Bertha Kinsky y Alfred Nobel

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La primera vez que Alfred Nobel supo que lo llamaban “el mercader de la muerte” fue una mañana triste de 1888, cuando estaba de duelo por el fallecimiento, el día anterior, de uno de sus hermanos. Estaba desayunando en su casa y al abrir el diario sueco que recibía todos los días se encontró con su propia muerte escrita en letras de molde, en una nota necrológica donde lo confundían con su hermano muerto. Eso dice una historia que permanece viva aún hoy, aunque nunca fue documentalmente comprobada porque nadie encontró un ejemplar del diario donde se habría publicado el supuesto obituario. Según el relato, el periodista encargado de escribir la nota confundió al muerto verdadero, Ludwig, con su hermano famoso, Alfred, y se despachó sin piedad contra el inventor de la dinamita en un texto titulado “Ha muerto el mercader de la muerte”.

Sigue contando la historia —que quizás tenga mucho de leyenda— que, puesto frente a ese espejo que le devolvía la imagen de un monstruo, Alfred Nobel decidió entonces que no quería ser recordado así y se propuso dejar un legado que lo mostrara como un benefactor. Para conseguir esa transformación digna de la alquimia, dispuso que casi toda la fortuna que había amasado gracias a la dinamita fuera destinada a premiar a aquellos cuyo trabajo beneficiara a la humanidad.

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En cambio, la consecuencia de esa escena casi mítica del nacimiento del Premio Nobel es bien real y puede medirse en dinero contante y sonante. En un testamento firmado en París el 28 de noviembre de 1895, Nobel dejó un capital de 31,5 millones de coronas suecas de la época —lo que equivale a unos 220 millones de dólares de estos días—, con la indicación de que, cada año, sus intereses fueran repartidos entre quienes en el transcurso del año anterior se hubiesen distinguido por trabajar para hacer “un mundo mejor”.

Como el inventor de la dinamita era soltero y no tenía hijos, esa decisión no desamparaba a nadie, aunque cuando murió un año después, el 10 de diciembre de 1896 en San Remo, Italia, sus sobrinos y posibles herederos, cuestionaran el altruismo de ese tío millonario que, al pretender beneficiar a la humanidad, los dejaba sin una cuantiosa suma de coronas suecas y dólares que creían que les correspondía por lazos de sangre.

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A Alfred Nobel le preocupaba su imagen pública. Especialmente cuando supo que lo llamaban "mercader de la muerte", luego de que comenzara a desarrollar el uso bélico de la dinamita (AFP)

Un linaje creativo

Nacido en Estocolmo el 21 de octubre de 1833, Alfred Bernhard Nobel era el tercero de los ocho hijos que tuvieron Immanuel Nobel, un inventor e ingeniero, y Karolina Ahlsell. En su hogar, Alfred creció escuchando decir a su padre que la inclinación de los Nobel por la ciencia venía de uno de sus ancestros, Olaus Rudbeck, un profesor de Medicina de la Universidad de Upsala que en el siglo XVII había descubierto el sistema linfático.

Su padre, Immanuel, había estudiado Ingeniería en el Real Instituto de Tecnología de Estocolmo, pero las cosas no le iban bien en Suecia, donde sus desarrollos tecnológicos no se traducían en dinero. Por eso, la primera infancia de Alfred estuvo marcada por la pobreza y el dolor de la muerte de cuatro de sus hermanos. Las cosas cambiaron radicalmente en 1842, cuando la familia se trasladó a Rusia y se radicó en San Petersburgo, donde Immanuel tuvo éxito como fabricante de herramientas, maquinarias y explosivos. Allí inventó el torno de chapa, que hizo posible la producción de madera contrachapada y comenzó a trabajar en el desarrollo de minas subacuáticas.

