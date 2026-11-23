Lizzie Borden concentró las sospechas tras el asesinato de su padre y su madrastra, pero la justicia nunca logró probar su responsabilidad en un crimen que permanece sin resolver (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La mañana del 4 de agosto de 1892, la casa de los Borden en Fall River, Massachusetts, se convirtió en la escena de un sangriento doble homicidio. Sin señales claras de una irrupción, Andrew Borden, de 69 años, yacía sobre un sofá de la sala, con el rostro cubierto de sangre.

Al médico de la familia, Seabury Bowen, le bastó mirar el cuerpo para entender que no había nada que hacer. Estaba tan destruido por los golpes que resultaba difícil reconocerlo. La sangre le cubría la cara y había salpicaduras a su alrededor.

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Andrew había vuelto de sus diligencias poco antes de las 11 de la mañana. Entró a la casa, se recostó en el sofá y permaneció allí hasta que alguien lo atacó con un objeto pesado y cortante, similar a una hachuela.

La casa de la familia Borden en Fall River fue el escenario de un doble homicidio el 4 de agosto de 1892 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los testimonios judiciales de los médicos, recogidos por Smithsonian Magazine, tenía entre 10 y 11 heridas en la cabeza y la cara. La posición del cuerpo llevó a los investigadores a considerar que pudo haber estado dormido o descansando cuando recibió el primer golpe. No hubo una pelea visible en la habitación. Bowen declaró que, salvo el cadáver, no vio muebles volcados ni objetos fuera de lugar.

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La brutalidad del ataque contrastaba con el silencio que rodeaba la casa. Ninguna de las personas que estaban cerca dijo haber escuchado los golpes. Tampoco se informó de la presencia de un extraño. La escena, desde el comienzo, dejó una pregunta que la investigación nunca resolvió: cómo podía haberse cometido un crimen de esa violencia sin que alguien oyera o viera al agresor.

La alarma partió de Lizzie Borden, la hija menor de Andrew. Bridget Sullivan, empleada doméstica de la familia, descansaba en su cuarto del tercer piso después de pasar la mañana lavando ventanas. Años después, en el juicio, recordó que Lizzie la llamó desde abajo: “Maggie, ven rápido; papá está muerto; alguien entró y lo mató”, según la transcripción de su testimonio. Sullivan era conocida en la casa como Maggie, aunque su nombre era Bridget.

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Lizzie Borden, la hija menor de Andrew Borden, dio el aviso inicial sobre el homicidio

Cuando bajó, quiso entrar a la sala. Lizzie le pidió que no lo hiciera y le ordenó buscar al médico. Cruzó la calle hacia la casa de Bowen, que atendía a los Borden desde hacía más de una década. El médico no estaba, pero su esposa recibió el aviso.

Adelaide Churchill, vecina de los Borden, tras volver de hacer compras y ver pasar a Bridget, se acercó a la casa. Desde la ventana de su cocina observó a Lizzie, perturbada y parada junto a la puerta de tela metálica. Cuando le preguntó qué sucedía, le pidió directamente que cruzara porque habían matado a su padre.

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Bowen llegó poco después y entró por la puerta lateral. Lizzie le dijo que su padre había sido asesinado o apuñalado; la palabra exacta nunca la recordó, incluso años más tarde. Cuando llegó hasta la sala, guiado por Lizzie, Andrew estaba acostado de lado sobre el sofá, con la cabeza hacia el sur. Le tomó el pulso, no estaba y pidió una sábana para cubrirlo.

Todavía faltaba descubrir el segundo cuerpo.

Abby Borden estaba en el cuarto de huéspedes

En los primeros minutos posteriores a la muerte de Andrew, se creyó que Abby Borden, su esposa y madrastra de Lizzie, había salido de la casa. La versión era que había recibido una nota de una amiga enferma y que se había ido a visitarla.

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La posición del cuerpo sugirió a los investigadores que el hombre descansaba al recibir el primer impacto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sullivan declaró que no había visto llegar a nadie con un mensaje durante la mañana. Bowen recordó que Lizzie fue quien posiblemente mencionó aquella nota, aunque admitió no estar seguro de quién había dado esa explicación.

La búsqueda de Abby comenzó después de que el médico pidiera sábanas. Sullivan y Churchill subieron a la planta alta. El cuarto de huéspedes estaba al frente de la casa. Al asomarse, Sullivan vio el cuerpo de Abby en el suelo, junto a la cama. Bajó de inmediato. Churchill avisó a Bowen, que acababa de salir para enviar un telegrama a Emma Borden, la hermana mayor de Lizzie, ausente en ese momento.

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Cuando el médico volvió a entrar al cuarto, vio a Abby tendida boca abajo. Primero creyó que podía haberse desmayado. Se acercó, tocó su cabeza, encontró las heridas: tampoco tenía pulso. Un segundo homicidio.

