Gaspard Ulliel murió a los 37 años tras sufrir una colisión en una estación de esquí en los Alpes franceses (REUTERS/Stephane Mahe/File Photo)

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Gaspard Ulliel hoy habría cumplido 42 años. La estrella del cine francés, un seductor de ojos azules mimado por las marcas de lujo, murió a los 37 años, el 19 de enero de 2022, tras un accidente de esquí en los Alpes, que dejó en shock a la comunidad artística y a todos sus seguidores.

El accidente ocurrió el 18 de enero, un martes, en la estación de La Rosière, en la región francesa de Saboya. Ulliel pasaba unos días de vacaciones en la nieve junto a Gaëlle Pietri, su pareja, y Orso, el hijo de ambos que pocos días antes había cumplido seis años.

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El 12 de enero, seis días antes del choque, Pietri había compartido en Instagram un video de Orso bajando una pista de esquí por su cumpleaños. Esas imágenes quedaron como el último registro de lo que la familia vivía como unas vacaciones felices que terminaron de la peor manera.

La colisión se produjo alrededor de las 16:00 en un cruce entre dos pistas azules, Tétras y Gelinotte, según informó la cadena France 3. Ulliel chocó contra otro esquiador en esa intersección. Los dos esquiadores cayeron al suelo por el impacto, según un comunicado de Anne Gaches, fiscal local citada por The Connection. Cuando llegaron los servicios de emergencia, Ulliel estaba inmóvil e inconsciente sobre la nieve, mientras que el otro esquiador resultó ileso.

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El actor no llevaba casco en el momento del choque. La fiscal aclaró que eso no necesariamente habría cambiado nada en el desenlace, dado el tipo de impacto que sufrió. “Era una pista familiar bastante fácil. Las condiciones eran buenas, eran las 16:00, el tiempo era realmente agradable. A menudo son condiciones en las que la velocidad de la gente puede ser considerable”, dijo Jean Regaldo, director de las pistas de La Rosière.

El actor francés tuvo a su hijo Orso en 2016 junto a su pareja, la modelo Gaëlle Pietri (Grosby)

Ulliel sufrió un grave traumatismo craneal a raíz del choque. Fue trasladado en helicóptero a un hospital de Grenoble, donde los médicos intentaron salvarle la vida. El actor murió al día siguiente, el 19 de enero. Las autoridades locales abrieron una investigación sobre las circunstancias del accidente, aunque la causa de muerte de Gaspard Ulliel fue un traumatismo craneoencefálico (una grave lesión cerebral).

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Un niño solitario nacido en una familia ligada a la moda

Gaspard Ulliel nació el 25 de noviembre de 1984 en Neuilly-sur-Seine, un suburbio al oeste de París, como hijo único de Serge y Christine Ulliel. Su abuela paterna tenía ascendencia italiana y española, y la familia tenía raíces en la industria de la moda.

De chico, Ulliel arrastraba una timidez que le costaba vencer en los grupos de la escuela. “Durante mucho tiempo tuve esa forma de timidez. De joven, me costaba integrarme y adaptarme socialmente”, contó a RFM.

La cicatriz en la mejilla que caracterizó el rostro de Ulliel tuvo origen a los seis años por el ataque de un perro dóberman ( REUTERS/Michael Caronna/File Photo)

Esa dificultad para encajar convivía con una imaginación desbordante. “Hay una forma de soledad, pero me permitió entregarme mucho a una especie de ensoñación, de imaginación”, agregó en la misma entrevista.

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La fascinación de Gaspard Ulliel por el cine empezó antes que su carrera. A los seis años quedó cautivado por Jules y Jim, de François Truffaut.

“Una noche emitieron la película en la televisión y mi madre no lograba llevarme a la cama. Y estaba completamente absorto en la película por la sencilla razón de que, creo, me había enamorado de Jeanne Moreau”, recordó en una oportunidad.

Esa misma edad, los seis años, marcó otro episodio que lo acompañó el resto de su vida: el origen de la cicatriz en su mejilla. Quiso subirse al lomo del dóberman de un amigo de sus padres, y el animal reaccionó mal y le mordió la mejilla izquierda.

