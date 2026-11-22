Shizo Kanakuri abandonó la prueba de Estocolmo 1912 tras desorientarse y pasó la noche con una familia; volvió en 1967, a los 75 años, para cruzar oficialmente la meta (Archivo Shizo Kanakuri)

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Era el 14 de julio de 1912. Shizo Kanakuri corría la maratón de los Juegos Olímpicos de Estocolmo cuando, a unos dos tercios del recorrido, su cuerpo cedió. Agotado por el calor extremo, el esfuerzo de correr sobre grava y las semanas sin preparación adecuada, se detuvo y se refugió en la granja de una familia sueca, donde pasó la noche. Como no se reincorporó a la carrera, los organizadores lo dieron por desaparecido. No sabían que regresaría para cruzar la meta 54 años, ocho meses, seis días, cinco horas, 32 minutos y 20,3 segundos después.

Ese tiempo figura hoy en el Libro Guinness de los Récords como el más lento en la historia de las maratones olímpicas. Según The Washington Post, el deportista fue además el primer japonés en clasificar para los Juegos modernos, lo que convierte su trayectoria en un relato tan improbable como verdadero.

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Un campeón que llegó agotado antes de largar

Kanakuri no era un fondista cualquiera. En los ensayos previos a 1912, registró una marca de 2:32:45 que en su momento fue considerada un récord mundial, aunque las mediciones de la época no eran precisas y se estima que el recorrido equivalía a unos 40 kilómetros, algo menos que los 42,195 reglamentarios, según la Fundación Lydiard.

El corredor japonés se detuvo a dos tercios del recorrido por el calor, la grava y la falta de preparación, y los organizadores suecos mantuvieron abierto su caso durante décadas (Wikipedia)

Llegar desde Japón hasta la capital sueca tampoco fue sencillo. El trayecto en el Ferrocarril Transiberiano y en barco duró 18 días, con oportunidades de entrenamiento reducidas a breves salidas durante las paradas. Al arribar, el jefe del equipo nipón, Hyozo Omori, cayó enfermo y el corredor dedicó parte del tiempo previo a la prueba a cuidarlo, en lugar de prepararse, según Japan Times.

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El día de la competencia, las condiciones empeoraron todo. La temperatura rondó los 32 ℃, el circuito era de grava —muy distinto a los suelos que conocía— y el fondista usaba zapatos tradicionales tabi de suela de tela. No fue el único en sufrir: solo 36 de los 68 participantes que largaron esa jornada lograron llegar al final.

La noche en la granja y décadas de misterio

A falta de un tercio para terminar, el atleta perdió el rumbo y llegó hasta la casa de campo de la familia Petra. Según The Washington Post, le ofrecieron jugo de frambuesas, pan con canela y fruta fresca, además de ropa limpia. Pasó la noche allí y a la mañana siguiente se reintegró con la delegación japonesa, con la que permaneció hasta el cierre de los Juegos antes de emprender el largo regreso a Tokio, sin haber dado aviso a nadie.

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En su diario, escribió: “Es la mañana después de mi derrota. Mi corazón duele de arrepentimiento para el resto de mi vida”. Para las autoridades suecas, en cambio, el caso quedó abierto como un enigma sin resolver durante décadas.

El historiador deportivo Kazuo Sayama, biógrafo del fondista, explicó al The Washington Post: “Era un gran corredor y muy importante en Japón, pero fue su desaparición ese día lo que lo volvió famoso para muchos”.

Kanakuri recibió una invitación para el 55° aniversario de los Juegos de Estocolmo y regresó desde Japón en 1967, donde se reencontró con descendientes de la familia Petra que lo alojó

El episodio llegó a inspirar relatos populares en Suecia que imaginaban al deportista todavía dando vueltas por el país en busca de la llegada.

A los 75 años cerró el capítulo que dejó abierto en 1912

La historia salió del olvido en 1962, cuando Suecia conmemoró el 50.° aniversario de aquellos Juegos. En 1967, con 75 años, Kanakuri recibió una invitación para los festejos del 55.° aniversario. Viajó de regreso a Estocolmo —esta vez en mucho menos de 17 días— y completó el recorrido que medio siglo antes había dejado inconcluso. Se reencontró, además, con miembros de la familia que lo alojó aquella noche de 1912.

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Cuando leyeron su tiempo oficial, respondió con calma: “Fue un viaje largo. En el camino, me casé, tuve seis hijos y diez nietos”. Su hija, Yoshiko Sakaya, contó al Washington Post que al visitar Suecia quedó sorprendida: “Él era mucho más famoso allá que en su propio país. Todos lo conocían por haber desaparecido”.

El legado del atleta fue más allá de esa historia. Compitió en dos olimpíadas más —Amberes 1920, donde terminó 16.° en la maratón, y París 1924— y, ya retirado, desarrolló métodos de entrenamiento para corredores ciegos e impulsó la participación femenina en el deporte. Junto a otros promotores, fundó la Hakone Ekiden, una carrera de relevos universitarios disputada en diez etapas que se sigue corriendo cada año en Japón.

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