Los exámenes médicos indicaron que Abby había sido asesinada antes que Andrew, probablemente cerca de una hora y media antes, una secuencia que recoge la cronología de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Tenía entre 18 y 19 golpes en la cabeza, varios de ellos en la parte posterior. La primera herida habría sido en un costado de la cabeza; después cayó al piso. Los ataques continuaron cuando ya estaba tendida. La cantidad de lesiones y la fuerza empleada fueron determinantes para que el caso ocupara durante meses los diarios de Massachusetts y luego los de todo Estados Unidos.

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Los exámenes médicos indicaron que Abby murió cerca de una hora y media antes que Andrew Borden (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aquella tarde, los cuerpos fueron examinados sobre la mesa del comedor de la casa. La decisión hoy resulta difícil de imaginar, pero respondía a las prácticas de la época y a la necesidad de que el médico forense revisara las heridas sin trasladar de inmediato a los muertos. Los investigadores concluyeron que Andrew y Abby habían sido atacados con un mismo tipo de instrumento. Sin embargo, nunca pudieron establecer cuál había sido.

La casa tenía ahora dos cadáveres, una hija que había pedido ayuda, una empleada que no oyó los ataques y una vecina que había llegado cuando el primero de los cuerpos ya había sido descubierto. La habitación de Abby, en el segundo piso, y la sala de Andrew, en la planta baja, quedaron separadas por una escalera y por una diferencia de tiempo que los investigadores intentaron reconstruir sin éxito.

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Las horas de la mañana dejaron pocos testigos y muchas dudas

La rutina de esa jornada estaba parcialmente establecida. John Morse, hermano de la primera esposa de Andrew Borden, había pasado la noche en la casa. Había desayunado con Andrew y Abby. Lizzie no se sentó a la mesa. La familia se había sentido mal del estómago en los días previos y algunos de sus integrantes temían haber sido envenenados, aunque ese episodio nunca se conectó de manera concluyente con los asesinatos.

Andrew salió de la casa después de las 9 de la mañana para realizar tareas vinculadas a sus negocios. Abby permaneció en el interior. Sullivan recibió la orden de lavar los vidrios de las ventanas exteriores. Emma estaba de visita fuera de Fall River. Morse había salido a hacer gestiones.

Para cuando Andrew regresó, alrededor de las 10:45 u 11, las únicas personas de la familia que seguían en la propiedad eran Lizzie y la empleada; Abby, según estableció luego la investigación, ya estaba muerta.

Lizzie Borden no se sentó a la mesa familiar durante el desayuno de esa jornada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sullivan declaró que abrió la puerta principal para que Andrew entrara porque su llave no funcionaba. Después terminó parte de la limpieza y subió al altillo para descansar. Dijo que no oyó ruidos en la casa. Cerca de las 11:10, según calculó, Lizzie la llamó para comunicarle que Andrew estaba muerto.

Lizzie ofreció distintas explicaciones sobre sus propios movimientos durante ese lapso. Una de ellas fue que había estado en el granero detrás de la casa buscando un trozo de hierro o plomo para fabricar una pesa de pesca.

En otra declaración agregó que había subido al desván del granero, que había comido peras y que luego volvió a la casa. Sus versiones fueron objeto de preguntas durante la investigación porque el calor dentro del granero y la brevedad de los intervalos hicieron que los investigadores dudaran de algunos detalles.

También cambió su relato sobre cómo había descubierto a Andrew. Sullivan recordó que Lizzie le dijo que había estado afuera, en el patio trasero, cuando oyó un gemido y encontró abierta la puerta de mosquitero. Sin embargo, no se halló una explicación firme para la presencia de un atacante. Los testimonios no situaron de forma concluyente a un desconocido dentro o fuera de la casa en ese momento.

La falta de una secuencia clara dejó espacio para casi todas las hipótesis. Un intruso podía haber atacado a Abby mientras Sullivan lavaba las ventanas y luego haber esperado el regreso de Andrew. Pero no había rastros claros. Otra posibilidad era que el responsable fuera alguien de la casa. Esa hipótesis concentró pronto la atención sobre Lizzie, aunque nunca se transformó en una certeza judicial.

Las herramientas del sótano no resolvieron el caso

La policía localizó dos hachas, dos hachuelas y una cabeza de hachuela sin mango en el sótano de la vivienda (Imagen Ilustrativa Infobae)

La policía revisó cada habitación, pero el sótano de la vivienda tenía un secreto. Allí encontró dos hachas, dos hachuelas y la cabeza de una hachuela sin mango.

El hallazgo parecía importante: las heridas de Andrew y Abby eran compatibles con un arma de filo pesado. La pieza sin mango, cubierta de ceniza y polvo, despertó sospechas porque algunos agentes creyeron que alguien podía haber intentado hacerla pasar por una herramienta abandonada durante mucho tiempo.

La fiscalía sostuvo que el mango podía haber sido retirado para eliminar sangre o huellas. Pero nunca logró demostrar que esa cabeza de hachuela fuera el arma homicida. Las pruebas realizadas no establecieron una conexión concluyente entre las herramientas y los cuerpos. El objeto que mató a Andrew y Abby Borden no apareció identificado en el juicio.