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“Tengo imágenes bastante precisas de lo que pasó aquel día. El árbol al pie del cual estaba tumbado ese perro. El momento en que me cosieron la mejilla”, relató. Sobre la marca que le quedó, reflexionó: “No lo he visto necesariamente como una ventaja ni como un inconveniente; en realidad, está un poco entre ambos”.

El artista ganó dos premios César a lo largo de su carrera por sus papeles en Un long dimanche de fiançailles y Juste la fin du monde (REUTERS/Eric Gaillard)

Su ingreso a la actuación llegó por un contacto casual: una amiga de su madre dirigía una agencia que buscaba niños actores y lo incorporó a su equipo. Esa agencia le permitió conseguir papeles en la televisión francesa desde los 13 años.

Su carrera arrancó en 1997 con la miniserie francesa Une femme en blanc y varios cortometrajes. Más adelante tuvo un papel menor en El pacto de los lobos, donde compartió elenco con Monica Bellucci y Vincent Cassel.

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Tras terminar la secundaria, Ulliel estudió cine en la Universidad de París VIII y combinó durante un tiempo el trabajo como modelo masculino con sus primeros papeles como actor.

En 2002 llegó su primer papel relevante en cine: Loïc en Embrassez qui vous voudrez (Besen a quien quieran), de Michel Blanc, que le valió el Prix des Lumières como revelación masculina. Un año después fue el amante de Emmanuelle Béart en Fugitivos (Les Égarés), de André Téchiné, con una actuación que le valió una nominación al César.

El salto a Hollywood y la consagración con Saint Laurent

Ulliel protagonizó Un long dimanche de fiançailles junto a Audrey Tautou en el rol de un soldado francés dado por muerto en la Primera Guerra Mundial, una actuación que le dio el César al actor más prometedor. También participó en Paris, je t’aime, en el segmento de Gus Van Sant.

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Su despegue internacional llegó con Hannibal, el origen del mal, precuela de la saga en la que se puso en la piel de un joven Hannibal Lecter. Entre otros trabajos, protagonizó La muralla, adaptación de Marguerite Duras con la célebre actriz Isabelle Huppert, y La princesa de Montpensier, de Bertrand Tavernier.

Su interpretación del diseñador Yves Saint Laurent en la película de Bertrand Bonello le valió el premio Lumière (Grosby)

En 2014 interpretó al diseñador Yves Saint Laurent en la película biográfica de Bertrand Bonello junto a Léa Seydoux, que recibió 10 nominaciones al César. Ulliel obtuvo el premio Lumière y un galardón de la International Cinephile Society por esa actuación.

El galán rebelde que ganó su segundo César

En 2016 participó en Juste la fin du monde (Solo el fin del mundo), de Xavier Dolan, donde interpretó a un dramaturgo gay con una enfermedad terminal que regresa a su familia. Por ese rol ganó el César al mejor actor. Ese mismo año protagonizó Un peuple et son roi, ambientada en la Revolución Francesa, e Hasta los confines del mundo, de Guillaume Nicloux, junto a Gérard Depardieu.

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A lo largo de su carrera Gaspard supo consolidarse como intérprete de galanes excéntricos y rebeldes. Hizo teatro de manera ocasional, como en Entertaining Mr Sloane, de Joe Orton, en 2012. En 2015 fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras. Desde 2010 hasta su muerte fue la imagen de la fragancia Bleu de Chanel.

Ulliel fue elegido para interpretar a Midnight Man, también conocido como Anton Mogart, en la serie de Marvel Moon Knight, personaje basado en el cómic creado por Doug Moench y Don Perlin. Su actuación se emitió de manera póstuma y fue su última aparición en televisión.

Al momento de su muerte rodaba un papel recurrente en una miniserie de suspenso criminal dirigida por Xavier Giannoli para Canal+. Entre sus proyectos pendientes figuraba La bête, una película de ciencia ficción que lo reunía con Bonello, su director en Saint Laurent, y con Léa Seydoux.

