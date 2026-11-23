Vinita Somani, emprendedora de Jaipur, India, superó diagnósticos en estadio dos y estadio tres, fundó una escuela culinaria y construyó una red de apoyo para pacientes oncológicos en su comunidad (vineetasomani26)

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Vinita Somani cargaba desde la infancia con un miedo concreto: el cáncer le arrebató a su madre, a su padre y a su tía materna. En 2011, cuando los médicos confirmaron que ese mismo diagnóstico —cáncer de mama en estadio dos— era también el suyo, sintió que su mundo se paralizaba. Lo que siguió fueron 15 años de tratamientos, recaídas y una reconstrucción personal que la llevó de la sala de quimioterapia a fundar una escuela culinaria.

Según informó The New Indian Express, Somani, vecina de Jaipur, a capital del estado de Rajastán, en el noroeste de India, superó dos diagnósticos de cáncer de mama, formó a casi 200 mujeres en artes culinarias y construyó una red de apoyo para pacientes oncológicos. Su historia combina recuperación médica, emprendimiento y activismo comunitario.

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Entre sesiones de quimioterapia, encontró en la cocina una forma de sostenerse

Tras recibir el primer diagnóstico, Somani atravesó cirugía, quimioterapia y radioterapia. La debilidad, la caída del cabello y el malestar constante marcaron esa etapa. Para no quedar paralizada por la enfermedad, buscó una actividad que le ocupara la mente. La cocina, siempre presente como afición, tomó otro lugar en su vida.

Tras enfrentar cáncer de mama en dos oportunidades, Vinita Somani fundó una sede de la Escuela de Panadería y Artes Culinarias, donde cerca de 200 alumnas lograron independencia económica (vineetasomani26)

“Necesitaba algo que mantuviera mi mente alejada de la enfermedad”, declaró. Con la boda de su hijo próxima, se volcó a las preparaciones del evento y comenzó a practicar recetas en la cocina de su garaje, donde reunía a vecinos y conocidos. Los libros de la autora culinaria Tarla Dalal fueron una referencia central en ese aprendizaje. “Sus libros me ayudaron a convertirme en mejor cocinera y, con el tiempo, en profesora”, afirmó.

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A medida que crecía la demanda, amplió su repertorio con cocinas italiana, mexicana, continental, japonesa y china, en un momento en que Jaipur ofrecía pocas opciones de gastronomía internacional. Los pedidos desde su casa comenzaron a multiplicarse.

Formalizó su actividad con una escuela que formó a casi 200 mujeres

El crecimiento sostenido la llevó a lanzar Appetite, proyecto que combinaba la venta de comida casera con cursos de cocina india e internacional. Luego abrió una sede en Jaipur de la Escuela de Panadería y Artes Culinarias (School of Bakery and Culinary Arts), con un criterio de admisión claro: no se exigía formación previa, sino compromiso y voluntad de aprender.

Vinita Somani encontró en la gastronomía una herramienta de recuperación durante sus tratamientos y convirtió esa experiencia en un proyecto educativo que transformó la vida de cientos de mujeres (vineetasomani26)

“Quería crear un espacio donde alguien pudiera llegar con interés en la panadería y salir con una habilidad que le permitiera ser económicamente independiente”, explicó. Desde entonces, casi 200 mujeres completaron la formación y muchas generan ingresos a partir de lo aprendido. “Nada me hace más feliz que saber que exalumnas ahora ganan dinero cocinando y horneando”, subrayó Somani.

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El trabajo recibió reconocimiento de distintos sectores: el chef indio Sanjeev Kapoor distinguió sus clases, la comunidad de madres Jaipur Moms Group la señaló como chef doméstica destacada y la Confederación de Mujeres Empresarias valoró su emprendimiento.

Un segundo diagnóstico, más grave, amplió su rol como referente oncológico

Cerca de una década después del primer diagnóstico, el cáncer reapareció en el otro seno, esta vez en estadio tres. El tratamiento fue más exigente: quimioterapia más intensa, casi dos meses de fiebre, náuseas y dificultades para alimentarse. Para mantener los ciclos sin interrupciones, su hemoglobina debía superar el nivel mínimo de nueve; las inyecciones de hierro sumaron otra carga al proceso.

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Entre sesiones de tratamiento oncológico, esta emprendedora india desarrolló una formación gastronómica sin requisitos de experiencia previa (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Estaba tan débil que incluso comer se volvió difícil. Sabía que tenía que alimentarme para continuar el tratamiento”, recordó. Optó por ingerir pequeñas porciones a lo largo del día. Esta vez contó, además de su familia, con el acompañamiento de amigas, colegas y exalumnas que la llamaban y le enviaban fotos de sus preparaciones.

Tras superar ambos tratamientos, se integró al área de apoyo del Hospital de Cáncer Mahavir de Jaipur y comenzó a compartir su experiencia en Facebook, donde recibió llamados de mujeres con dudas sobre quimioterapia, nutrición y recaídas. También fundó Arpan Parv Club, con más de 70 integrantes, y participa en Make-A-Wish, organización dedicada a cumplir deseos de niños con enfermedades graves.

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A través de Aapbeeti, su iniciativa en la misma red social, invita a otras personas a contar sus experiencias sin ser juzgadas. Su mensaje para quienes atraviesan un diagnóstico es directo: “No abandonen el tratamiento por miedo. La ciencia médica avanzó mucho y los pacientes deben hablar con médicos calificados”.