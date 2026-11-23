Dos operarios supervisan el envasado de productos de higiene animal en una planta de cosméticos veterinarios de Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) certificó a Suplidora Internacional Royal Limitada, ubicada en San Rafael de Alajuela, como el primer laboratorio fabricante de cosméticos veterinarios de Costa Rica en obtener un Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

De acuerdo informó este 20 de noviembre el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la autorización alcanza la elaboración de productos cosméticos líquidos de aplicación tópica, tanto medicados como no medicados. La empresa figura ante el organismo con el registro CR54.

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El reconocimiento, emitido por el Departamento de Medicamentos Veterinarios del SENASA, incorpora una nueva capacidad de producción local para artículos destinados al cuidado de animales. Según informó el Ministerio, el proceso se ajusta al código vigente de Buenas Prácticas de Manufactura de CAMEVET, organismo regional de armonización normativa veterinaria.

Cosméticos líquidos tópicos medicados y no medicados

Suplidora Internacional Royal Limitada, en Alajuela, recibió el aval del Servicio Nacional de Salud Animal para fabricar cosméticos líquidos tópicos de uso animal, medicados y no medicados, bajo la normativa de CAMEVET (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)

Las buenas prácticas de manufactura establecen requisitos para controlar las condiciones de producción, los procesos de elaboración, el manejo de materias primas y los mecanismos de calidad de los productos. La certificación comprende la fabricación de cosméticos líquidos de uso tópico para animales, incluidos aquellos con componentes medicados.

El aval sanitario habilita a la compañía para producir bajo parámetros técnicos definidos por la normativa aplicable al sector veterinario y busca asegurar que los procesos de manufactura mantengan condiciones de higiene, trazabilidad y control de calidad.

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La certificación no se limita a un producto individual, sino que abarca el proceso de elaboración dentro de las instalaciones del laboratorio. De esa forma, Costa Rica suma una planta con reconocimiento formal para fabricar cosméticos veterinarios bajo los estándares contemplados por CAMEVET.

Nueva capacidad para la industria veterinaria nacional

El Ministerio de Agricultura y Ganadería señaló que la resolución fortalece las capacidades nacionales para la elaboración de productos destinados al cuidado animal. La certificación abre la posibilidad de ampliar la oferta local en un segmento que hasta ahora no contaba con un fabricante certificado bajo este esquema.

El aval sanitario cubre el proceso integral dentro de las instalaciones, desde las materias primas hasta los controles de higiene, trazabilidad y calidad exigidos por la regulación veterinaria vigente en Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el sector productivo, la incorporación de Suplidora Internacional Royal Limitada representa una oportunidad de desarrollo para empresas vinculadas con la industria veterinaria, desde proveedores de insumos hasta distribuidores y comercios especializados.

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El anuncio plantea también un impulso a la innovación en productos para animales, al establecer condiciones regulatorias para que nuevas fórmulas y presentaciones puedan producirse en el país bajo supervisión sanitaria. La certificación se otorgó conforme al código de Buenas Prácticas de Manufactura de CAMEVET, que rige los criterios técnicos aplicados por el SENASA en este tipo de procesos.

Diversificación de la oferta de productos para animales

La fabricación nacional de cosméticos veterinarios puede contribuir a diversificar el mercado de productos de cuidado animal. El Ministerio indicó que esta capacidad favorece el desarrollo tecnológico y la ampliación de alternativas elaboradas en Costa Rica para uso veterinario.

El Departamento de Medicamentos Veterinarios del SENASA quedó a cargo de verificar el cumplimiento de los requisitos para conceder el certificado. Esa dependencia regula aspectos relacionados con la fabricación de medicamentos y productos veterinarios, con el objetivo de resguardar la salud animal y garantizar estándares sanitarios.

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Con la certificación del laboratorio alajuelense, el organismo estatal busca consolidar un entorno que combine control sanitario, producción local y desarrollo empresarial dentro de la industria veterinaria.