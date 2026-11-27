Ucrania y Rusia realizaron un nuevo intercambio de cuerpos de militares caídos en la invasión (Europa Press)

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Ucrania recibió 250 cuerpos que Rusia atribuyó a soldados ucranianos y entregó 22 restos que Moscú identificó como militares rusos, en un nuevo intercambio entre los dos países en guerra desde la invasión rusa de febrero de 2022.

El organismo ucraniano responsable de los prisioneros de guerra informó en la plataforma de mensajería Telegram que la repatriación incluyó los cuerpos de 250 muertos.

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“Como resultado de los esfuerzos de repatriación, los cuerpos de 250 fallecidos, que la parte rusa afirma que son militares ucranianos, fueron devueltos a Ucrania”, señaló. La institución indicó que investigadores y especialistas iniciarán los procedimientos para establecer la identidad de los fallecidos. “Tomarán todas las medidas necesarias para identificar a los fallecidos”, agregó.

Cabe recordar que Kiev acusó a Rusia de entregar restos de combatientes rusos y presentarlos como cuerpos de militares ucranianos muertos en el frente.

El diputado ruso Shamsail Saraliev, que participa en estos intercambios, declaró a medios de su país que Rusia recibió los restos de 22 presuntos soldados rusos. El anterior canje de cadáveres ocurrió el mes pasado. En esa oportunidad, Ucrania recuperó 252 cuerpos y Rusia recibió 25.

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El jefe de la inteligencia militar de Ucrania, Kirilo Budánov, estimó en octubre que las operaciones de intercambio permitieron repatriar más de 26 mil cuerpos y restos humanos al país. La mayoría aún espera su identificación. Los intercambios de prisioneros de guerra y de combatientes muertos son uno de los pocos resultados concretos de los contactos entre Ucrania y Rusia.

El presidente ucraniano (izq.) y el jefe de la inteligencia militar de Ucrania, Kirilo Budánov (@ZelenskyyUa/Archivo)

Dentro de este escenario, el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, informó antes del intercambio del jueves que los servicios especiales de ambos países trabajan junto a mediadores y defensores del pueblo para cerrar los detalles de un nuevo canje de prisioneros de guerra.

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“Cumpliendo con los acuerdos alcanzados durante la última ronda de negociaciones tripartitas en Abu Dabi, en este momento los servicios especiales de Ucrania y Rusia, junto con los mediadores y con la participación de los defensores del pueblo, están trabajando para cerrar las listas”, declaró Peskov durante su rueda de prensa telefónica diaria.

El portavoz del Kremlin añadió que Moscú espera finalizar pronto ese proceso. “Esperamos que este trabajo esté terminado pronto. Será un canje verdaderamente grande”, sostuvo.

El enviado especial de Estados Unidos para las negociaciones de paz en Ucrania, Jared Kushner, también anticipó que habrá un nuevo intercambio entre Kiev y Moscú la próxima semana. Kushner afirmó que el acuerdo de Abu Dhabi contempla el mayor canje de prisioneros desde el inicio de la guerra.

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Dmitri Peskov, portavoz presidencial ruso (EFE/Maxim Shipenkov/Archivo)

Respecto el ámbito bélico, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) negocia con Rusia y Ucrania una tregua local y temporal en torno a la central nuclear de Zaporizhzhia para reparar su única línea externa de suministro eléctrico, que quedó fuera de servicio el 25 de noviembre. La agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indicó que la conexión se interrumpió a las 05:28 hora local, equivalentes a las 03:28 GMT, “presuntamente debido a actividad militar”.

La central, ocupada por Rusia desde 2022, depende otra vez de generadores diésel de emergencia para mantener las funciones esenciales de seguridad nuclear y protección física. “Por vigesimoctava vez durante el conflicto, la ZNPP depende de generadores diésel de emergencia para funciones esenciales de seguridad nuclear y protección física”, señaló el organismo.

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El director general del OIEA, Rafael Grossi, advirtió en reiteradas ocasiones sobre los riesgos vinculados con los combates cerca de instalaciones nucleares, entre ellas la planta de Zaporizhzhia.

(Con información de AFP y EFE)