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El inventivo Immanuel pretendía que sus hijos siguieran sus pasos, para lo cual vigiló de cerca una educación centrada en las humanidades, las ciencias naturales y el estudio de idiomas, todo a cargo de tutores privados, ya que desconfiaba de la calidad de las escuelas rusas. Alfred fue quien más se interesó por el trabajo de Immanuel, sobre todo por aquellos que tenían que ver con explosivos, materia en la que no demoró en convertirse en experto. Para perfeccionarse, fue a completar sus estudios de química en Francia. Allí se interesó por los trabajos de uno de sus maestros, Ascanio Sobrero, el inventor de la nitroglicerina, tan explosiva como peligrosa por su inestabilidad. Decidió mejorar el producto y hacerlo menos peligroso.

Los cuatro hermanos Nobel

Una creación explosiva

Volvió a Suecia dispuesto a conseguir que la nitroglicerina fuera manipulable, para poder utilizarla con menos riesgo en obras de ingeniería. Eran tiempos en que el uso de los explosivos —principalmente la pólvora— ocupaban un lugar central para abrir caminos y construir túneles ferroviarios. Trabajó sin descanso, realizando infinidad de pruebas y su obsesión costó la vida de cinco personas, entre ellas uno de sus hermanos, Emil, que murieron a causa de una explosión en el laboratorio que había montado para probar fórmulas que le permitieran controlar el peligroso invento de su maestro Sobrero.

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Ni siquiera esa dolorosa muerte lo detuvo y en 1866 logró, finalmente, estabilizar la sustancia al mezclarla con una tierra de diatomeas, un material absorbente compuesto por microfósiles de algas. La potencia del explosivo se podía regular según el porcentaje de nitroglicerina que contenía, que iba del 20 al 60%. Añadiendo un detonador a distancia, el producto resultante era en teoría seguro, pero en realidad tenía algunos peligros: el principal era que, con el tiempo, la nitroglicerina exudaba a través del absorbente hasta llegar a la superficie del explosivo, formando cristales que podían provocar una explosión a causa de los golpes o la fricción. Por ese motivo, era peligroso almacenar la dinamita durante mucho tiempo.

Patentó su invento como “pólvora explosiva Nobel”, aunque poco después le cambió el nombre por el de “dinamita”, tomado de la palabra griega dynamis, que significa “poder”. El producto tuvo un enorme éxito comercial, la dinamita comenzó a tener gran demanda, ya que permitía realizar de manera más segura y eficaz los trabajos de demolición, minería o ampliación de las líneas de ferrocarril. Mientras su riqueza crecía también de manera explosiva, Alfred Nobel seguía investigando y desarrollando nuevos productos basados en la nitroglicerina, como la gelinita, patentada en 1875, y la balistita, que comenzó a producir en 1887. Para entonces Nobel exportaba dinamita por casi todo el mundo. Se la utilizaba para realizar obras en Europa, Australia y América, donde también se transformó en el explosivo más utilizado por los buscadores de oro.

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Sin embargo, al mismo tiempo que veía crecer su éxito comercial y su fortuna, también comenzó a preocuparse por las críticas a sus inventos y el uso que se les daba. Si bien la dinamita era más segura que, por ejemplo, la nitroglicerina pura, no por eso dejaba de causar accidentes y muertes. Sobre todo, porque los empresarios e ingenieros que la compraban no capacitaban en su uso a los obreros que debían manipularla. La imagen pública del inventor millonario quedó aún más dañada cuando compró la compañía Bofors, dedicada a la fabricación de armas y cañones. Allí comenzó a desarrollar el uso bélico de la dinamita y se ganó el apelativo de “mercader de la muerte”.

Los primeros Premios Nobel de la historia recién se pudieron entregar en 1901. Bertha Kinsky recibió el Premio Nobel de la Paz en 1905, lo que la convirtió en la primera mujer en ganar esa distinción y la segunda en obtener un Nobel luego de que, en 1903, Marie Curie obtuviera el de Física (AFP)

Una mujer inspiradora

Nobel se defendió con un artículo publicado en un diario sueco. “Mi dinamita conducirá a la paz más pronto que mil convenciones mundiales. Tan pronto como los hombres se den cuenta de que, en un instante, ejércitos enteros pueden ser totalmente destruidos, seguramente pactarán una paz dorada”, escribió, pero no logró detener las críticas.

