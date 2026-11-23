El periodista cubano que salió de la isla tras denunciar hostigamientos por su trabajo en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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“Si regresas, vas preso o muerto”. Esa fue la dura advertencia de un oficial de la Seguridad del Estado al periodista cubano José Tan Estrada, antes de que abordara un avión para salir de Cuba el 30 de diciembre de 2024 “me escoltaron hasta que subí al avión”. Una salida que según explicó en una entrevista exclusiva con Infobae, debía poner fin a más de dos años de hostigamientos que atribuye a sus críticas contra el régimen cubano.

Tan Estrada, graduado de Periodismo y profesor de la Universidad de Camagüey, afirmó que fue expulsado de esa institución en noviembre de 2022 por sus posiciones políticas y por las crónicas que difundía en redes sociales. En una evaluación laboral fue tachado por expresar ideas eran contrarias al “proceso revolucionario”.

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“Me expulsaron de la universidad por el periodismo que yo hacía en mis redes sociales, un periodismo crítico de crónica social, mostrando la realidad”, contó. También administraba un blog donde publicaba textos sobre la situación cotidiana de la isla.

El reportero afirmó que enfrentó vigilancia, interrogatorios, cortes de Internet y amenazas antes de abandonar Camagüey. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos años de hostigamiento tras su expulsión de la Universidad de Camagüey

Después de su salida de la universidad, el periodista sostuvo que enfrentó campañas de descrédito, amenazas y vigilancia en Camagüey. Relató que sufrió cortes de Internet, citaciones policiales, interrogatorios y restricciones para salir de su vivienda. Según su testimonio, las acciones también alcanzaron a su madre y a su hermano menor.

“Fueron dos años de continuo hostigamiento”, aseguró. Tan Estrada dijo que agentes y perfiles vinculados con organismos oficiales lo señalaban como “mercenario”, “contrarrevolucionario” y “terrorista”.

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En ese período fue detenido durante una semana en Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado en La Habana, de acuerdo con su relato. Afirmó que permaneció incomunicado y en una celda de aislamiento tras viajar a la capital para conseguir un medicamento destinado a un adulto mayor al que ayudaba con un proyecto social.

El periodista describió interrogatorios, privación de alimentos, falta de asistencia médica y mecanismos de presión psicológica. “Seguí haciendo periodismo, porque las personas tienen que saber cuál es la verdadera cara de este régimen”, explicó al referirse a su decisión de mantener sus publicaciones después de recuperar la libertad.

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La huida de Cuba y la persecución internacional

En diciembre de 2024, Tan Estrada recibió una citación para presentarse en enero ante una unidad policial por una presunta violación de la ley de comunicación. Para entonces, dijo, las presiones contra su familia y las amenazas en su contra se habían intensificado.

Su plan inicial era viajar a Nicaragua, pero al llegar al aeropuerto le informaron que no podía ingresar a ese país. Según narró, un empleado de la aerolínea le mostró un correo que indicaba que estaba incluido en una “lista roja”. Ante esa negativa, tomó un vuelo a Guyana.

“Yo no tenía nada. Yo salí gracias a un familiar y a varios amigos que reunieron el dinero para que yo pudiera librarme”, relató. En Guyana permaneció tres meses que no llevaron paz, debido a que siguió recibiendo amenazas, era vigilado entre otras irregularidades observadas.

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La salida de Cuba ocurrió el 30 de diciembre de 2024, después de que Nicaragua le negara el ingreso por vía aérea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una travesía de mes y medio por tierra hasta Ciudad de México

Tan Estrada salió de Guyana con destino a Brasil y comenzó un trayecto terrestre de un mes y medio. Su ruta atravesó Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y finalmente México.

Durante el recorrido, fue interceptado por agentes policiales que peruanos le quitaron “el poco dinero” que llevaba y pertenencias. También contó que cruzó la selva del Darién en cuatro días, con escasez de comida y agua, bajo la lluvia y con dificultades para caminar por el lodo.

“Estuve cuatro días dentro de la selva caminando, pasando hambre, pasando sed, pasando frío, durmiendo bajo la lluvia”, una ruta migratoria que califica como “infrahumana” debido a los riesgos a los que se exponen las personas. El recorrido dejó marcas en su piel, lesiones provocadas por las inclemencias del terreno y recuerdos que aún lo estremecen.

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En Nicaragua, país al que no podía ingresar por vía aérea, aseguró que cruzó por tierra oculto en un vehículo para evitar los controles.

Al llegar a Ciudad de México, un amigo lo recibió y lo ayudó a ubicarse. Tan Estrada afirmó que continúa ejerciendo el periodismo desde el exilio mientras su familia permanece en Cuba.