Un romance con Cécile Cassel y un rumor nunca confirmado

El actor y modelo siempre fue reservado en cuanto a sus cuestiones amorosas. Entre 2005 y 2007, Ulliel mantuvo una relación con la actriz Cécile Cassel, media hermana de Vincent Cassel. La pareja apareció junta en la ceremonia de los Premios César de 2005, cuando el actor recibió su primera estatuilla. Al enterarse de su muerte, Cassel publicó en Instagram un homenaje breve: la palabra “A la discreción”, acompañada de un icono de paloma y un corazón blanco.

Tras la separación de la pareja, circuló un rumor que lo vinculaba con Charlotte Casiraghi, hija de Carolina de Mónaco. El romance nunca fue confirmado, aunque el diario suizo Le Temps aludió a él en 2012.

En esa misma época, Ulliel se acercó al universo del modelaje y la publicidad de firmas de lujo. La casa Chanel lo convirtió en la imagen de su fragancia Bleu, a través de un cortometraje dirigido por Martin Scorsese en 2010.

Según la revista francesa Closer, fue entonces cuando se cruzó con Jordane Crantelle, responsable de las relaciones con personalidades VIP de la marca.

Pese a su exposición pública como imagen de una marca global, Ulliel insistía en separar su vida pública de la privada. “Hago una verdadera separación entre mi vida íntima y profesional para que no se entremezclen”, había declarado a Journal des femmes.

El amor por Gaëlle Pietri y la paternidad de Orso

En 2013, durante el Festival de Marrakech, Ulliel oficializó su relación con Gaëlle Pietri, una modelo francesa de origen corso. Pietri había sido descubierta por la agencia Elite y multiplicó sus campañas publicitarias para marcas como Nivea, Bourjois, Garnier y Magnum, aunque nunca llegó a desfilar en pasarelas.

La pareja mantuvo un perfil discreto y solo aparecía junta en preestrenos o veladas de prestigio, como la 40ª ceremonia de los César, en 2015, cuando Ulliel competía por el premio al mejor actor por Saint Laurent.

Junto a la modelo Gaëlle Pietri, que en 2016 dio a luz a su único hijo (Grosby)

La llegada de Orso, el hijo de ambos nacido en 2016, cambió el eje de su vida personal. “Es un cambio enorme”, confesó ese mismo año a Madame Figaro.

Ulliel describió esa transformación con una reflexión más extensa sobre la paternidad. “Lo que ayer tenía una importancia extrema hoy parece insignificante. La paternidad te devuelve a algo muy concreto, viene a llenar un vacío cuya existencia no necesariamente conocías, te da una razón para vivir”, dijo a la misma publicación.

Dos años después, en 2018, volvió sobre el tema en una entrevista con Le Soir. “Desde que me convertí en padre, mi vida se organizó de manera totalmente diferente. A partir de entonces, trato de dedicar tiempo y energía a mi hijo. Durante los rodajes, estoy lejos de él físicamente, pero también mentalmente. Por eso, entre esos períodos, le dedico todo el tiempo que necesita”.

Los homenajes del cine y la política

Los tributos llegaron tanto desde el mundo del cine y desde la política. Peter Webber, su director en Hannibal, dijo estar “conmocionado y entristecido” y recordó con cariño el trabajo compartido. Xavier Dolan publicó en Instagram una despedida personal: “Tu risa discreta, tu mirada atenta. Tu cicatriz. Tu talento. Todo tu ser transformó mi vida”. Martin Scorsese destacó ante IndieWire su “dedicación e inteligencia” y agregó: “Amaba el cine, y sé que habría sido un cineasta interesante si hubiera vivido para cumplir su sueño”. Thierry Frémaux, director del Festival de Cannes, señaló que Ulliel “sabía seleccionar sus papeles y forjó una carrera que cumplió todas las promesas”.

Familiares se retiran tras la ceremonia funeraria del fallecido actor francés Gaspard Ulliel en la iglesia de Saint-Eustache, en París (Francia), el 27 de enero de 2022 ( REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Desde el Gobierno francés también hubo palabras sentidas. El primer ministro Jean Castex escribió: “Gaspard Ulliel creció con el cine y el cine creció con él”. El presidente Emmanuel Macron lo describió como “un actor talentoso cuya mirada de ojos azules era emblemática del cine francés”. La ministra de Cultura, Roselyne Bachelot, habló de “su sensibilidad y la intensidad de su arte” y expresó sus condolencias a los allegados.