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Más allá de la dudosa historia de la nota necrológica donde leyó por primera vez ese apelativo, el documento más antiguo que prueba sus intenciones de otorgar el premio que lleva su nombre es una carta de puño y letra que le escribió a una mujer a la que llamaba “querida amiga”. El texto, además, revela el papel que esa mujer, la escritora y militante pacifista Bertha Kinsky, jugó para motivar a Nobel a donar parte de su enorme fortuna para financiar la iniciativa.

La carta está fechada el 7 de enero de 1893 y es clara en cuanto a sus intenciones. “Ojalá el nuevo año traiga prosperidad a usted y a la noble campaña que viene llevando con tanto poder contra la ignorancia y la ferocidad humanas. Me gustaría poner a disposición parte de mi fortuna para fundar un premio que se otorgue cada cinco años, o seis años y que, si en treinta años no logra cambiar el actual sistema, deberá caer infaliblemente en la barbarie. El premio será otorgado a aquel o aquella que sepa llevar a Europa hacia caminos que conduzcan a la pacificación general. No estoy hablando de desarme, lo cual sólo se podría conseguir dentro de mucho tiempo, tampoco estoy hablando de un arbitrio obligatorio entre naciones, aunque ese resultado debería conseguirse pronto para que todos los Estados se vuelvan, de forma solidaria, en contra del primer agresor. Entonces las guerras pasarán a ser imposibles. Y como resultado se haría forzar aun al Estado más beligerante a recurrir a un tribunal o incluso permanecer en paz”, se lee en el texto.

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Las vidas de Nobel y Kinsky se habían cruzado por primera vez en 1876, cuando la joven mujer, de 33 años, respondió a un aviso que el empresario millonario apenas diez años mayor que ella pero que ya se sentía viejo, publicó en un diario de París. “Caballero mayor, adinerado y altamente educado, busca dama de edad madura, versada en idiomas, como secretaria y supervisora del hogar”, decía.

Bertha cumplió ese papel durante apenas 15 días, hasta que Nobel debió realizar un largo viaje a Estocolmo y ella decidió finalmente casarse con el hombre que amaba desde muy joven, Arthur von Suttner, en secreto y contra la opinión de las dos familias. Sin embargo, esas dos semanas en la que Kinsky trabajó con Nobel fueron suficientes para forjar una amistad y una admiración mutua que se prolongó hasta la muerte del inventor de la dinamita.

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La militancia pacifista de Bertha caló a fondo en el espíritu de Nobel y fue decisiva para que creara el premio Nobel de la Paz cuando ya vivía atormentado porque su explosivo invento le había valido que lo llamaran “el mercader de la muerte”. Poco antes, la exsecretaria y amiga de Nobel había publicado su novela pacifista ¡Abajo las armas!, la historia de una mujer vapuleada por la guerra que termina disuadiendo de una forma tan impactante como inesperada a sus más encendidos defensores, entre quienes se encontraban los propios integrantes de su círculo más íntimo. Bertha provenía de una familia con larga tradición militar y sabía bien de lo que hablaba.

La militante pacifista y amiga del inventor de la dinamita, Bertha Kinsky, lo inspiró a crear el Premio Nobel de la Paz (The Grosby Group)

La última voluntad

Dos años después de escribir la carta donde le anunciaba a Bertha su intención de crear el premio, Nobel concretó su promesa en su testamento, fechado en 1895 en París. El texto establecía: “La totalidad de lo que queda de mi fortuna quedará dispuesta del modo siguiente: el capital, invertido en valores seguros por mis testamentarios, constituirá un fondo cuyos intereses serán distribuidos cada año en forma de premios entre aquellos que durante el año precedente hayan realizado el mayor beneficio a la humanidad”.

