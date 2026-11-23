Las adquisiciones externas del sector agroindustrial superaron a los despachos locales por más de trescientos millones de dólares hasta septiembre, impulsadas por una mayor factura en compras de concentrados de café y preparaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las importaciones de productos de la industria alimentaria, bebidas, líquidos alcohólicos, vinagre, tabaco y sucedáneos superaron en USD 319.4 millones a las exportaciones de El Salvador entre enero y septiembre de 2026, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

Las ventas externas de esta sección sumaron USD 862.6 millones en los primeros nueve meses del año, mientras que las compras al exterior alcanzaron USD 1,182 millones. La diferencia representa una ampliación de USD 49.3 millones, o 18.3%, frente al déficit de USD 270.1 millones registrado en igual período de 2025.

PUBLICIDAD

El BCR, banco central de El Salvador, agrupa en una misma sección las bebidas y líquidos alcohólicos junto con alimentos procesados, azúcar, café, agua, tabaco, carnes preparadas y otros productos. Por ese motivo, las cifras disponibles no permiten separar el comportamiento exclusivo de los licores.

Exportaciones con caída de 2.3% pese al aumento del volumen

Entre enero y septiembre, las exportaciones salvadoreñas de la sección IV totalizaron USD 862.6 millones, frente a los USD 882.6 millones del mismo lapso de 2025. La caída interanual fue de 2.3% en valor.

El indicador de kilos publicado por el BCR creció 6% durante el período, al pasar de 1,053,5 a 1,117.1. El valor exportado descendió pese al incremento del volumen registrado.

PUBLICIDAD

La serie evidencia una expansión de las exportaciones desde 2020, cuando los envíos alcanzaron USD 566.2 millones. El máximo se registró entre enero y septiembre de 2025, con USD 882.6 millones. En 2026, el monto permaneció por encima de los USD 861.4 millones de 2024.

Guatemala se mantuvo como el principal destino de los productos salvadoreños incluidos en esta sección, con compras por USD 202,2 millones. Le siguieron Estados Unidos, con USD 180 millones, y Honduras, con USD 140.8 millones.

Los tres mercados concentraron USD 523 millones, equivalentes a más de seis de cada 10 dólares exportados por El Salvador en esta categoría. Nicaragua recibió productos por USD 56.1 millones y la República Popular China, por USD 48.8 millones.

PUBLICIDAD

Los datos del Banco Central de Reserva señalan que el déficit comercial de alimentos y bebidas de El Salvador alcanzó 319,4 millones de dólares entre enero y septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Azúcar y extractos de malta, al frente de los envíos salvadoreños

El azúcar de caña o remolacha fue el principal capítulo de exportación, con USD 256.9 millones. Los extractos de malta y preparaciones alimenticias ocuparon el segundo puesto, con USD 196.4 millones.

El listado también incluyó agua mineral, agua gaseada, hielo y nieve, con USD 117.7 millones; embutidos y otras preparaciones de carne, con USD 97.5 millones; y extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate, con USD 90,4 millones.

Las hortalizas, frutas y otras partes comestibles de plantas preparadas o conservadas sumaron USD 60,6 millones. El cacao en grano alcanzó USD 7,6 millones y el tabaco en rama o sin elaborar llegó a USD 200.000.

PUBLICIDAD

Importaciones con suba de 2.5%, por encima de los USD 1,180 millones

Las importaciones de la misma sección ascendieron a USD 1,182 millones, con una variación interanual de 2,5%. En enero-septiembre de 2025, las compras externas habían totalizado USD 1,152.7 millones.

El indicador de kilos descendió 5.5%, desde 734.3 hasta 693.9, según el BCR. La combinación de un mayor valor importado y una menor cantidad registrada apunta a un incremento del valor promedio de las compras de esta canasta.

Las importaciones habían aumentado 8,5% en 2025, luego de una suba de 3.9% en 2024. En comparación con 2020, cuando el monto fue de USD 752.7 millones, las compras externas crecieron USD 429.3 millones.

PUBLICIDAD

El volumen despachado hacia plazas internacionales aumentó un seis por ciento, pero los ingresos reportados por el banco emisor cayeron debido al menor precio global pagado por el azúcar de caña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados Unidos fue el principal proveedor, con USD 281,8 millones, seguido por Guatemala, con USD 253,6 millones, y México, con USD 179,4 millones. Esos tres países representaron cerca del 61% de las importaciones de la sección.

Costa Rica ocupó el cuarto lugar, con USD 137,5 millones, seguida por Honduras, con USD 49,8 millones. Brasil, España, Nicaragua, Colombia y Uruguay también figuraron entre los principales socios comerciales.

Extractos de café, primer rubro de las compras al exterior

El mayor capítulo importado fue el de extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate, además de sus preparaciones, con USD 390.8 millones. Esa cifra superó ampliamente al segundo rubro, los extractos de malta y otras preparaciones alimenticias, que alcanzaron USD 195,8 millones.

PUBLICIDAD

Las harinas, polvos y pellets de carne, pescado, crustáceos y otros invertebrados acuáticos sumaron USD 165.4 millones. Las compras de agua mineral, agua gaseada, hielo y nieve llegaron a USD 149 millones.

El listado incluyó además USD 110.1 millones en hortalizas y frutas preparadas o conservadas; USD 79.3 millones en embutidos y preparaciones de carne; USD 38,6 millones en azúcar; USD 31,3 millones en cacao; y USD 21.6 millones en tabaco en rama o sin elaborar.

Los cuadros del BCR no presentan un capítulo específico para licores dentro de la documentación disponible. Para medir de forma exclusiva la importación y exportación de bebidas alcohólicas, es necesario consultar partidas arancelarias desagregadas, en particular las correspondientes a bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre.

PUBLICIDAD