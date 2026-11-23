Jeraldine Saunders halló el cuerpo de Albert Dekker en el baño de su departamento de Hollywood el 5 de mayo de 1968. (Grosby)

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Era el 5 de mayo de 1968 cuando Jeraldine Saunders llegó al departamento de Albert Dekker en Hollywood y encontró algo que “fue tan horrible” que nunca pudo olvidar. La modelo, novia del actor y creadora de la serie televisiva The Love Boat, lo halló muerto en el baño: desnudo, esposado, arrodillado en la bañera, con los ojos vendados y una mordaza en la boca.

Una cuerda atada en nudos complejos rodeaba sus piernas y uno de sus brazos. Inscripciones con lápiz labial rojo cubrían su piel. Agujas hipodérmicas, descriptas por el escritor John Austin en Tales of the Hollywood Bizarre como “sucias y muy usadas”, estaban clavadas en cada uno de sus brazos, según reconstruyó All That’s Interesting. En el departamento también se hallaron prendas femeninas, látigos y cadenas.

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La autopsia no detectó drogas y la puerta estaba cerrada desde adentro

Pese a ese escenario, la investigación arrojó datos que complicaron cualquier lectura simple. La autopsia descartó el consumo de drogas, no había señales de ingreso forzado a la vivienda y la puerta del baño, además, estaba trabada desde adentro.

A todo eso se sumó lo que Saunders señaló a las autoridades: USD 70.000 habían desaparecido del domicilio. El actor había exigido que su salario de USD 30.000 por su participación en The Wild Bunch fuera pagado en efectivo, y había cobrado otros USD 40.000 por trabajos televisivos recientes. Junto con el dinero, tampoco aparecieron una cámara de fotos y una grabadora de sonido.

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“No tenemos información de que el individuo haya planeado quitarse la vida”, declararon los investigadores en su momento, “por lo que se clasificará tentativamente como una muerte accidental”. Thomas Noguchi, jefe forense de Los Ángeles, fue más preciso: determinó que Dekker había muerto por “asfixia autoerótica”, la misma práctica que años después cobraría la vida del actor David Carradine.

La autopsia descartó la presencia de drogas en el cuerpo de Albert Dekker y la policía constató que la puerta estaba trabada desde adentro. (Credit Image: © Keystone Press Agency/ZUMA Press Wire)

La conclusión no convenció a quienes lo conocían. Paul Lukas, amigo y colega de Dekker, fue tajante: “Él nunca habría dejado el mundo de esa manera”, según recogió Hollywoodland News.

Dekker construyó su nombre en el teatro antes de llegar al cine

La vida de Dekker había sido mucho más que ese final. Albert Van Dekker, que más tarde suprimió el “Van” de su apellido, nació el 20 de diciembre de 1905 en Brooklyn. Durante su paso por el Bowdoin College participó en producciones estudiantiles y, poco después de graduarse, ya actuaba de forma profesional en Cincinnati. En cuestión de meses consiguió un papel en Marco Millions, de Eugene O’Neill, en Broadway.

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La siguiente década la pasó como figura estable de los escenarios neoyorquinos, aunque reconocía las exigencias del medio. “El teatro es un lugar horrible para ganarse la vida”, dijo en 1960 al The New York Times. “Te ponen en un estante por años. Te sacan, te sacuden el polvo y luego tenés que encontrar el camino de vuelta a ese estante”, agregó.

Cuando la industria cinematográfica expandió su alcance, Dekker se trasladó a Hollywood hacia fines de la década de 1930. Su debut fue en The Great Garrick (1937), según consignó The New York Times, y desde allí acumuló créditos en más de 30 películas.

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En Dr. Cyclops interpretó al científico loco que le daba título al filme; en The Killers se convirtió en un cerebro criminal, y en Kiss Me Deadly encarnó a un traficante de armas.

Fue legislador en California durante dos años y se enfrentó al macartismo

En la década del cuarenta, Dekker dio un giro inesperado: en 1944 ganó una banca en la Asamblea del Estado de California por el 57° Distrito, cargo que ocupó entre 1945 y 1947 con una agenda de causas liberales. Según el Los Angeles Times, los frecuentes viajes a Sacramento dificultaban el rodaje y los sueldos legislativos distaban mucho de lo que ganaba como actor. No tardó en volver a las tablas.

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“La política estaría bien si yo fuera un mal actor, pero no lo soy. Soy un buen actor y me gusta actuar”, bromeó Dekker.

Albert Dekker ocupó una banca en la Asamblea de California entre 1945 y 1947 y criticó públicamente las acciones del senador Joseph McCarthy. (Grosby)

Su regreso al ámbito artístico, aun así, no estuvo exento de consecuencias. Dekker declaró públicamente que el senador Joseph McCarthy era “un demente” por su persecución de comunistas en Hollywood, lo que le cerró puertas en la industria. Lejos de replegarse, volvió a Broadway, donde asumió el rol de Willy Loman en La muerte de un viajante, de Arthur Miller.

La película que se estrenó un año después de su muerte

A comienzos de los años sesenta, Dekker retomó el cine. Uno de sus últimos trabajos fue The Wild Bunch, donde interpretó a un detective ferroviario. La película se estrenó en 1969, un año después de que el intérprete fuera encontrado sin vida en su vivienda de Hollywood.

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El caso oficial cerró sin condena ni sospechosos, pero las dudas nunca se fueron. Saunders, en una entrevista de 1979 con la revista Los Angeles Herald-Examiner, ofreció su propia hipótesis: “Creo que era alguien a quien conocía y dejó entrar a su departamento. Esa puede ser la respuesta”.

Para ella, era imposible que Dekker se hubiera atado solo de esa manera, y la desaparición del dinero, la cámara y la grabadora reforzaba la sospecha de que alguien más había estado ahí.

En 1999, el hijo del actor, Benjamin Dekker, fue más directo: “Su muerte fue el resultado de un accidente que ocurrió durante una relación entre dos adultos que consintieron”. El caso nunca se reabrió, y las preguntas que dejó siguen sin respuesta.

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