Disponía también que esos intereses se dividieran en cinco partes iguales, que serían distribuidas de la siguiente manera: “Una parte a la persona que haya hecho el descubrimiento o el invento más importante dentro del campo de la Física. Una parte a la persona que haya realizado el descubrimiento o mejora más importante dentro de la Química. Una parte a la persona que haya hecho el descubrimiento más importante dentro del campo de la Fisiología y la Medicina. Una parte a la persona que haya producido la obra más sobresaliente de tendencia idealista dentro del campo de la Literatura. Una parte a la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción de procesos de paz”.

Además, nombraba a las organizaciones que debían elegir entre los candidatos: “Los premios para la Física y la Química serán otorgados por la Academia Sueca de las Ciencias, el de Fisiología y Medicina será concedido por el Instituto Karolinska de Estocolmo, el de Literatura, por la Academia de Estocolmo, y el de los defensores de la paz por un comité formado por cinco personas elegidas por el Parlamento noruego”, disponía. Y terminaba: “Es mi expreso deseo que, al otorgar estos premios, no se tenga en consideración la nacionalidad de los candidatos, sino que sean los más merecedores los que reciban el premio, sean escandinavos o no”.

Busto de Alfred Nobel en el interior del Instituto Nobel Noruego, donde se anuncia el ganador del Premio Nobel de la Paz, en Oslo, Noruega (REUTERS/ Tom Little)

“Un hombre amable y resentido”

Alfred Nobel murió en San Remo, Italia, el 10 de diciembre de 1896. Cuando se conoció su testamento, el legado fue recibido con beneplácito por casi todo el mundo, a excepción de sus sobrinos, que lo cuestionaron, aunque sin suerte. También surgieron otros problemas, porque si bien Nobel había designado en el testamento a los diferentes comités encargados de definir a los premiados de cada año, no explicaba las modalidades que cada uno de ellos debía seguir para atribuir los galardones en su disciplina.

Se necesitaron más de tres años para resolver esta cuestión con la creación de una Fundación Nobel encargada de administrar el capital de los premios, mientras que los diferentes comités se ocupan de la atribución. Por eso, los primeros premios Nobel de la historia recién se pudieron entregar en 1901. Bertha Kinsky recibió el premio Nobel de la Paz en 1905, lo que la convirtió en la primera mujer en ganar esa distinción y la segunda en obtener un Nobel luego de que, en 1903, Marie Curie obtuviera el de Física.

Bertha Kinsky murió el 21 de junio de 1914, poco antes de que estallará la Primera Guerra Mundial, el peor de los infiernos bélicos contra los que combatió casi toda su vida. Entre los textos que dejó, hay una semblanza de Alfred Nobel que expresa el cariño y la admiración que sentía por él: “(Era) un pensador, un poeta, un hombre a la vez amable y resentido, triste y ocurrente, dado a magníficos vuelos mentales y maliciosas sospechas, apasionadamente enamorado de los horizontes más distantes de los pensamientos humanos y profundamente escéptico de la mezquindad de la locura humana, alguien que comprendía todo y no esperaba nada, eso pensé que era. Y veinte años no han hecho nada por borrar esa imagen”, dice.

Cuando se cumplen 133 años de aquella carta que le escribió a Bertha, la ilusión de Nobel de ayudar a construir un futuro de paz sigue sin poder materializarse en un mundo en permanente conflicto donde las armas hablan con más potencia que cualquier mediación. La decisiva relación de la militante pacifista con el inventor de la dinamita está contada de manera rigurosa en la película alemana para televisión de 2024 Madame Nobel, protagonizada por Birgit Minichmayr como Bertha y Sebastian Koch como Nobel, y basada en las cartas que intercambiaron a lo largo de sus vidas.