontró el jardinero Ernest Doucet la mañana del 27 de noviembre de 1911. Al llegar a trabajar le resultó extraño que ninguno de los dos estuviese despierto, como era habitual. Entró y en el dormitorio vio a Paul acostado en su cama, completamente vestido. En la habitación contigua halló a Laura, sentada en un sillón. No había ninguna señal de desorden; todo estaba en su lugar. Según testimonio de Doucet, la pareja pasó su última tarde en el cine en París, además de conversar con serenidad y alegría con varios conocidos, sin dar indicios de lo que sobrevendría. En la noche del 26, Paul se inyectó el ácido cianhídrico, también llamado cianuro. Junto a la nota de despedida, Lafargue dejó un certificado y una carta para Doucet, fechadas el 28 de septiembre y el 18 de octubre respectivamente, lo que indicaba que el suicido de la pareja estaba decidido desde hacía por lo menos dos meses.

Paul Lafargue

Una pareja militante

Jenny Laura Marx nació el 26 de septiembre de 1845 en Bruselas, durante el exilio de sus padres en Bélgica. A los cuatro años viajó con ellos a Londres, donde Karl Marx se refugió luego del fracaso del proceso revolucionario en Alemania, huyendo de una orden de captura librada por uno de los hermanos de su esposa, que era un alto funcionario del gobierno. Fue una mujer adelantada para su época, igual que su madre, Johanna Bertha Julie von Westphalen, estrecha colaboradora de Marx y la primera mujer miembro de la Internacional Comunista fundada por Marx y Frederick Engels en 1847 al tiempo que no dejaba de lado su producción como ensayista y crítica de teatro.

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Las hermanas de Laura no se quedaban atrás: la mayor, Jenny Caroline, era periodista y abrazó la causa nacionalista irlandesa, luchó en las calles durante la Comuna de París de 1871 y dejó decenas de artículos sobre temas económicos y las condiciones de vida de los trabajadores; la menor, Jenny Julia Eleanor, a quien todos llamaban Eleanor o por el apodo de Tussy, fue docente, militante comunista y, sobre todo, una destacada feminista, que dejó obras como La cuestión de la mujer, donde sostiene que la lucha por la emancipación de las mujeres solo puede lograrse en el socialismo.

Laura —como la llamaban en la vida diaria sus padres— se educó en Londres. Igual que su hermana mayor, conoció a quien sería su marido en una reunión de la Internacional Comunista realizada en la casa de su padre. Paul Lafargue era un joven socialista nacido en Cuba, pero con nacionalidad española. Se casaron en 1868, cuando Laura tenía 23 años.

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Jenny Laura Marx fue la segunda hija de Karl Marx y Jenny von Westphalen. En 1868 se casó con Paul Lafargue, a quien conoció en una reunión de la Internacional Comunista (Grosby)

El suegro, el yerno y Lenin

A Marx no le caía bien su yerno, pero no se opuso a la decisión de Laura. Sin embargo, no dejaba pasar oportunidad de criticarlo, en ocasiones con un humor digno de su homónimo Groucho. “Lafargue era cercano en sus ideas políticas a Marx, aunque el mismo Marx se quejó y dijo que si eso era ser marxista, él no era marxista”, relata Gareth Stedman Jones, autor de Karl Marx: Ilusión y grandeza, una reciente biografía del filósofo alemán.

Aún así, Marx escuchó a Lafargue cuando le recomendó al joven aristócrata belga Raymond Wilmart de Glymes d’Hollbecq para que sea su enviado a la Argentina, donde en la década de los setenta del siglo XIX se estaba formando la sección local de la Asociación Internacional del Trabajo. La historia de Raymundo Willmart, como adaptó su nombre en sus nuevas tierras, es toda una paradoja: llegó a Buenos Aires para impulsar la revolución comunista y cuatro décadas después terminó siendo un prestigioso profesor de Derecho en la Universidad de Buenos Aires y un reconocido miembro del establishment local.

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Por esa época, Laura y Paul se radicaron en Burdeos, donde la hija de Marx comenzó la tarea de traducir El Capital al francés para difundir las ideas de su padre. En 1871, con Laura embarazada —perdería sus tres hijos a muy corta edad, siguiendo una suerte de maldición familiar—, Lafargue se sumó a la Comuna de París. Desde la capital francesa le escribió a su esposa que se quedaría para participar en esa “experiencia histórica”, como la llamó.

Laura lo alentó a quedarse. En una carta que envió por entonces a sus hermanas, les decía: “En cuanto a Paul no sé qué pensar. Claramente cuando se fue no tenía la intención de estar tanto tiempo fuera, pero es posible que no pueda volver, aunque lo desee, o tal vez la visión de las barricadas le haya tentado a seguir allí para luchar. No debería sorprenderme y no me importaría porque si yo estuviera allí con él podría luchar también”.

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La derrota de la Comuna transformó a Lafargue en un perseguido político. Volvió a Burdeos, pero le avisaron que allí lo detendrían. La pareja buscó refugio entonces en España, donde lo detuvieron, pero lo liberaron a los pocos meses. Para entonces, Laura ya había establecido contacto con militantes españoles de la AIT, con quienes participó en la creación del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Más tarde, volvieron a Londres, donde Laura continuó con la traducción al francés de El Capital mientras Lafargue escribía su propia obra, El derecho a la pereza, que provocó el rechazo de Frederick Engels. El coautor del Manifiesto Comunista tampoco tenía un buen concepto de Lafargue, a quien consideraba intelectualmente inferior a Laura. “El juicio político de Laura era mucho más superior que el de su esposo”, sostenía. A pesar de eso, los nombró herederos de parte de su fortuna, lo que les permitió llevar una vida relativamente holgada hasta la muerte de los dos, cuando decidieron suicidarse para no ser “una carga para los demás”.

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El entierro fue multitudinario y entre los presentes estaba quien sería el líder de la Revolución Soviética, Vladimir Ilich Ulianov, Lenin. Después de la ceremonia, le dijo a su mujer, Nadezhda Krupskaya: “Si uno no puede trabajar para el Partido por más tiempo, debe ser capaz de mirar la verdad a la cara y morir como los Lafargue”.