La ropa tampoco aportó una respuesta definitiva. Se encontraron trapos con sangre en un balde del sótano. Lizzie explicó que eran paños vinculados a su menstruación y la policía no profundizó, al menos al inicio, en ese hallazgo. También se registró una pequeña mancha de sangre en una prenda de Lizzie, pero no se pudo determinar si proviniera de las víctimas, o no.

La investigación encontró otro elemento que alimentó las sospechas. Días después de los homicidios, Alice Russell, amiga de Lizzie, declaró que la vio quemar un vestido en la cocina.

Alice Russell declaró ante la justicia que vio a Lizzie Borden quemar un vestido en la cocina tras los crímenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lizzie sostuvo que era una prenda vieja manchada con pintura, mientras la fiscalía insinuó que podía tratarse de ropa usada durante los ataques y la defensa presentó testimonios que respaldaban el deterioro del vestido. El hecho quedó como una sospecha.

La debilidad de las evidencias materiales condicionó todo el expediente. Los investigadores no tenían un arma identificada, no tenían ropa con sangre vinculada de forma concluyente a Lizzie y no tenían un testigo de los ataques.

Contaban, en cambio, con versiones contradictorias, una casa con pocos testigos y un crimen cuya violencia hacía difícil imaginar que el asesino no hubiese quedado empapado de sangre.

La fortuna de Andrew apareció como posible móvil

El dinero entró al caso después de la escena del crimen y de las preguntas sobre la investigación. Andrew Borden había acumulado propiedades, participaciones bancarias y negocios en una ciudad industrial que crecía alrededor de sus fábricas textiles, de acuerdo con la reseña histórica de Encyclopaedia Britannica. Pero su patrimonio no se reflejaba en la forma en que vivía. La casa de Second Street era más austera que las residencias de otras familias de su posición y no contaba con varias comodidades ya extendidas en Fall River.

Lizzie y Emma, adultas y solteras, dependían de su padre. Abby era la segunda esposa de Andrew, y la relación entre ella y sus hijastras tenía tensiones. La familia discutió por propiedades que Andrew había adquirido para parientes de Abby. Para las hijas, esas decisiones podían afectar una herencia que consideraban propia o esperada.

El aspecto económico cobró relevancia en el caso tras las primeras preguntas sobre la investigación del crimen (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fiscalía usó ese conflicto como parte de su teoría. Sugirió que Lizzie podía resentir a su madrastra y temer que bienes de Andrew quedaran fuera de su alcance. También presentó declaraciones sobre el malestar que existía dentro de la casa. Sin embargo, un móvil posible no resolvía la falta de pruebas.

Lizzie fue arrestada el 11 de agosto de 1892. Durante la investigación previa había dado declaraciones sin contar con un abogado. En ellas, sus respuestas sobre el granero, la nota de Abby y la mañana de los asesinatos habían sido confusas. Su defensa consiguió luego que esas argumentaciones no fueran admitidas en el juicio, al sostener que no habían sido voluntarias en sentido legal.

El juicio terminó con una absolución y sin un responsable identificado

El proceso contra Lizzie Borden comenzó el 5 de junio de 1893 en New Bedford, Massachusetts. La acusación describió un hogar atravesado por conflictos y sostuvo que la joven era la única persona con oportunidad de cometer ambos homicidios. Para sus abogados, ninguna prueba la apuntaba como asesina.

La fiscalía llevó al tribunal fotografías, herramientas y testimonios de vecinos, policías y médicos. Durante el proceso se exhibieron los cráneos de Andrew y Abby para discutir la forma de las heridas y la posible relación con la cabeza de hachuela hallada en el sótano. Lizzie se descompuso cuando se mostraron esos restos, según crónicas de la época. El episodio reforzó el impacto público del juicio, pero no resolvió la cuestión central.

Un jurado compuesto por doce hombres declaró a Lizzie Borden no culpable el 20 de junio de 1893 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La defensa insistió en tres vacíos: no había un arma homicida comprobada, no había sangre en Lizzie cuando fue vista por los primeros testigos y no había evidencia directa de que hubiera atacado a sus familiares. También argumentó que el breve tiempo entre la muerte del padre y la llegada de vecinos, médico y policía volvía difícil que una persona hubiera podido limpiar una escena o cambiarse de ropa sin dejar rastros.

El 20 de junio de 1893, después de unas 90 minutos de deliberación, un jurado compuesto por 12 hombres declaró a Lizzie Borden no culpable, como reconstruye Smithsonian Magazine. La absolución se tradujo, a todas luces, en una acuscion que no avanzó más allá de la duda razonable.

Lizzie vivió hasta 1927. Nunca fue juzgada otra vez por las muertes de Andrew y Abby. La rima popular que le atribuyó 40 golpes a la “madre” y 41 al padre deformó varios datos: Abby era su madrastra, el número de heridas fue menor y el arma nunca se estableció de manera definitiva. Sin embargo, la canción hizo que el apellido Borden sobreviviera en la cultura estadounidense.